El Senado rindió homenaje a Joan Sebastián Guerrero, el colombiano asesinado por un agente del ICE en Estados Unidos

La senadora Jennifer Pedraza, de Dignidad y Compromiso, también sugirió que el acto también rindiera homenaje a Rosa Mayerly Olaya, mujer víctima de feminicidio en Soacha - crédito Canal Congreso/YouTube

Previo a la elección de la mesa directiva del Senado de la República, la corporación tuvo un minuto de silencio para rendir homenaje al ciudadano colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero, quien murió en un operativo efectuado por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

La proposición fue hecha por la senadora Jennifer Pedraza, del partido Dignidad y Compromiso, al considerar que el legislativo debe sentar su voz de protesta frente al crimen contra el connacional en el estado de Maine (EE. UU.), ocurrido el 13 de julio de 2026.

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En su intervención, la congresista santandereana aprovechó para cuestionar la falta de pronunciamientos por parte del gobierno electo de Abelardo de la Espriella y recordó que, en días pasados, el vicepresidente electo José Manuel Restrepo realizó una gira especial por la nación norteamericana.

El acto fue sugerido por la senadora Jennifer Pedraza - crédito Colprensa/Captura de Pantalla Joan Guerrero - Facebook

“Yo quisiera pedirle a la plenaria del Senado de la República un minuto de silencio por el asesinato de nuestro compatriota Joan Sebastián Durán en Estados Unidos a manos de ICE (...) ya que recientemente tuvimos también la visita del vicepresidente electo en Washington y el silencio fue sepulcral, frente a la injusticia que están viviendo nuestros compatriotas en Estados Unidos”, indicó la parlamentaria, donde también expresó su solidaridad con los familiares del ciudadano.

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Del mismo modo, el acto también rindió honores a Rosa Mayerly Olaya, una mujer victima de feminicidio ocurrido el domingo 12 de julio de 2026 en Soacha, mientras se encontraba en su lugar de trabajo pero que fue atacada en varias oportunidades por un hombre que, según la investigación, no tenía ningún vinculo personal.

La solicitud fue avalada por la Mesa Directiva del Senado, por lo que se dio el acto conmemorativo en el recinto del Senado.

Durán Guerrero (26 años) tomó la decisión de partir a Estados Unidos junto a su esposa y su bebé recién nacida poco menos de tres años atrás - red social Facebook

Detalles del crimen de Joan Sebastián Guerrero en Estados Unidos

El asesinato del colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero ocurrió sobre las 7:15 a. m. del 13 de julio de 2026, en la ciudad de Biddeford, Maine (EE. UU.), cuando salía para su trabajo.

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La versión del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos sostiene que el agente abrió fuego al considerar que el joven representaba un riesgo para la seguridad pública, aunque reconocieron que el objetivo no era el colombiano de 26 años.

Por su parte, Daniel Boucher, testigo de los hechos, manifestó en diálogo con La FM, que, al escuchar las detonaciones, al principio pensó que eran fuegos artificiales. Sin embargo, notó un automóvil blanco conducido por Durán Guerrero y una camioneta SUV blanca que identificó como un vehículo oficial intentando cerrarle el paso. Después observó que el sedán avanzó por la calle hasta que la camioneta lo golpeó levemente para frenarlo.

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créditos red social Facebook | Joseph Prezioso / AFP

Boucher contó que luego bajó de su casa y quedó a pocos metros de la escena, cuando el colombiano ya estaba fuera del vehículo. “Lo sacaron del carro. Tenía sangre en la cabeza y sangre en la cara. Lo acostaron en el suelo”, dijo al medio citado.

El vecino sostuvo que en ese momento no advirtió si la víctima estaba esposada, pero afirmó que podía ver parte de su cuerpo con claridad. “Podía ver cómo su estómago subía y bajaba, lo que significaba que todavía estaba respirando. Pero llegó un momento en que dejó de respirar y entonces me di cuenta de que había fallecido”, afirmó.

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Boucher agregó que, poco después, el agente que disparó pasó frente a su vivienda acompañado por otro funcionario. Entonces le hizo una pregunta directa: “Le pregunté: ‘¿Está orgulloso de lo que hizo?’. Él me respondió: ‘Él trató de atropellarme’, y siguió caminando”.

Memorial improvisado en el lugar en que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) abatió a tiros a Joan Sebastián Guerrero durante un control, en Biddeford, Maine, EEUU. 14 julio 2026. REUTERS/Shannon Stapleton

Joan Sebastián Durán Guerrero había nacido en Bucaramanga y vivía en Biddeford con su esposa y su hija de tres años. Trabajaba como repartidor y también en una clínica veterinaria.

De acuerdo con la directora de la Maine Immigrants’ Rights Coalition, citada por CNN en Español, el joven tenía autorización laboral y número de Seguro Social. Vecinos y amigos lo describieron como una persona volcada a su familia y al trabajo, y su entorno negó que tuviera antecedentes criminales o problemas migratorios.

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Por estos hechos, el presidente Gustavo Petro había pedido explicaciones al presidente Donald Trump, y exigió al servicio exterior de Colombia en el país norteamericano todas las acciones jurídicas para dar con al ubicación de los responsables del crimen.