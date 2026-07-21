Jhon Jáder Durán se pronunció tras ser presentado como nuevo jugador del Benfica: “Vengo a trabajar duro”

Rui Costa acompañó la presentación de Jhon Durán ante los medios oficiales del Benfica-crédito @SLBenfica/X

El Benfica de Portugal anunció en forma oficial el fichaje del delantero Jhon Jáder Durán el 20 de julio de 2026.

El atacante tendrá la posibilidad de demostrar todo el potencial que dejó ver cuando jugaba en el Aston Villa, cuando tenga su séptimo reto a nivel profesional.

En medio de este contexto, las expectativas con el exjugador del Zenit FC de Rusia son altas, por lo que se espera que, en medio de dos años irregulares a nivel deportivo, el canterano de Envigado retome las buenas presentaciones que lo dieron a conocer en el mundo cuando jugó en la Premier League de Inglaterra.

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El delantero Jhon Durán fue presentado por Benfica y afirmó que llega con el objetivo de ganar títulos-crédito @SLBenfica/X

En charla con los medios oficiales del club, el atacante expresó que llega al club más popular de Portugal, agradeciendo la oportunidad.

“Estoy muy agradecido con Dios, como dije cuando llegué, estoy feliz. Sigo diciendo que es el club más grande de Portugal y estoy muy agradecido de estar aquí. Quiero darlo todo, quiero trabajar y ayudar al equipo”, dijo en el principio.

Además explicó que dará lo mejor de su potencial para aportar al cuadro de las “Águilas” (apodo por el cual es conocido el equipo de Lisboa), y trabajará duro para conseguirlo.

“Siempre me gusta esforzarme al máximo, pero tengo que trabajar duro para conseguirlo. Quiero aportar todo lo que tengo, así como ellos (mis compañeros) también pueden ayudarme. Tengo grandes expectativas puestas en esta estancia, quiero jugar bien, darlo todo y convertirme en campeón”, explicó.

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Finalmente agradeció todo el apoyo recibido por parte de los hinchas del Benfica en las redes sociales, y dijo que espera corresponder a todo el cariño en la cancha.

“Quiero agradecerles a todos por su apoyo, por los mensajes que me dejaron en Instagram. Quiero recompensarlos en el campo, quiero trabajar para devolverles todo el cariño que me han demostrado a través de sus mensajes", concluyó Durán.

Estos serán los próximos retos del Benfica

Benfica buscará la clasificación a la fase de liga de la UEFA Europa League-crédito Alberto Lingria/REUTERS

Benfica aspira a regresar al protagonismo tanto en el fútbol local como a nivel continental. Por esto motivo, el equipo dirigido por Marco Silva jugará en la fase previa de la UEFA Europa League ante el Saint Gallen de Suiza, el 23 de julio de 2026, a partir de la 1:00 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Kybunpark.

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El juego de vuelta se disputará el 30 de julio de 2026 en el estadio da Luz de Lisboa, desde las 2:00 p. m. (hora de Colombia).

El debut en la Primera Liga de Portugal será el 9 de agosto de 2026 cuando reciba como local al Academico Viseu, a partir de las 2:30 p. m. (hora de Colombia).

A continuación, esta es la agenda que tendrá el cuadro lisboeta en el comienzo de la temporada 2026-2027:

23 de julio de 2026 - Europa League: St. Gallen (Suiza) vs. Benfica (Portugal)

30 de julio de 2026 - Europa League: Benfica vs. St. Gallen (Suiza)

9 de agosto de 2026 - Liga de Portugal: Benfica vs. Académico Viseu

16 de agosto de 2026 - Liga de Portugal: Casa Pía vs. Benfica

23 de agosto de 2026 - Liga de Portugal: Moreirense vs. Benfica

30 de agosto de 2026 - Liga de Portugal: Benfica vs. Estoril

Trayectoria de Jhon Jáder Durán a nivel profesional: este será su séptimo club

La prensa de Portugal da como hecho el acuerdo para fichar al delantero de la selección Colombia-crédito @jaderduran9/Instagram

Jhon Durán nació el 13 de diciembre de 2003 en Medellín, Colombia. Se formó como futbolista en el Envigado, un club reconocido por haber impulsado la carrera de varios jugadores destacados en Colombia.

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Debutó como profesional en 2019, cuando tenía 15 años. En ese mismo año, logró su primer gol y, con 15 años y 263 días, se convirtió en el segundo anotador más joven en la historia del campeonato colombiano, tras marcar frente al Águilas Doradas.

El talento que mostró en la liga colombiana despertó el interés de equipos en el extranjero. En 2021, a los 17 años, firmó con el Chicago Fire FC de la MLS y se trasladó a Estados Unidos un año más tarde.

En la liga estadounidense, Durán marcó 8 goles en 28 partidos, actuaciones que llamaron la atención del Aston Villa de Inglaterra. En enero de 2023, el club británico lo incorporó a su plantilla para disputar la Premier League.

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Durante sus primeros meses en Inglaterra, el delantero sumó 12 partidos en la temporada 2022/23, ya como internacional con la selección de Colombia.

Su primer gol en Inglaterra llegó en la segunda jornada de la Premier League 2023/24, en la victoria frente al Everton. Posteriormente, anotó contra el Ajax en la Conference League, marcó ante el Manchester City y logró un doblete contra el Liverpool, cerrando esa campaña con 8 goles en 37 encuentros.

En la temporada siguiente, igualó esa cifra de 8 goles en solo 14 partidos. Hacia el final de 2024, concretó una racha de cuatro partidos consecutivos marcando y alcanzó los 12 goles, su mejor registro hasta ese momento.

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El Al-Nassr de Arabia Saudita pagó 77 millones de euros para fichar a Durán, quien era seguido por varios clubes europeos. En el fútbol saudí, sumó 12 goles, de los cuales 10 los hizo en solo 5 partidos. Al término de la temporada 2024/25, totalizó 24 goles en 47 partidos.

En la campaña 2025/26, Durán volvió a Europa para jugar cedido en el Fenerbahçe de Turquía. Tres de sus primeros partidos con el club turco fueron ante el Benfica, primero en la Eusébio Cup y luego en la ronda clasificatoria para la fase de grupos de la Liga de Campeones, donde el equipo portugués salió vencedor.

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Con el Fenerbahçe, Durán obtuvo la Supercopa de Turquía y anotó 5 goles en 21 partidos antes de sumarse al Zenit de San Petersburgo, también a préstamo, para disputar el cierre de la temporada 2025/26.

En Rusia, logró su primer título de liga y contribuyó con un gol en seis partidos, además de convertir otro en la Copa de Rusia.

Durán ha sido internacional con Colombia desde 2022, acumulando 17 partidos y 3 goles. En 2024, integró el plantel que alcanzó la final de la Copa América, donde Colombia perdió 1-0 ante Argentina en tiempo extra.