Instalación del Congreso 2026: estos fueron los congresistas que no se posesionaron el 20 de julio y tendrán la “silla vacía”

Los dos legisladores se encuentran vinculados por el escándalo de corrupción de la Ungrd - crédito Colprensa

El 20 de julio de 2026 se desarrolló la instalación de sesiones del Congreso de la República para el periodo 2026 - 2030.

Allí, 102 senadores y 182 representantes a la Cámara se posesionaron en su cargo, luego de que fueran elegidos en las elecciones parlamentarias del 8 de marzo de 2026.

Además, la exfórmula presidencial Iván Cepeda y Aida Quilcué lograron sus curules en el legislativo, otorgadas mediante el Estatuto de Oposición que concede estos escaños por ocupar la segunda posición en los comicios presidenciales.

Sin embargo, en la toma de juramento y posesión de los 186 legisladores del país, se observó que dos congresistas no estaban presentes. Se tratan del senador electo Wadith Manzur, del Partido Conservador, y la representante electa Karen Manrique, de las curules de paz. Pese a que lograron la votación requerida para ocupar un escaño en el Congreso, ambos congresistas debido a que enfrentan un proceso judicial por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

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Ante esta situación, ambos parlamentarios les fue aplicada la figura denominada “silla vacía”, prevista en el artículo 134 de la Constitución Política de Colombia. La normativa establece que los congresistas investigados o involucrados en determinados delitos graves no pueden ser reemplazados.

“Como consecuencia de la regla general establecida en el presente artículo, no podrá ser reemplazado un miembro de una corporación pública de elección popular a partir del momento en que le sea proferida orden de captura, dentro de un proceso penal al cual se le vinculare formalmente, por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación a/o por grupos armados ilegales, de narcotráfico o delitos de lesa humanidad”, se lee en la Carta Magna.

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La figura de la silla vacía, de acuerdo con el Consejo de Estado, no solo afecta al congresista señalado. También opera como una sanción para los partidos y movimientos políticos que avalen a legisladores vinculados con actividades delictivas, porque les impide ocupar esa curul con otro integrante.

En marzo de 2026, la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura de Wadith Manzur y Karen Manrique por el entramado mencionado, en hechos ocurridos durante el segundo semestre de 2023.

De acuerdo con la ponencia del alto tribunal, ambos habrían aceptado coimas de funcionarios del Ministerio de Hacienda a cambio de votar a favor de proyectos de esa cartera. En juicio deberán responder por el delito de cohecho impropio.

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