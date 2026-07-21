Colombia

Instalación del Congreso 2026: estos fueron los congresistas que no se posesionaron el 20 de julio y tendrán la “silla vacía”

La apertura del nuevo periodo legislativo inicia sin Wadith Manzur y Karen Manrique, tras una orden de captura de la Corte Suprema por su vinculación en el escándalo de la Ungrd

Guardar
Google icon
Los dos legisladores se encuentran vinculados por el escándalo de corrupción de la Ungrd - crédito Colprensa
Los dos legisladores se encuentran vinculados por el escándalo de corrupción de la Ungrd - crédito Colprensa

El 20 de julio de 2026 se desarrolló la instalación de sesiones del Congreso de la República para el periodo 2026 - 2030.

Allí, 102 senadores y 182 representantes a la Cámara se posesionaron en su cargo, luego de que fueran elegidos en las elecciones parlamentarias del 8 de marzo de 2026.

Además, la exfórmula presidencial Iván Cepeda y Aida Quilcué lograron sus curules en el legislativo, otorgadas mediante el Estatuto de Oposición que concede estos escaños por ocupar la segunda posición en los comicios presidenciales.

Sin embargo, en la toma de juramento y posesión de los 186 legisladores del país, se observó que dos congresistas no estaban presentes. Se tratan del senador electo Wadith Manzur, del Partido Conservador, y la representante electa Karen Manrique, de las curules de paz. Pese a que lograron la votación requerida para ocupar un escaño en el Congreso, ambos congresistas debido a que enfrentan un proceso judicial por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

PUBLICIDAD

Ante esta situación, ambos parlamentarios les fue aplicada la figura denominada “silla vacía”, prevista en el artículo 134 de la Constitución Política de Colombia. La normativa establece que los congresistas investigados o involucrados en determinados delitos graves no pueden ser reemplazados.

“Como consecuencia de la regla general establecida en el presente artículo, no podrá ser reemplazado un miembro de una corporación pública de elección popular a partir del momento en que le sea proferida orden de captura, dentro de un proceso penal al cual se le vinculare formalmente, por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación a/o por grupos armados ilegales, de narcotráfico o delitos de lesa humanidad”, se lee en la Carta Magna.

PUBLICIDAD

La figura de la silla vacía, de acuerdo con el Consejo de Estado, no solo afecta al congresista señalado. También opera como una sanción para los partidos y movimientos políticos que avalen a legisladores vinculados con actividades delictivas, porque les impide ocupar esa curul con otro integrante.

En marzo de 2026, la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura de Wadith Manzur y Karen Manrique por el entramado mencionado, en hechos ocurridos durante el segundo semestre de 2023.

De acuerdo con la ponencia del alto tribunal, ambos habrían aceptado coimas de funcionarios del Ministerio de Hacienda a cambio de votar a favor de proyectos de esa cartera. En juicio deberán responder por el delito de cohecho impropio.

Temas Relacionados

Instalación del Congreso 2026Silla VacíaWadith ManzurKaren ManriqueCongreso ColombiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El director del Centro Democrático se pronunció sobre la elección del nuevo presidente del Senado: “Agradecer a la bancada del Pacto Histórico”

Gabriel Vallejo dijo que el resultado de la votación reflejó un reconocimiento transversal al liderazgo del expresidente Álvaro Uribe dentro de su colectividad

El director del Centro Democrático se pronunció sobre la elección del nuevo presidente del Senado: “Agradecer a la bancada del Pacto Histórico”

Así puede inscribirse al sorteo de la Alcaldía de Medellín para ganar pases dobles a los desfiles de la Feria de las Flores

Este año, la feria se realizará del 31 de julio al 9 de agosto y se espera recibir más de 328.000 visitantes

Así puede inscribirse al sorteo de la Alcaldía de Medellín para ganar pases dobles a los desfiles de la Feria de las Flores

Tras perder la presidencia del Senado, el abogado de Abelardo de la Espriella afirma que serán pocas las leyes que pasarán por el Congreso

La postura surgió luego de que el Centro Democrático se quedara con la dirección de la corporación; Germán Calderón sostuvo que el nuevo Gobierno podrá impulsar gran parte de su programa mediante decretos reglamentarios

Tras perder la presidencia del Senado, el abogado de Abelardo de la Espriella afirma que serán pocas las leyes que pasarán por el Congreso

EN VIVO - Etapa 16 del Tour de Francia: siga aquí a los colombianos en la contrarreloj, que tendrá una escalada a puerto de montaña

Egan Bernal sigue siendo el mejor colombiano en la clasificación general, pero sin chances de terminar entre los 10 mejores ciclistas de la carrera

EN VIVO - Etapa 16 del Tour de Francia: siga aquí a los colombianos en la contrarreloj, que tendrá una escalada a puerto de montaña

Jhon Jáder Durán se pronunció tras ser presentado como nuevo jugador del Benfica: “Vengo a trabajar duro”

El delantero colombiano llega a préstamo desde el Al Nassr por 6,1 millones de euros, con una opción de compra de 30 millones, y promete “darlo todo” para pelear por títulos

Jhon Jáder Durán se pronunció tras ser presentado como nuevo jugador del Benfica: “Vengo a trabajar duro”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón arremetió contra Karina García por hablar de su intimidad en un ‘stream’: “¿Qué es esa mier...”

Yina Calderón arremetió contra Karina García por hablar de su intimidad en un ‘stream’: “¿Qué es esa mier...”

Shakira emocionó a sus fans con la compañía que tuvo durante el Mundial 2026: desde Beyoncé hasta BTS

Silvia Tcherassi publicó un mensaje el Día de la Independencia y agradeció a Abelardo de la Espriella por su nuevo cargo honorífico

Ana del Castillo frenó su show en Aracataca tras agresión a una fan: “Seguridad, esa mondá qué es”

Video: el llanto de Río, hijo de J Balvin, conmovió en redes tras la derrota de Argentina en el Mundial 2026

Deportes

EN VIVO - Etapa 16 del Tour de Francia: siga aquí a los colombianos en la contrarreloj, que tendrá una escalada a puerto de montaña

EN VIVO - Etapa 16 del Tour de Francia: siga aquí a los colombianos en la contrarreloj, que tendrá una escalada a puerto de montaña

Jhon Jáder Durán se pronunció tras ser presentado como nuevo jugador del Benfica: “Vengo a trabajar duro”

James Rodríguez después del Mundial 2026: conservó importante distinción, pero lideró un penoso ranking

David Ospina es nuevo jugador de El Equipo del Pueblo: así recibieron al arquero colombiano

Dimayor transmitirá unos partidos del fútbol profesional colombiano por YouTube: este será el primero