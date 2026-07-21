Colombia

Nuevo presidente del Senado habló sobre el respaldo del Pacto Histórico en su elección: “Ni ellos ni nosotros hemos cedido nuestras ideologías”

El senador del Centro Democrático, Honorio Henríquez, se convirtió en el presidente del Senado para el primer año legislativo del periodo 2026-2030 con 56 votos a favor

Guardar
Google icon
Honorio Henríquez
Honorio Henríquez disputó la Presidencia del Senado con el senador Alfredo Deluque - crédito Colprensa/Prensa Senado

Con 56 votos a favor, Honorio Henríquez, senador del Centro Democrático, asumió la Presidencia del Senado de la República para el primer año legislativo del periodo 2026-2030.

El Pacto Histórico resultó clave en la elección de Henríquez como presidente. Varios senadores de esa colectividad exhibieron su voto y mostraron la papeleta marcada a favor de Henríquez.

Por este motivo, el congresista se pronunció ante los medios de comunicación y afirmó que ni el Pacto Histórico ha cedido en sus ideologías ni el Centro Democrático en las suyas.

“La independencia de poderes es fundamental y en ese punto coincidimos. Ni ellos han cedido en sus ideologías ni nosotros en las nuestras. Ellos no han renunciado a sus principios y nosotros tampoco. Mantenemos nuestra línea; este es un partido coherente. No nos acomodamos a los vaivenes de las definiciones electorales. Este partido cuenta con una doctrina, principios y valores, y en ellos nos mantendremos. Este es un mensaje para la nación colombiana. Queremos construir entre los diferentes, queremos que se depongan los ánimos de agresión y que trabajemos con una mentalidad y un espíritu de construcción colectiva”, expresó el nuevo presidente del Senado.

PUBLICIDAD

.

Temas Relacionados

Honorio HenríquezPresidente del SenadoCentro DemocráticoPacto HistóricoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El director del Centro Democrático se pronunció sobre la elección del nuevo presidente del Senado: “Agradecer a la bancada del Pacto Histórico”

Gabriel Vallejo dijo que el resultado de la votación reflejó un reconocimiento transversal al liderazgo del expresidente Álvaro Uribe dentro de su colectividad

El director del Centro Democrático se pronunció sobre la elección del nuevo presidente del Senado: “Agradecer a la bancada del Pacto Histórico”

Así puede inscribirse al sorteo de la Alcaldía de Medellín para ganar pases dobles a los desfiles de la Feria de las Flores

Este año, la feria se realizará del 31 de julio al 9 de agosto y se espera recibir más de 328.000 visitantes

Así puede inscribirse al sorteo de la Alcaldía de Medellín para ganar pases dobles a los desfiles de la Feria de las Flores

Tras perder la presidencia del Senado, el abogado de Abelardo de la Espriella afirma que serán pocas las leyes que pasarán por el Congreso

La postura surgió luego de que el Centro Democrático se quedara con la dirección de la corporación; Germán Calderón sostuvo que el nuevo Gobierno podrá impulsar gran parte de su programa mediante decretos reglamentarios

Tras perder la presidencia del Senado, el abogado de Abelardo de la Espriella afirma que serán pocas las leyes que pasarán por el Congreso

EN VIVO - Etapa 16 del Tour de Francia: siga aquí a los colombianos en la contrarreloj, que tendrá una escalada a puerto de montaña

Egan Bernal sigue siendo el mejor colombiano en la clasificación general, pero sin chances de terminar entre los 10 mejores ciclistas de la carrera

EN VIVO - Etapa 16 del Tour de Francia: siga aquí a los colombianos en la contrarreloj, que tendrá una escalada a puerto de montaña

Jhon Jáder Durán se pronunció tras ser presentado como nuevo jugador del Benfica: “Vengo a trabajar duro”

El delantero colombiano llega a préstamo desde el Al Nassr por 6,1 millones de euros, con una opción de compra de 30 millones, y promete “darlo todo” para pelear por títulos

Jhon Jáder Durán se pronunció tras ser presentado como nuevo jugador del Benfica: “Vengo a trabajar duro”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón arremetió contra Karina García por hablar de su intimidad en un ‘stream’: “¿Qué es esa mier...”

Yina Calderón arremetió contra Karina García por hablar de su intimidad en un ‘stream’: “¿Qué es esa mier...”

Shakira emocionó a sus fans con la compañía que tuvo durante el Mundial 2026: desde Beyoncé hasta BTS

Silvia Tcherassi publicó un mensaje el Día de la Independencia y agradeció a Abelardo de la Espriella por su nuevo cargo honorífico

Ana del Castillo frenó su show en Aracataca tras agresión a una fan: “Seguridad, esa mondá qué es”

Video: el llanto de Río, hijo de J Balvin, conmovió en redes tras la derrota de Argentina en el Mundial 2026

Deportes

EN VIVO - Etapa 16 del Tour de Francia: siga aquí a los colombianos en la contrarreloj, que tendrá una escalada a puerto de montaña

EN VIVO - Etapa 16 del Tour de Francia: siga aquí a los colombianos en la contrarreloj, que tendrá una escalada a puerto de montaña

Jhon Jáder Durán se pronunció tras ser presentado como nuevo jugador del Benfica: “Vengo a trabajar duro”

James Rodríguez después del Mundial 2026: conservó importante distinción, pero lideró un penoso ranking

David Ospina es nuevo jugador de El Equipo del Pueblo: así recibieron al arquero colombiano

Dimayor transmitirá unos partidos del fútbol profesional colombiano por YouTube: este será el primero