Nuevo presidente del Senado habló sobre el respaldo del Pacto Histórico en su elección: “Ni ellos ni nosotros hemos cedido nuestras ideologías”

Honorio Henríquez disputó la Presidencia del Senado con el senador Alfredo Deluque - crédito Colprensa/Prensa Senado

Con 56 votos a favor, Honorio Henríquez, senador del Centro Democrático, asumió la Presidencia del Senado de la República para el primer año legislativo del periodo 2026-2030.

El Pacto Histórico resultó clave en la elección de Henríquez como presidente. Varios senadores de esa colectividad exhibieron su voto y mostraron la papeleta marcada a favor de Henríquez.

Por este motivo, el congresista se pronunció ante los medios de comunicación y afirmó que ni el Pacto Histórico ha cedido en sus ideologías ni el Centro Democrático en las suyas.

“La independencia de poderes es fundamental y en ese punto coincidimos. Ni ellos han cedido en sus ideologías ni nosotros en las nuestras. Ellos no han renunciado a sus principios y nosotros tampoco. Mantenemos nuestra línea; este es un partido coherente. No nos acomodamos a los vaivenes de las definiciones electorales. Este partido cuenta con una doctrina, principios y valores, y en ellos nos mantendremos. Este es un mensaje para la nación colombiana. Queremos construir entre los diferentes, queremos que se depongan los ánimos de agresión y que trabajemos con una mentalidad y un espíritu de construcción colectiva”, expresó el nuevo presidente del Senado.

PUBLICIDAD

.