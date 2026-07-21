Colombia

Así reaccionaron los políticos al nombramiento de Honorio Henríquez como nuevo presidente del Senado: “Primera derrota para De la Espriella”

Gustavo Bolívar, Isabel Zuleta y Miguel Polo Polo publicaron en X sus puntos de vista después de conocerse la victoria del senador del Centro Democrático

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Políticos se pronunciaron por el nombramiento de Honorio Henríquez como presidente del senado - crédito @GustavoBolivar/X - @ISAZULETA/X - @MiguelPoloP/X
Políticos se pronunciaron por el nombramiento de Honorio Henríquez como presidente del senado - crédito @GustavoBolivar/X - @ISAZULETA/X - @MiguelPoloP/X

El Senado de Colombia eligió a Honorio Henríquez como nuevo presidente de esa corporación, en una votación que marcó la primera derrota significativa para el mandatario electo Abelardo de la Espriella en el inicio del nuevo periodo legislativo.

La jornada, que tuvo lugar en el Capitolio Nacional, evidenció una reconfiguración de fuerzas políticas y dejó en evidencia el tono de confrontación que anticipa el arranque del gobierno entrante.

La sesión plenaria finalizó con 56 votos a favor de Henríquez, senador del Centro Democrático, quien contó con el apoyo del Pacto Histórico, frente a 45 para su rival el senador del partido de la U, Alfredo Deluque.

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Para varios sectores, la elección representa un freno a las aspiraciones de control absoluto por parte del sector que respalda a De la Espriella.

“Primera derrota para De la Espriella. Honorio Enriquez de la coalición Pacto Histórico- Centro Democrático (Algo que no termino de digerir) nuevo Presidente del Senado”, publicó el exsenador y exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS) Gustavo Bolívar en su cuenta oficial de X.

Gustavo Bolívar señaló primer revés de Abelardo de la Espriella tras votación legislativa - crédito @GustavoBolivar/X
Gustavo Bolívar señaló primer revés de Abelardo de la Espriella tras votación legislativa - crédito @GustavoBolivar/X

La senadora electa del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, señaló: “No cuenten con nuestra indiferencia frente al avance del fascismo que busca destruir a quien piensa diferente”.

Zuleta destacó que la elección de Henríquez constituye “la primera de muchas derrotas que el fascista tendrá”, en referencia a De la Espriella.

Según la legisladora, el gobierno entrante deberá enfrentarse a una oposición “estratégica y con prioridades claras”. Además, aseguró que su bancada luchará “por tener las garantías necesarias para la mitad del pueblo colombiano que representamos”.

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Isabel Zuleta advirtió oposición firme ante el avance del “fascismo” - crédito @ISAZULETA/X
Isabel Zuleta advirtió oposición firme ante el avance del “fascismo” - crédito @ISAZULETA/X

En la misma línea, Esmeralda Hernández, también del Pacto Histórico, celebró el resultado: “Primera derrota de Abelardo de la Espriella. Pierde la Presidencia del Congreso de la República 45 votos contra 56”. Hernández remarcó que “el fascismo no pasará”.

Esmeralda Hernández celebró la derrota de Abelardo de la Espriella en el Congreso - crédito @EsmeHernandezSi/X
Esmeralda Hernández celebró la derrota de Abelardo de la Espriella en el Congreso - crédito @EsmeHernandezSi/X

El excongresista Polo Polo ofreció una visión distinta de lo ocurrido. “Yo hoy no vi una derrota. Lo que vi fue al Ejecutivo recuperando la altura legal y constitucional que se había perdido en el gobierno anterior y que tantos colombianos reclamaban: independencia”, afirmó.

Polo Polo defendió que el presidente electo Abelardo de la Espriella mostró respeto por la separación de poderes y rechazó cualquier tipo de presión sobre el Legislativo.

“Deberían celebrar lo ocurrido hoy: quedó demostrado que el presidente Abelardo respeta la independencia de los poderes públicos y las reglas de la democracia”, sintetizó el excongresista.

Polo Polo destacó independencia y legalidad tras la elección en el Congreso - crédito @MiguelPoloP/X
Polo Polo destacó independencia y legalidad tras la elección en el Congreso - crédito @MiguelPoloP/X

Por su parte, el exsenador Jorge Enrique Robledo criticó la alianza que permitió la elección de Henríquez.

“En el colmo del cinismo, Gustavo Petro y los senadores petristas eligieron de presidente del Senado a Honorio Henríquez, una ficha de De la Espriella y del Centro Democrático, contubernio político que dirigió Álvaro Uribe Vélez”, sostuvo Robledo, quien también advirtió sobre el manejo de más de 300 mil millones de pesos del presupuesto anual del Senado, los cuales, según su opinión, podrían utilizarse para “burocracia y clientelismo”.

Jorge Enrique Robledo denunció “contubernio” político tras elección de Honorio Henríquez - crédito @JERobledo/X
Jorge Enrique Robledo denunció “contubernio” político tras elección de Honorio Henríquez - crédito @JERobledo/X

El expresidente del Senado y excandidato presidencial Roy Barreras subrayó la relevancia del resultado.

“Ningún presidente electo en los últimos 30 años había sido derrotado en la elección del primer presidente de Senado, que es quien lo posesiona y le impone la banda presidencial”, señaló Barreras.

Roy Barreras resaltó inusual derrota del presidente electo en la elección del Senado - crédito @RoyBarreras/X
Roy Barreras resaltó inusual derrota del presidente electo en la elección del Senado - crédito @RoyBarreras/X

Desde el Centro Democrático, el senador Esteban Quintero felicitó a Honorio Henríquez y resaltó su trayectoria.

“Honorio, un hombre sensato, leal, trabajador incansable y quien ha defendido desde siempre las tesis del Centro Democrático y Álvaro Uribe Vélez”, expresó Quintero.

Esteban Quintero destacó liderazgo de Honorio Henríquez tras elección en el Senado - crédito @estebanquincar/X
Esteban Quintero destacó liderazgo de Honorio Henríquez tras elección en el Senado - crédito @estebanquincar/X

En la Cámara de Representantes, la instalación de la legislatura 2026–2027 trajo consigo la elección de Nicolás Barguil como presidente, Simón Molina como primer vicepresidente y Erick Velasco como segundo vicepresidente.

La representante electa del Pacto Histórico, Mafe Carrascal, destacó la presencia de su compañero Velasco en la Mesa Directiva, cumplimiento de las garantías consagradas en el Estatuto de la Oposición.

Carrascal lamentó la ausencia de mujeres en la dirección del Congreso y subrayó: “La participación de las mujeres en los espacios de dirección del Congreso no es un asunto simbólico: es una condición necesaria para avanzar hacia una democracia más representativa, diversa y paritaria”.

Mafe Carrascal destacó presencia opositora en la Mesa Directiva y reclamó equidad de género - crédito @MafeCarrascal/X
Mafe Carrascal destacó presencia opositora en la Mesa Directiva y reclamó equidad de género - crédito @MafeCarrascal/X

Carrascal también se refirió a las expectativas de la oposición para el nuevo periodo legislativo.

“Defenderemos cada derecho conquistado y seguiremos impulsando las transformaciones que el país necesita”, afirmó la congresista.

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