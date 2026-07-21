Colombia

Uniformado herido en Bolívar, Valle: Policía investiga choque entre EGC y ‘Rastrojos’

El uniformado resultó lesionado durante un procedimiento en el corregimiento La Primavera, donde se reportó una confrontación entre estructuras armadas

Guardar
Google icon
Precaución - No pasar | Colprensa
Precaución - No pasar | Colprensa

Un subintendente de la Policía resultó herido durante un procedimiento en zona rural del municipio de Bolívar, Valle del Cauca, luego de que las autoridades intervinieran en medio de una confrontación armada entre estructuras criminales en el corregimiento La Primavera.

El hecho ocurrió en la noche del domingo 19 de julio, alrededor de las 8:00 p. m., según el informe preliminar del Departamento de Policía del Valle. En el sector se había reportado un enfrentamiento entre presuntos integrantes del Grupo Armado Organizado Ejército Gaitanista de Colombia, Frente Valle, subestructura Yefferson Madera, y exintegrantes de la estructura conocida como ‘los Rastrojos’.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el reporte conocido por El Tiempo, unidades adscritas a la subestación de Policía de La Primavera llegaron al lugar para atender la situación, reforzar la seguridad y proteger a la comunidad. Durante el procedimiento, uno de los uniformados resultó lesionado.

Durante el procedimiento resultó lesionado un señor subintendente adscrito a la Subestación de Policía La Primavera, quien fue trasladado de manera inmediata a un centro asistencial, donde recibe atención médica especializada”, señaló el informe policial.

Combates entre grupos criminales que buscan el control territorial en Betulia resultaron en la muerte de un hombre y heridas a dos personas. Autoridades intentan restaurar la calma en la zona - crédito Colprensa
Enfrentamiento armado - crédito Colprensa

Policía activó plan de defensa en La Primavera

Tras el ataque, la Policía Nacional activó de forma inmediata el plan Defensa de Instalaciones y reforzó las medidas de seguridad en el corregimiento. La institución también informó que adelanta un despliegue operacional junto con las Fuerzas Militares y demás autoridades competentes.

PUBLICIDAD

El objetivo de las acciones es ubicar y capturar a los responsables del ataque, así como establecer con mayor precisión lo ocurrido durante la confrontación entre las estructuras armadas. Las autoridades mantienen labores investigativas en la zona rural de Bolívar, donde persiste la preocupación de la comunidad por la presencia de grupos ilegales.

La Policía rechazó los hechos de violencia y aseguró que continuará trabajando por la seguridad en el departamento. “La Policía Nacional rechaza de manera categórica los actos de violencia que ponen en riesgo la vida, la integridad y la tranquilidad de la comunidad”, indicó la institución.

Familias de las víctimas denunciaron que los policías impidieron el rescate de los reclusos y usaron gas pimienta contra los familiares, durante el incendio de la estación de Policía de Soacha en 2020 - crédito Colprensa
Policía Nacional- crédito Colprensa

El comunicado agregó que se mantiene el compromiso de seguir trabajando por la convivencia ciudadana en el Valle del Cauca, uno de los departamentos donde las autoridades han incrementado operativos contra estructuras criminales en municipios afectados por disputas territoriales.

La situación en La Primavera vuelve a poner el foco sobre las zonas rurales del norte y centro del Valle, donde distintas organizaciones armadas buscan mantener influencia sobre corredores estratégicos. En estos territorios, la presencia institucional resulta clave para evitar que las comunidades queden expuestas a nuevas confrontaciones.

Valle reporta reducción de homicidios

El hecho se conoce mientras la Gobernación del Valle del Cauca reporta una disminución en los homicidios durante el primer semestre de 2026. Entre enero y junio, las autoridades registraron 524 homicidios en los 36 municipios bajo jurisdicción del Departamento de Policía Valle.

Según la gobernadora Dilian Francisca Toro, esa cifra representa una reducción del 6 % frente al mismo periodo del año anterior. El balance fue presentado durante un consejo de seguridad departamental con participación de mandos del Ejército, la Policía, la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo.

De acuerdo con los datos del Observatorio de Prevención y Control de la Violencia del Valle del Cauca, los municipios de Argelia, Trujillo y Riofrío registraron reducciones superiores al 80 % en los casos de asesinatos durante los primeros seis meses del año.

El secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del departamento, Guillermo Londoño, explicó que el balance general equivale a 35 homicidios menos en la jurisdicción analizada. Sin embargo, advirtió que el mayor desafío está actualmente en los municipios integrados al área metropolitana de Cali, donde algunos indicadores han aumentado.

Por ahora, las autoridades mantienen operativos en Bolívar y otros puntos del Valle para contener la criminalidad, reforzar la presencia institucional y evitar que nuevos enfrentamientos entre estructuras armadas afecten a la población civil y a la Fuerza Pública.

Temas Relacionados

Valle del CaucaPolicía Nacional de ColombiaEjército Gaitanista de ColombiaRastrojosColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Clima en Bogotá: la predicción para este 21 de julio

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el tipo de clima en Colombia

Clima en Bogotá: la predicción para este 21 de julio

Colombia: las predicciones del tiempo en Cali este 21 de julio

El clima en Colombia se ve afectado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Colombia: las predicciones del tiempo en Cali este 21 de julio

Pronóstico del clima en Medellín este martes: temperatura, lluvias y viento

El clima en Colombia se ve alterado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Pronóstico del clima en Medellín este martes: temperatura, lluvias y viento

Clima en Cartagena de Indias: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el tipo de clima en Colombia

Clima en Cartagena de Indias: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Colombia: las predicciones del tiempo en Barranquilla este 21 de julio

El estado del tiempo en Barranquilla cambia constantemente, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Colombia: las predicciones del tiempo en Barranquilla este 21 de julio
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón arremetió contra Karina García por hablar de su intimidad en un ‘stream’: “¿Qué es esa mier...”

Yina Calderón arremetió contra Karina García por hablar de su intimidad en un ‘stream’: “¿Qué es esa mier...”

Shakira emocionó a sus fans con la compañía que tuvo durante el Mundial 2026: desde Beyoncé hasta BTS

Silvia Tcherassi publicó un mensaje el Día de la Independencia y agradeció a Abelardo de la Espriella por su nuevo cargo honorífico

Ana del Castillo frenó su show en Aracataca tras agresión a una fan: “Seguridad, esa mondá qué es”

Video: el llanto de Río, hijo de J Balvin, conmovió en redes tras la derrota de Argentina en el Mundial 2026

Deportes

James Rodríguez después del Mundial 2026: conservó importante distinción, pero lideró un penoso ranking

James Rodríguez después del Mundial 2026: conservó importante distinción, pero lideró un penoso ranking

David Ospina es nuevo jugador de El Equipo del Pueblo: así recibieron al arquero colombiano

Dimayor transmitirá unos partidos del fútbol profesional colombiano por YouTube: este será el primero

Así es la nueva camiseta que lucirá Luis Díaz con el Bayern Múnich: precio y cómo comprarla en Colombia

Colombia celebra 216 años de independencia: Clubes internacionales felicitaron al país