Uniformado herido en Bolívar, Valle: Policía investiga choque entre EGC y ‘Rastrojos’

Precaución - No pasar | Colprensa

Un subintendente de la Policía resultó herido durante un procedimiento en zona rural del municipio de Bolívar, Valle del Cauca, luego de que las autoridades intervinieran en medio de una confrontación armada entre estructuras criminales en el corregimiento La Primavera.

El hecho ocurrió en la noche del domingo 19 de julio, alrededor de las 8:00 p. m., según el informe preliminar del Departamento de Policía del Valle. En el sector se había reportado un enfrentamiento entre presuntos integrantes del Grupo Armado Organizado Ejército Gaitanista de Colombia, Frente Valle, subestructura Yefferson Madera, y exintegrantes de la estructura conocida como ‘los Rastrojos’.

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De acuerdo con el reporte conocido por El Tiempo, unidades adscritas a la subestación de Policía de La Primavera llegaron al lugar para atender la situación, reforzar la seguridad y proteger a la comunidad. Durante el procedimiento, uno de los uniformados resultó lesionado.

“Durante el procedimiento resultó lesionado un señor subintendente adscrito a la Subestación de Policía La Primavera, quien fue trasladado de manera inmediata a un centro asistencial, donde recibe atención médica especializada”, señaló el informe policial.

Enfrentamiento armado - crédito Colprensa

Policía activó plan de defensa en La Primavera

Tras el ataque, la Policía Nacional activó de forma inmediata el plan Defensa de Instalaciones y reforzó las medidas de seguridad en el corregimiento. La institución también informó que adelanta un despliegue operacional junto con las Fuerzas Militares y demás autoridades competentes.

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El objetivo de las acciones es ubicar y capturar a los responsables del ataque, así como establecer con mayor precisión lo ocurrido durante la confrontación entre las estructuras armadas. Las autoridades mantienen labores investigativas en la zona rural de Bolívar, donde persiste la preocupación de la comunidad por la presencia de grupos ilegales.

La Policía rechazó los hechos de violencia y aseguró que continuará trabajando por la seguridad en el departamento. “La Policía Nacional rechaza de manera categórica los actos de violencia que ponen en riesgo la vida, la integridad y la tranquilidad de la comunidad”, indicó la institución.

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Policía Nacional- crédito Colprensa

El comunicado agregó que se mantiene el compromiso de seguir trabajando por la convivencia ciudadana en el Valle del Cauca, uno de los departamentos donde las autoridades han incrementado operativos contra estructuras criminales en municipios afectados por disputas territoriales.

La situación en La Primavera vuelve a poner el foco sobre las zonas rurales del norte y centro del Valle, donde distintas organizaciones armadas buscan mantener influencia sobre corredores estratégicos. En estos territorios, la presencia institucional resulta clave para evitar que las comunidades queden expuestas a nuevas confrontaciones.

Valle reporta reducción de homicidios

El hecho se conoce mientras la Gobernación del Valle del Cauca reporta una disminución en los homicidios durante el primer semestre de 2026. Entre enero y junio, las autoridades registraron 524 homicidios en los 36 municipios bajo jurisdicción del Departamento de Policía Valle.

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Según la gobernadora Dilian Francisca Toro, esa cifra representa una reducción del 6 % frente al mismo periodo del año anterior. El balance fue presentado durante un consejo de seguridad departamental con participación de mandos del Ejército, la Policía, la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo.

De acuerdo con los datos del Observatorio de Prevención y Control de la Violencia del Valle del Cauca, los municipios de Argelia, Trujillo y Riofrío registraron reducciones superiores al 80 % en los casos de asesinatos durante los primeros seis meses del año.

El secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del departamento, Guillermo Londoño, explicó que el balance general equivale a 35 homicidios menos en la jurisdicción analizada. Sin embargo, advirtió que el mayor desafío está actualmente en los municipios integrados al área metropolitana de Cali, donde algunos indicadores han aumentado.

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Por ahora, las autoridades mantienen operativos en Bolívar y otros puntos del Valle para contener la criminalidad, reforzar la presencia institucional y evitar que nuevos enfrentamientos entre estructuras armadas afecten a la población civil y a la Fuerza Pública.