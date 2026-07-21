Pacto Histórico justificó su apoyo a Honorio Henríquez, el candidato del uribismo para la presidencia del Senado: “Derrotamos al tigrillo”

Pacto Histórico: “Nuestro voto fue contra Abelardo y el fascismo” tras elección de Honorio Henríquez - crédito Prensa Senado - @PactoCol/X

La elección de Honorio Miguel Henríquez Pinedo como presidente del Senado de Colombia para el periodo legislativo 2026-2027 generó inmediatas reacciones en el escenario político nacional.

El senador del Centro Democrático recibió 56 votos a favor, 45 lo hicieron por Alfredo Deluque del Partido de la U, y 1 voto se registró en blanco. La jornada, marcada por la instalación de la nueva legislatura, exhibió las tensiones y alianzas entre las diferentes fuerzas políticas.

Uno de los hechos que más llamó la atención fue el apoyo del Pacto Histórico a Henríquez, un dirigente identificado tradicionalmente con el uribismo.

Este respaldo se tradujo en una votación que consolidó la victoria del senador del Centro Democrático sobre Deluque, quien contaba con el apoyo explícito del presidente electo Abelardo de la Espriella y de varias colectividades. El resultado sorprendió a sectores que esperaban una bancada unida alrededor de la propuesta gubernamental.

PUBLICIDAD

El senador del Centro Democrático Honorio Henríquez asumió la Presidencia del Senado con un llamado a la independencia de poderes, la imparcialidad y el control político - crédito Canal del Senado de Colombia/YouTube

Tras la elección, el Pacto Histórico difundió a través de sus redes sociales una declaración en la que explicó el sentido de su voto.

“Que nadie se equivoque. Nuestro voto fue contra Abelardo, contra el fascismo, y sus abusos de poder en contra hasta de sus propios ‘aliados’”, indicó la coalición política.

La agrupación enfatizó que su apoyo a Henríquez no representaba un acercamiento programático con el uribismo.

“Seguimos estando en las antípodas del pensamiento con Uribe y el Centro Democrático. Esperamos del nuevo presidente del Senado altura política y garantías para el ejercicio de la oposición”, subrayó el comunicado.

PUBLICIDAD

El mensaje también incluyó una referencia directa al presidente electo: “Hoy derrotamos al Tigrillo”, en alusión al presidente electo Abelardo de la Espriella.

La postura del Pacto Histórico reflejó el clima de confrontación política que caracteriza el arranque de esta legislatura.

Pacto Histórico exigió garantías para la oposición tras la elección de Honorio Henríquez - crédito @PactoCol/X

En otro pronunciamiento en X, el Pacto Histórico reiteró su compromiso con los principios democráticos tras la reciente elección de la Mesa Directiva en el Congreso de Colombia.

A través de un mensaje difundido en su cuenta oficial en X, la coalición política declaró: “Nuestra lealtad está con el pueblo, con las instituciones, con la democracia”.

El pronunciamiento llegó en un contexto de alta tensión política, donde la bancada subrayó su intención de enfrentar posturas autoritarias durante el nuevo periodo legislativo. “Hoy y los 4 años que siguen derrotaremos al fascismo con disciplina y con la fuerza de la gente”, expresó el movimiento, marcando distancia de proyectos que, según ellos, buscan restringir derechos y libertades.

PUBLICIDAD

Esta nueva declaración reforzó la posición del Pacto Histórico como oposición activa, en defensa de los valores institucionales y la representación ciudadana.

Pacto Histórico prometió oposición activa y defensa de derechos tras la elección en el Congreso - crédito @PactoCol/X

Esto dijo Carolina Corcho sobre apoyo del Pacto Histórico a Honorio Henríquez en la Presidencia del Senado: “No representa una adhesión”

La senadora electa Carolina Corcho explicó en 6AM W de Caracol Radio la decisión del Pacto Histórico de respaldar a Honorio Henríquez, del Centro Democrático, para la presidencia del Senado.

Según Corcho, el apoyo “no implica una adhesión al proyecto político que él representa, ni una adhesión a su partido político de origen”, subrayando que el bloque mantendrá sus debates y acuerdos según cada coyuntura legislativa.

Durante la entrevista al medio citado, la congresista afirmó que “ganó la independencia del Congreso de la República como corporación”. Indicó que la bancada optó por “voto público sobre la mesa, porque todo eso está sobre la mesa, no con componentes bajo la mesa”, y justificó el respaldo a Henríquez en el respeto por la oposición, las minorías y las garantías democráticas dentro del parlamento.

PUBLICIDAD

Carolina Corcho: “No seremos una oposición obstruccionista”, tras voto por Honoro Henríquez - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

Corcho negó que el Pacto Histórico asuma una actitud obstructiva. “No seremos una oposición filibustera y obstruccionista”, enfatizó. Añadió que apoyarán todo lo que beneficie a la sociedad.

“En aquello en lo que estemos de acuerdo que sirva al país y que esté en función de las causas sociales, de los logros sociales del país, lo estaremos respaldando”. Por último, la senadora electa del Pacto Histórico aclaró que rechazarán cualquier propuesta que signifique retrocesos democráticos.