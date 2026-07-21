El colombiano David Alonso fue confirmado por Honda para MotoGP: correrá con la marca japonesa desde 2027

David Alonso llegará a MotoGP en 2027 tras firmar un contrato multianual con Honda, luego de convertirse en uno de los pilotos jóvenes más destacados del motociclismo mundial - crédito Omar Havana/Reuters

David Alonso ya tiene asegurado el mayor reto de su carrera deportiva. Honda Racing Corporation (HRC) confirmó el fichaje del piloto colombiano con un contrato multianual para competir en MotoGP a partir de 2027, justo cuando el campeonato estrenará el nuevo reglamento técnico con motores de 850 cc.

Con este movimiento, el vigente campeón del mundo de Moto3 y actual protagonista de Moto2 se convierte en una de las principales apuestas de la marca japonesa para reconstruir un proyecto que busca volver a pelear por victorias y títulos.

Aunque el fabricante oficializó su incorporación, todavía no reveló si Alonso competirá con el equipo oficial Honda HRC o si iniciará su recorrido en la estructura satélite LCR Honda, una decisión que se conocerá más adelante.

PUBLICIDAD

En la práctica, la diferencia está en el nivel de responsabilidad y recursos. El equipo oficial Honda HRC es la estructura principal de la marca y suele concentrar a los pilotos llamados a luchar por los mejores resultados, mientras que LCR Honda funciona como el equipo satélite, utilizando motos Honda pero con una organización independiente. Muchos pilotos debutan allí para adaptarse a MotoGP antes de dar el salto al equipo de fábrica.

Honda Racing Corporation anunció el fichaje de David Alonso con un contrato multianual y destacó su trayectoria como "una de las más impresionantes" entre las categorías de formación - crédito HRT/X

Lo que sí confirmó la compañía es que el colombiano tendrá su primera toma de contacto con la motocicleta de MotoGP durante el tradicional test de Valencia, que se disputará al finalizar la temporada 2027.

PUBLICIDAD

En el comunicado oficial, Honda destacó el rápido crecimiento del piloto colombiano y explicó las razones que llevaron a apostar por él.

“David Alonso ha protagonizado una de las trayectorias más impresionantes en las categorías pequeñas en los últimos años”, señaló Honda Racing Corporation.

La marca recordó que Alonso terminó tercero en Moto3 durante su temporada de debut en 2023 y que, apenas un año después, dominó completamente la categoría para quedarse con el título mundial.

Honda también resaltó su evolución en Moto2, donde actualmente disputa su segunda temporada.

“Con un total de 20 victorias, 30 podios y nueve poles entre Moto3 y Moto2, Alonso ha seguido superando todas las expectativas”, añadió HRC.

David Alonso sigue peleando el Mundial de Moto2 antes de llegar a MotoGP

A pesar de que su futuro ya quedó definido, el colombiano todavía tiene una temporada por completar antes de dar el salto definitivo.

Actualmente ocupa la cuarta posición del Campeonato Mundial de Moto2 y se encuentra a 79,5 puntos del líder Manuel González.

El colombiano afronta su segunda temporada en Moto2, donde marcha cuarto en el campeonato mientras prepara el salto a la categoría reina del motociclismo en 2027 - crédito Europa Press

Hasta ahora registra una victoria, conseguida en el Gran Premio de los Países Bajos, además de un segundo puesto en República Checa, resultados que lo mantienen en la lucha por terminar el campeonato entre los mejores.

PUBLICIDAD

A sus 20 años, Alonso acumula una hoja de vida poco común para un piloto de su edad: 20 victorias, 30 podios y nueve poles entre Moto3 y Moto2. Su campaña más recordada sigue siendo la de 2024, cuando conquistó el título mundial de Moto3 tras lograr 14 victorias, siete de ellas de manera consecutiva para cerrar una temporada histórica.

Tras hacerse oficial el anuncio, el colombiano resumió el momento con un mensaje breve en sus redes sociales. “Hoy se cumple un sueño de niño”, escribió en Instagram.

El emotivo mensaje de despedida del Aspar Team

Si Honda celebró la llegada de una de las mayores promesas del motociclismo, el Aspar Team despidió al piloto con una carta cargada de nostalgia.

PUBLICIDAD

La escudería española recordó que Alonso llegó al equipo cuando apenas tenía 11 años y que juntos recorrieron prácticamente todo el camino hacia MotoGP.

“¿Cómo se supone que vamos a despedirnos de un piloto que empezó a correr con nosotros cuando solo tenía 11 años y ahora se marcha con 20 años, campeón del mundo de Moto3 y en dirección a MotoGP?”, escribió el equipo.

Aspar repasó la evolución del colombiano desde las categorías de promoción, pasando por sus títulos en la European Talent Cup y la Red Bull Rookies Cup, hasta llegar al campeonato del mundo de Moto3.

PUBLICIDAD

El Aspar Team despidió a David Alonso con una emotiva carta en la que recordó los casi nueve años de trabajo conjunto y le deseó éxito en su próximo reto en MotoGP - crédito Aspatr Team/X

También recordó que el piloto superó un inicio complicado en Moto2 antes de volver a ganar.

“Un piloto como tú supo domar las curvas del camino y convertirlas en nuevos éxitos, como la victoria en Assen”, destacó la escudería.

El futuro de David Alonso dependerá de la decisión de Honda

La gran incógnita ahora es dónde comenzará su aventura en MotoGP.

Honda no especificó si el colombiano formará parte desde el inicio del equipo oficial HRC o si hará su adaptación en LCR Honda, la escuadra satélite con la que tradicionalmente la marca desarrolla a varios de sus pilotos jóvenes.

Cualquiera de las dos opciones supondrá un enorme desafío para Alonso, que llegará a MotoGP coincidiendo con la revolución técnica que reducirá la cilindrada de las motos de 1.000 cc a 850 cc.

PUBLICIDAD

Ese cambio reglamentario representa una oportunidad para que Honda vuelva a competir al más alto nivel frente a fabricantes como Ducati y Aprilia, que dominaron las últimas temporadas.