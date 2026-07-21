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Medellín vs. Vasco da Gama: hora y dónde ver el partido del ‘Poderoso de la Montaña’ por los playoffs de la Copa Sudamericana

Después de la acción del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, los torneos de Conmebol comienzan a retomar actividades con uno de los equipos más tradicionales de Colombia en acción

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Independiente Medellín viene de jugar la Copa Libertadores de América-crédito David Jaramillo/Colprensa-Pilar Olivares/REUTERS
Independiente Medellín viene de jugar la Copa Libertadores de América-crédito David Jaramillo/Colprensa-Pilar Olivares/REUTERS

La época mundialista pasó y dejó la resaca a los amantes del fútbol que disfrutan cada cuatro años el torneo de selecciones más importante del planeta.

Ahora, con el segundo semestre en marcha, Independiente Medellín tendrá una dura prueba como representante de la Liga BetPlay en los playoffs de la Copa Sudamericana.

El Vasco da Gama de Río de Janeiro será su rival y, en el primer partido, el “Poderoso de la Montaña” (apodo del Medellín) contará con el debut de Luis Amaranto Perea en el banquillo técnico.

El "Poderoso de la Montaña" quiere seguir con vida en la "Gran Conquista"-crédito David Jaramillo/Colprensa-Rodolfo Buhrer/REUTERS
El "Poderoso de la Montaña" quiere seguir con vida en la "Gran Conquista"-crédito David Jaramillo/Colprensa-Rodolfo Buhrer/REUTERS

El partido se disputará el 22 de julio de 2026, a partir de las 5:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver en exclusiva a través de las pantallas de Dsports (610-1610), de la aplicación de DGO, de Paramount Plus y de Amazon Prime Video.

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El árbitro principal del partido será el chileno Piero Maza, y en el VAR estará acompañado por su compatriota José Cabero.

El ganador de la llave de playoffs se enfrentará al Olimpia de Paraguay, uno de los líderes en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Cómo vienen ambos equipos al encuentro

Medellín

Deportivo Independiente Medellín quedó eliminado de la Copa Libertadores 2026 al caer 1-0 ante Estudiantes de la Plata - crédito DIM
Deportivo Independiente Medellín quedó eliminado de la Copa Libertadores 2026 al caer 1-0 ante Estudiantes de la Plata - crédito DIM

Con un nuevo proceso deportivo en marcha de la mano de Luis Amaranto Perea, el “Poderoso de la Montaña” busca dar el golpe ante uno de los equipos más importantes de Sudamérica: Vasco da Gama.

En lo que se refiere al último juego que disputó el cuadro rojo, hay que ir a la primera fase de la Copa Colombia, dónde derrotó por 2-1 al Cúcuta Deportivo en el estadio Atanasio Girardot, el 2 de junio de 2026.

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El partido no comenzó de buena forma para el “Poderoso de la Montaña” ya que al minuto 29, Cúcuta Deportivo se fue en ventaja con el gol del volante Léider Berdugo.

Pero la reacción de Independiente Medellín fue rápida, ya que al 31 de partido, con gol del mediocampista Daniel Cataño empató las acciones.

Para el segundo tiempo, el defensor Frank Fabra sería el encargado de darle la clasificación a la siguiente fase de la Copa al minuto 67.

A nivel continental, el más reciente juego que disputó Medellín fue el 26 de mayo de 2026 en el estadio Único de La Plata (Argentina), cuando cayó ante Estudiantes por 1-0 con la anotación del volante Mikel Amondarain al 90+1, resultado que dejó al cuadro paisa en el tercer puesto de su zona con 7 unidades, y lo llevó a disputar esta fase de la Sudamericana.

A continuación, así viene Medellín en sus últimos cinco partidos:

  • 2 de junio de 2026 - Copa Colombia: Independiente Medellín 2-1 Cúcuta Deportivo
  • 29 de mayo de 2026 - Copa Colombia: Leones 1-1 Independiente Medellín
  • 26 de mayo de 2026 - Copa Libertadores: Estudiantes de la Plata 1-0 Independiente Medellín
  • 20 de mayo de 2026 - Copa Libertadores: Cusco FC 2-3 Independiente Medellín
  • 15 de mayo de 2026 - Copa Colombia: Orsomarso 1-1 Independiente Medellín

Vasco da Gama

Vasco da gama vs Barracas Central
El cuadro de Río de Janeiro viene de avanzar a la fase de playoffs de la "Gran Conquista" tras quedar segundo en su zona-crédito Mauro Pimentel/AFP

Por los lados del Vasco da Gama, la reanudación de actividades en el fútbol brasileño tras el Mundial de la FIFA de Norteamérica 2026 no fue el soñado.

El 16 de julio de 2026, el equipo dirigido por Fernando Diniz cayó por 1-0 ante Vitória en el estadio Barradao de Salvador (Brasil), con gol del atacante Renato Kayzer al minuto 69 de partido.

En lo que se refiere a su más reciente juego por la Copa Sudamericana, hay que ir al 27 de mayo de 2026, cuando en el estadio Sao Januario derrotó por 3-0 a Barracas Central de Argentina.

Los goles llegaron gracias al doblete de Adson al 32 y 45+2, y de Johan Rojas al 55 de partido.

A continuación, así viene el cuadro de Río de Janeiro en sus últimos cinco partidos:

  • 16 de julio de 2026 - Serie A de Brasil: Vitória 1-0 Vasco da Gama
  • 31 de mayo de 2026 - Serie A de Brasil: Vasco da Gama 0-1 Atlético Mineiro
  • 27 de mayo de 2026 - Copa Sudamericana: Vasco da Gama 3-0 Barracas Central (Argentina)
  • 24 de mayo de 2026 - Serie A de Brasil: Vasco da Gama 0-3 Bragantino
  • 20 de mayo de 2026 - Copa Sudamericana: Olimpia (Paraguay) 3-0 Vasco da Gama

Así se jugarán los partidos de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana

La final de la Copa Sudamericana se jugará en Barranquilla, el 21 de noviembre de 2026-crédito César Olmedo/REUTERS
La final de la Copa Sudamericana se jugará en Barranquilla, el 21 de noviembre de 2026-crédito César Olmedo/REUTERS

21 de julio de 2026

Nacional (Uruguay) vs. Tigre (Argentina)

  • Hora: 5:00 p. m.
  • Estadio: Gran Parque Central de Montevideo
  • Árbitro: Carlos Betancur (Colombia)
  • VAR: Leonard Mosquera (Colombia)
  • Transmisión de TV: Dsports (610-1610), DGO, Paramount Plus, Amazon Prime Video

Universidad Central (Venezuela) vs. Santos (Brasil)

  • Hora: 7:30 p. m.
  • Estadio: Olímpico de la Universidad Central de Caracas
  • Árbitro: Gery Vargas (Bolivia)
  • VAR: Jorge Justiniano (Bolivia)
  • Transmisión de TV: Dsports (610-1610), DGO, Paramount Plus, Amazon Prime Video

22 de julio de 2026

Lanús (Argentina) vs. Cienciano (Perú)

  • Hora: 7:30 p. m.
  • Estadio: Néstor Díaz Pérez (Ciudad de Lanús) de Buenos Aires
  • Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela)
  • VAR: Carlos Orbe (Ecuador)
  • Transmisión de TV: ESPN y Disney Plus Premium

Sporting Cristal (Perú) vs. Bragantino (Brasil)

  • Hora: 7:30 p. m.
  • Estadio: Nacional de Lima
  • Árbitro: Gery Vargas (Bolivia)
  • VAR: Jorge Justiniano (Bolivia)
  • Transmisión de TV: ESPN 2 y Disney Plus Premium

23 de julio de 2026

Bolívar (Bolivia) vs. Grêmio (Brasil)

  • Hora: 5:00 p. m.
  • Estadio: Hernando Siles de La Paz
  • Árbitro: Roberto Pérez (Perú)
  • VAR: Diego Haro (Perú)
  • Transmisión de TV: Dsports (610-1610), DGO, Paramount Plus, Amazon Prime Video

Boca Juniors vs. O’Higgins

  • Hora: 7:30 p. m.
  • Estadio: La Bombonera de Buenos Aires
  • Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay)
  • VAR: Christian Ferreyra (Uruguay)
  • Transmisión de TV: ESPN 2 y Disney Plus Premium

Independiente Santa Fe (Colombia) vs. Caracas FC (Venezuela)

  • Hora: 7:30 p. m.
  • Estadio: El Campín de Bogotá
  • Árbitro: Guillermo Guerrero (Ecuador)
  • VAR: Franklin Congo (Ecuador)
  • Transmisión de TV: ESPN y Disney Plus Premium

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