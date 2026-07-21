Colombia

Otro Neerlandés fue capturado en Medellín: él hombre que viajaba en un bus era requerido mediante circular roja de Interpol por narcotráfico

El hombre, de 50 años, fue localizado mientras viajaba en un autobús de la empresa Expreso Brasilia en la ruta Barranquilla–Medellín

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El ciudadano extranjero se encontraba en situación migratoria irregular en Colombia - crédito Migración Colombia
El ciudadano extranjero se encontraba en situación migratoria irregular en Colombia - crédito Migración Colombia

La detención de un ciudadano neerlandés requerido por las autoridades de los Países Bajos por narcotráfico impulsó un operativo en la Terminal del Norte de Medellín. El hombre, de 50 años, fue localizado mientras viajaba en un autobús de la empresa Expreso Brasilia en la ruta Barranquilla–Medellín.

La captura fue posible gracias a una alerta de los sistemas de información de Migración Colombia, lo que permitió al Grupo de Verificación Migratoria de la Regional Antioquia–Chocó actuar rápidamente. Tras verificar su identidad, los oficiales confirmaron que la circular roja de Interpol seguía vigente y procedieron a activar los protocolos institucionales.

El individuo detenido se encontraba en situación migratoria irregular en Colombia. La autoridad precisó que, una vez culminada la verificación, el extranjero quedó bajo custodia de las autoridades competentes, quienes continuarán con el proceso correspondiente según los acuerdos internacionales de cooperación.

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Desde agosto de 2022, en esta regional se han remitido a las autoridades más de 230 personas en situaciones similares - crédito Migración Colombia
Desde agosto de 2022, en esta regional se han remitido a las autoridades más de 230 personas en situaciones similares - crédito Migración Colombia

En respuesta a la pregunta sobre qué ocurrió en Medellín con el ciudadano neerlandés buscado por narcotráfico, la información oficial indica que fue interceptado durante un control migratorio y, tras confirmar el requerimiento de Interpol, fue entregado a las autoridades para que se inicie el proceso de extradición o el trámite judicial pertinente.

Gloria Esperanza Arriero, directora general de Migración Colombia, destacó que la labor del Grupo de Verificación Migratoria de la Regional Antioquia–Chocó ha permitido detectar y poner a disposición de la justicia a varios extranjeros requeridos, procedentes de países como México, Países Bajos y Curazao. La funcionaria remarcó: “Este equipo ha logrado detectar y poner a disposición de las autoridades ciudadanos extranjeros requeridos por la justicia de diferentes países”.

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Desde agosto de 2022, en esta regional se han remitido a las autoridades más de 230 personas en situaciones similares, lo que refleja el compromiso institucional con la seguridad, el respeto a la ley y la colaboración internacional en la lucha contra el crimen transnacional.

Cayó capo canadiense buscado por la Interpol por tráfico de drogas y armas

El hombre ya tenía una condena de 9 años por delitos de narcotráfico y tráfico de armas en Estados Unidos y Canadá - crédito @FicoGutierrez/X

El operativo realizado en la zona sur de Medellín terminó con la captura de Arif Jhuman, alias Gilliani, un ciudadano canadiense solicitado internacionalmente. La detención, que tuvo lugar mientras realizaba ejercicios de cardio en un gimnasio de la comuna de El Poblado, involucró a la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional y equipos especiales que actuaron en coordinación con agencias de varios países.

La acción se desarrolló sin incidentes y fue posible gracias a un seguimiento conjunto de organismos nacionales e internacionales. Según informaron las autoridades, Jhuman era buscado con circular roja de Interpol por delitos de tráfico de armas y drogas. Su detención representa un paso clave en la cooperación contra el crimen transnacional.

El caso ha generado interés internacional debido a la magnitud de los cargos. Arif Jhuman está acusado de traficar más de 100 armas de fuego desde Florida hacia Canadá entre 2023 y 2024, operando junto a otras cuatro personas.

Las investigaciones lo señalan como pieza central de una red que conectaba a Estados Unidos y Canadá en el contrabando de armas. La justicia estadounidense lo reclama por estos hechos, mientras que en Canadá enfrentaba una condena de nueve años y once meses por tráfico y conspiración vinculados a sustancias prohibidas.

Esta es la información oficial de los servicios de Policía OPP sobre la búsqueda del capturado - @OPP_GTATraffic
Esta es la información oficial de los servicios de Policía OPP sobre la búsqueda del capturado - @OPP_GTATraffic

Las autoridades confirmaron que el proceso de extradición de Jhuman ya se encuentra en marcha. El detenido permanecerá bajo custodia en Colombia hasta que se concreten los trámites judiciales pertinentes. El seguimiento internacional y el apoyo logístico de las agencias participantes permitieron asegurar su ubicación y captura en el país.

De acuerdo con reportes oficiales, Jhuman ingresó a Colombia con documentos falsos y era considerado objetivo prioritario tanto por las autoridades estadounidenses como por las canadienses. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, celebró la captura y sostuvo que “Medellín no es un refugio de criminales”. Además, subrayó la cooperación entre organismos para impedir la instalación de estructuras delictivas transnacionales en la ciudad.

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