Seis presuntos integrantes del Tren de Aragua fueron capturados en Bogotá: así fue el operativo

La investigación vincula a la estructura del Tren de Aragua con concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, homicidio y desaparición forzada - crédito archivo Colprensa

La captura de seis integrantes del Tren de Aragua en operativos realizados en Bogotá y Bucaramanga representa un golpe importante contra la criminalidad organizada en Colombia.

El grupo, investigado durante nueve meses por el Gaula de la Policía y la Fiscalía, enfrentará cargos por concierto para delinquir agravado, extorsión, homicidio y desaparición forzada.

Las autoridades centraron sus esfuerzos en las localidades de Kennedy y Chapinero, donde la estructura había establecido un férreo control en sectores específicos, como la calle 38, Bellavista y Patio Bonito.

Según la investigación, los miembros del grupo cometían extorsiones contra comerciantes, ejecutaban homicidios y ordenaban desapariciones forzadas para asegurar su dominio territorial.

El inmueble conocido como La Pesebrera, un pagadiario en Kennedy, fue identificado como el centro de operaciones desde el cual planificaban actividades delictivas. Allí se coordinaba el cobro de extorsiones y se definían acciones violentas contra quienes desafiaban el control impuesto por la organización.

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Las pruebas reunidas por los investigadores incluyen registros de cámaras de seguridad que documentan varios asaltos violentos. Estos ataques solían ocurrir cuando las víctimas se resistían a las exigencias económicas del grupo, lo que permitió fortalecer el caso penal en su contra.