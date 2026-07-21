La actriz Viviana Santos publicó un video contra Claro: “Estoy mamada”

Viviana Santos estalla en redes y denuncia que lleva 13 días sin internet pese a seguir pagando - crédito @vivisantosp/IG

La actriz y creadora de contenido Viviana Santos utilizó sus redes sociales para hacer pública una situación que, según afirmó, lleva casi dos semanas afectando su rutina diaria y su trabajo.

En un extenso video publicado en su perfil, la artista aseguró que lleva 13 días sin servicio de internet en su vivienda, pese a continuar pagando mensualmente el plan contratado con Claro Colombia.

La denuncia rápidamente comenzó a generar reacciones entre sus seguidores, quienes compartieron experiencias similares con la empresa de telecomunicaciones y respaldaron el llamado de la actriz para que el caso sea atendido. Según explicó, su intención no era obtener beneficios especiales por ser una figura pública, sino exigir una solución a un servicio que asegura haber pagado sin poder utilizar.

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Es por esto que desde el inicio de su publicación, Santos dejó claro que el video no tendría el tono humorístico que suele caracterizar parte de su contenido, sino que respondería a la frustración acumulada después de intentar resolver el inconveniente a través de todos los canales de atención disponibles.

La actriz Viviana Santos denuncia que lleva 13 días sin internet pese a pagar el plan de Claro - crédito @vivisantosp/IG

“Estoy mamada. De verdad, qué mamera tener que hacer este video. Y ojo, que aquí no vas a encontrar contenido de humor, ni al final, ni en el medio, ni ahorita. Vengo a quejarme específicamente de Claro Colombia, porque ya me dejaron sin opciones. Llevo trece días sin Internet en mi casa. Y este video no es para que me regalen nada. Es porque pago un servicio todos los meses y después de dos semanas nadie ha sido capaz de solucionarme el problema”, expresó.

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La actriz relató que la falla comenzó un jueves, cuando el servicio dejó de funcionar de manera repentina y, aunque inicialmente pensó que se trataba de un problema temporal del módem, aseguró que ninguno de los procedimientos habituales solucionó el inconveniente.

Según explicó, el primer obstáculo apareció cuando intentó reportar el daño mediante el canal de WhatsApp dispuesto por la compañía, ya que el chatbot tampoco funcionaba correctamente y ante la imposibilidad de obtener respuesta, decidió acudir a las redes sociales.

Viviana contó que, tras publicar un comentario en Instagram, fue contactada por un asesor de Claro, quien le programó una visita técnica. Sin embargo, aseguró que desde ese momento comenzaron las inconsistencias en el proceso.

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El reclamo de Viviana Santos en el que expone fallas de atención y servicio de Claro Colombia - crédito @vivisantosp/Instagram

El primer técnico, según narró, revisó el equipo y concluyó que el problema estaba en el cableado externo y, después de retirar parte de la instalación, le indicó que regresaría al día siguiente porque no contaba con los materiales necesarios para finalizar la reparación.

No obstante, horas después recibió un mensaje indicando que el técnico había reportado que ella no había atendido la visita, algo que, según sostuvo, nunca ocurrió.

“¿Cómo así que yo no le atendí? Si el técnico estuvo aquí en mi casa, habló conmigo, quitó el cable y se llevó el cable. Me había insistido tanto en que no respondiera la llamada porque él mismo iba a volver al día siguiente que decidí confiar. Pero nunca regresó”, relató.

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Posteriormente fue programada una segunda visita técnica que, según explicó, tampoco resolvió el inconveniente.

La queja de Viviana Santos contra Claro Colombia suma apoyo de seguidores con historias parecidas - crédito @vivisantosp/IG

De acuerdo con la actriz, el nuevo funcionario apenas inspeccionó el módem durante unos segundos antes de informarle que él no realizaba ese tipo de reparaciones y que había sido enviado por error.

La situación se volvió aún más frustrante cuando descubrió que, nuevamente, el sistema registraba que ella no había atendido la visita, pese a que permaneció disponible durante toda la jornada.

“Mientras tanto seguían llegándome mensajes diciendo que yo no había podido atender las visitas técnicas. Otra vez escribo por Instagram y la persona de Claro me confirma que en el sistema aparecía registrado que yo no había atendido a los técnicos y eso nunca pasó. Yo estuve disponible todo el tiempo”, aseguró.

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Santos explicó que, después de múltiples conversaciones con distintos asesores, cada canal de atención la remitía a otro diferente sin ofrecer una solución definitiva.

La actriz cuestionó que los canales de atención de Claro Colombia la remitieran de Instagram a WhatsApp y de allí a la aplicación sin resolver el problema - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Mientras Instagram le pedía comunicarse con WhatsApp, desde WhatsApp la enviaban a la aplicación móvil y allí solo encontraba opciones para modificar la fecha de la visita, pero no el horario que necesitaba debido a compromisos médicos previamente agendados.

Para la actriz, esa cadena de remisiones terminó convirtiéndose en el principal problema de la experiencia como usuaria: “Mientras tanto yo sigo pagando un servicio que hace más de trece días no tengo. Y antes de que alguien me diga que son problemas del primer mundo, no. Esto le pasa a miles de personas. La diferencia es que hoy me pasó a mí y tengo una plataforma para contarlo”, manifestó.

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Viviana también cuestionó la manera como, presuntamente, algunos técnicos registraron información que no correspondía con lo sucedido durante las visitas.

Incluso aseguró que comenzó a preguntarse si existía algún tipo de incentivo para cerrar órdenes de servicio sin solucionar realmente las fallas reportadas.

Viviana Santos pidió a Claro Colombia que restablezca el internet y revise sus procesos de atención porque cree que otros usuarios enfrentan situaciones similares - crédito Viviana Santos/ Instagram

“Lo más frustrante ni siquiera es el daño. Lo más frustrante es que nadie asume la responsabilidad ni nadie te puede colaborar. Me da la sensación de que estos técnicos reporten que yo no los puedo atender y que no reporten el daño como tal... no sé si es que los penalizan si no terminan un servicio. Porque que los dos hayan hecho lo mismo me hace pensar que son mañas que utilizan o qué es el asunto”, afirmó.

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La actriz concluyó su publicación haciendo un llamado directo a Claro Colombia para que atienda el caso y, al mismo tiempo, revise el funcionamiento de sus canales de atención al cliente.

Finalmente, reiteró que no busca un trato preferencial, sino que la empresa cumpla con el servicio contratado y revise los procesos de atención, al considerar que muchos otros usuarios podrían estar enfrentando situaciones similares.