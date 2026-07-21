Las mascotas también serían afectadas por el calor durante el fenómeno de El Niño: estas son las cinco razas de gatos que necesitan cuidados especiales

Detectar síntomas como jadeo, apatía o fiebre y acudir al veterinario puede ser decisivo para evitar un golpe de calor en gatos sensibles a las altas temperaturas - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las altas temperaturas del verano representan un desafío considerable para muchas razas de gatos, especialmente aquellas con características físicas particulares. Aunque los felinos suelen adaptarse bien a distintas condiciones climáticas, ciertos ejemplares requieren atenciones especiales para evitar complicaciones de salud relacionadas con el calor.

La hidratación constante, el acceso a sombra y una buena ventilación son medidas prioritarias para salvaguardar el bienestar felino durante los meses más calurosos. Los especialistas recomiendan intensificar estos cuidados en razas con pelo largo, hocico achatado o adaptadas a climas fríos, ya que son las más propensas al estrés térmico y al golpe de calor.

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Razas que presentan mayor sensibilidad al calor

El gato persa encabeza la lista de razas vulnerables. Su hocico corto, propio de los animales braquicéfalos, dificulta la respiración y reduce su habilidad para disipar el calor corporal. Además, poseen un pelaje denso que, si no se cepilla regularmente, puede formar nudos y dificultar la transpiración de la piel, agravando el riesgo de sobrecalentamiento.

Ofrecer comida húmeda y adaptar los horarios de juego ayuda a minimizar el riesgo de estrés térmico en gatos vulnerables al calor - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

En situaciones de ola de calor, es recomendable mantener a los persas dentro de la vivienda durante las horas centrales del día y evitar la exposición directa al sol. Un cepillado frecuente para eliminar pelo muerto y nudos, junto con acceso permanente a agua fresca, ayuda a controlar la temperatura corporal.

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El caso del gato Sphynx resulta particular, ya que la ausencia de pelo no significa mayor tolerancia al calor. Su piel queda expuesta de forma directa a la radiación solar, lo que incrementa el riesgo de quemaduras, irritaciones y un aumento rápido de la temperatura corporal. Veterinarios sugieren aplicar crema solar específica para mascotas y ofrecerle ropa ligera o mantenerlo en la sombra, sobre todo si tiene acceso al exterior.

El Maine Coon y el Bosque de Noruega destacan por su abundante y espeso pelaje, desarrollado como protección contra el frío extremo de sus regiones de origen. En climas calurosos, este manto actúa como aislante y puede dificultar la pérdida de calor. Por eso, estas razas necesitan cepillados diarios para evitar nudos y favorecer la transpiración, pero nunca deben ser rapadas, ya que el pelo también protege su piel del sol.

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Los gatos Sphynx, sin pelo, deben ser protegidos con crema solar específica para mascotas y mantenerse en la sombra, debido a su alta sensibilidad a las quemaduras solares - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El exótico de pelo corto comparte con el persa la condición braquicéfala, lo que implica similares dificultades para ventilarse y regular la temperatura corporal. Aunque su pelaje requiere menos mantenimiento, la vigilancia sobre su actividad física e hidratación debe ser estricta, sobre todo en días calurosos o tras el ejercicio.

Medidas preventivas y señales de alerta

Para cualquier gato susceptible al calor, la clave está en la prevención. Los propietarios deben ofrecer comida húmeda y agua fresca en varios puntos de la casa, además de adaptar los horarios de juego a las primeras horas del día o al anochecer, cuando las temperaturas son más bajas. Las esterillas refrigerantes y las toallas húmedas en sus lugares favoritos pueden convertirse en aliados para mantenerlos frescos.

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La protección solar resulta esencial en gatos sin pelo o de color blanco, ya que su piel es más frágil frente a los rayos ultravioletas. Consultar con un veterinario sobre el uso de cremas solares para mascotas y evitar rapar completamente a los gatos ayuda a preservar la función protectora del pelaje. El cepillado regular es igualmente fundamental en razas de pelo largo para facilitar la transpiración cutánea y eliminar el pelo muerto.

Los ejemplares de Maine Coon y Bosque de Noruega necesitan cepillados diarios y superficies frescas donde descansar, ya que su pelaje espeso dificulta la disipación del calor - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante síntomas como jadeo excesivo, apatía, fiebre o desorientación, lo más prudente es acudir de inmediato al veterinario. Detectar a tiempo las señales de un golpe de calor puede ser determinante para la recuperación del animal y evitar consecuencias graves.

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Entender las características de cada raza y anticiparse a los peligros del calor permite a los propietarios brindar un cuidado adecuado y prevenir complicaciones. Así, el bienestar felino puede mantenerse incluso en los días más calurosos del año.