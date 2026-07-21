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Las mascotas también serían afectadas por el calor durante el fenómeno de El Niño: estas son las cinco razas de gatos que necesitan cuidados especiales

Estos animales necesitan comida húmeda, agua, toallas mojadas y bloqueador solar durante el verano

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Gato anaranjado bebiendo agua de un cuenco, con otro cuenco de comida húmeda al lado, en un patio exterior soleado con plantas y muro de piedra.
Detectar síntomas como jadeo, apatía o fiebre y acudir al veterinario puede ser decisivo para evitar un golpe de calor en gatos sensibles a las altas temperaturas - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las altas temperaturas del verano representan un desafío considerable para muchas razas de gatos, especialmente aquellas con características físicas particulares. Aunque los felinos suelen adaptarse bien a distintas condiciones climáticas, ciertos ejemplares requieren atenciones especiales para evitar complicaciones de salud relacionadas con el calor.

La hidratación constante, el acceso a sombra y una buena ventilación son medidas prioritarias para salvaguardar el bienestar felino durante los meses más calurosos. Los especialistas recomiendan intensificar estos cuidados en razas con pelo largo, hocico achatado o adaptadas a climas fríos, ya que son las más propensas al estrés térmico y al golpe de calor.

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Razas que presentan mayor sensibilidad al calor

El gato persa encabeza la lista de razas vulnerables. Su hocico corto, propio de los animales braquicéfalos, dificulta la respiración y reduce su habilidad para disipar el calor corporal. Además, poseen un pelaje denso que, si no se cepilla regularmente, puede formar nudos y dificultar la transpiración de la piel, agravando el riesgo de sobrecalentamiento.

Un gato persa color crema yace en el suelo de baldosas rojas, junto a un ventilador, un recipiente con agua y un termómetro blanco.
Ofrecer comida húmeda y adaptar los horarios de juego ayuda a minimizar el riesgo de estrés térmico en gatos vulnerables al calor - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

En situaciones de ola de calor, es recomendable mantener a los persas dentro de la vivienda durante las horas centrales del día y evitar la exposición directa al sol. Un cepillado frecuente para eliminar pelo muerto y nudos, junto con acceso permanente a agua fresca, ayuda a controlar la temperatura corporal.

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El caso del gato Sphynx resulta particular, ya que la ausencia de pelo no significa mayor tolerancia al calor. Su piel queda expuesta de forma directa a la radiación solar, lo que incrementa el riesgo de quemaduras, irritaciones y un aumento rápido de la temperatura corporal. Veterinarios sugieren aplicar crema solar específica para mascotas y ofrecerle ropa ligera o mantenerlo en la sombra, sobre todo si tiene acceso al exterior.

El Maine Coon y el Bosque de Noruega destacan por su abundante y espeso pelaje, desarrollado como protección contra el frío extremo de sus regiones de origen. En climas calurosos, este manto actúa como aislante y puede dificultar la pérdida de calor. Por eso, estas razas necesitan cepillados diarios para evitar nudos y favorecer la transpiración, pero nunca deben ser rapadas, ya que el pelo también protege su piel del sol.

Un gato sphynx sin pelo yace en el suelo de terracota. Cerca hay dos ventiladores de agua, un cuenco con hielo y cactus en el fondo.
Los gatos Sphynx, sin pelo, deben ser protegidos con crema solar específica para mascotas y mantenerse en la sombra, debido a su alta sensibilidad a las quemaduras solares - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El exótico de pelo corto comparte con el persa la condición braquicéfala, lo que implica similares dificultades para ventilarse y regular la temperatura corporal. Aunque su pelaje requiere menos mantenimiento, la vigilancia sobre su actividad física e hidratación debe ser estricta, sobre todo en días calurosos o tras el ejercicio.

Medidas preventivas y señales de alerta

Para cualquier gato susceptible al calor, la clave está en la prevención. Los propietarios deben ofrecer comida húmeda y agua fresca en varios puntos de la casa, además de adaptar los horarios de juego a las primeras horas del día o al anochecer, cuando las temperaturas son más bajas. Las esterillas refrigerantes y las toallas húmedas en sus lugares favoritos pueden convertirse en aliados para mantenerlos frescos.

La protección solar resulta esencial en gatos sin pelo o de color blanco, ya que su piel es más frágil frente a los rayos ultravioletas. Consultar con un veterinario sobre el uso de cremas solares para mascotas y evitar rapar completamente a los gatos ayuda a preservar la función protectora del pelaje. El cepillado regular es igualmente fundamental en razas de pelo largo para facilitar la transpiración cutánea y eliminar el pelo muerto.

Cinco gatos de diferentes colores sobre un sofá de terciopelo. Detrás hay una estantería con libros, plantas, una lámpara y una chimenea.
Los ejemplares de Maine Coon y Bosque de Noruega necesitan cepillados diarios y superficies frescas donde descansar, ya que su pelaje espeso dificulta la disipación del calor - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante síntomas como jadeo excesivo, apatía, fiebre o desorientación, lo más prudente es acudir de inmediato al veterinario. Detectar a tiempo las señales de un golpe de calor puede ser determinante para la recuperación del animal y evitar consecuencias graves.

Entender las características de cada raza y anticiparse a los peligros del calor permite a los propietarios brindar un cuidado adecuado y prevenir complicaciones. Así, el bienestar felino puede mantenerse incluso en los días más calurosos del año.

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