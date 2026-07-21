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Partido Liberal en la Cámara pidió autorizar la sesión del 7 de agosto si la posesión de Abelardo de la Espriella es en una guarnición militar

La proposición, fechada en Bogotá D.C. el 20 de julio de 2026, plantea que el traslado se haría para que la Cámara pueda cumplir el trámite constitucional durante la investidura

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Abelardo de la Espriella recibe apoyo del Partido Liberal: la colectividad solicitó sesionar fuera del Congreso el 7 de Agosto - crédito
Abelardo de la Espriella recibe apoyo del Partido Liberal: la colectividad solicitó sesionar fuera del Congreso el 7 de Agosto - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La bancada del Partido Liberal en la Cámara de Representantes presentó una proposición para que la plenaria del 7 de agosto pueda realizarse fuera de Bogotá, pero solo si el acto de posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella se hace en otra ciudad.

En el texto, dirigido al presidente de la Cámara, Nicolás Antonio Barguil, los congresistas pidieron “autorizar que la sesión plenaria prevista para el día 7 de agosto se lleve a cabo por fuera de las instalaciones habituales de la Corporación en la ciudad de Bogotá, únicamente en el evento en que el Gobierno Nacional entrante disponga que el acto de posesión del Presidente de la República, doctor Abelardo de la Espriella, se realice en un lugar distinto a la capital de la República”.

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La proposición, fechada en Bogotá D.C. el 20 de julio de 2026, plantea que el traslado se haría para que la Cámara pueda cumplir el trámite constitucional durante la posesión. “Lo anterior, con el fin de que la Cámara de Representantes pueda sesionar en el mismo lugar donde tenga lugar el acto de posesión presidencial y cumplir con la función constitucional de recibir el juramento del Presidente de la República”, señalaron los firmantes.

La bancada del Partido Liberal en la Cámara de Representantes presentó una proposición para que la plenaria del 7 de agosto pueda realizarse fuera de Bogotá - crédito Partido Liberal
La bancada del Partido Liberal en la Cámara de Representantes presentó una proposición para que la plenaria del 7 de agosto pueda realizarse fuera de Bogotá - crédito Partido Liberal

En el documento, los representantes sustentaron el pedido en el artículo 140 de la Constitución Política. “El Congreso tiene su sede en la Capital de la República. Las Cámaras podrán, por acuerdo entre ellas, trasladar su sede a otro lugar y, en caso de perturbación del orden público, podrán reunirse en el sitio que designe el Presidente del Senado”, cita el texto.

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La bancada liberal también dejó explícito que la autorización no dependería solo de la Cámara. “En consecuencia, el traslado de la sede para la sesión del 7 de agosto quedará condicionado a que el Honorable Senado de la República adopte la decisión correspondiente y concurra al acuerdo exigido por el artículo 140 de la Constitución Política, en caso de que la ceremonia de posesión presidencial se celebre fuera de Bogotá”.

Radican proposición para que De la Espriella pueda posesionarse en una guarnición militar

- crédito @CarolBordaA/X
- crédito @CarolBordaA/X

La propuesta para trasladar la ceremonia de posesión presidencial a una guarnición militar avanzó un escalón institucional tras la radicación oficial del documento en el Congreso. El texto plantea que la sesión plenaria que se celebrará este lunes 20 de julio decidirá si el Legislativo se reúne en un recinto militar para que Abelardo de la Espriella y su fórmula vicepresidencial asuman el mandato 2026-2030.

Si la proposición recibe el visto bueno, la ceremonia se realizará en la guarnición militar que el presidente electo elija. Finalizado el acto, la sede del Congreso volverá automáticamente a su tradicional ubicación en el Capitolio Nacional, sin requerir trámites adicionales ni debates posteriores.

La medida responde a la intención expresa del presidente electo de rendir un homenaje institucional a la fuerza pública. El equipo de De la Espriella ha señalado que la elección de un cuartel militar busca resaltar la labor de las Fuerzas Armadas en la vida nacional y convertir ese momento en un reconocimiento público.

Fundamentos jurídicos y proceso legislativo

Hombre con traje azul, camisa blanca y pin de bandera colombiana frente al Capitolio Nacional en Bogotá, con bandera de Colombia y cielo azul con nubes.
Los nuevos congresistas se posesionarán el 20 de julio de 2026 - crédito VisualesIA/Reuters - Campaña De la Espriella (Imagen Ilustrativa Infobae)

El artículo 192 de la Constitución exige que el presidente de la República jure ante el Congreso, pero no establece un recinto obligatorio para la ceremonia. Por su parte, el artículo 140 de la Carta Política y el artículo 33 de la Ley Quinta de 1992 permiten que ambas cámaras trasladen su sede, siempre que exista un acuerdo conjunto.

La proposición enfatiza que el traslado debe entenderse como un hecho excepcional y limitado a la sesión de posesión, sin impacto sobre la sede habitual del Congreso. El cumplimiento del requisito constitucional se garantizaría por la presencia física de los legisladores reunidos en pleno, sin importar el espacio físico elegido.

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