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Nuevo presidente del Senado habló sobre cómo llevará la relación con el gobierno electo y la oposición: “Construir en medio de diferencias”

Honorio Henríquez, congresista del Centro Democrático, afirmó que no hay ningún tipo de alianza con el Pacto Histórico, pese a que votaron a favor de su elección

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Honorio Henríquez
Honoria Henríquez se convirtió en el nuevo presidente de Senado- crédito Colprensa - Prensa Senado

En medio de las tensiones entre el Centro Democrático y el gobierno electo de Abelardo de la Espriella, Honorio Henríquez fue elegido con 56 votos por la plenaria del Senado de la República durante la sesión realizada en la noche del lunes 20 de julio de 2026, convirtiéndose en el nuevo presidente de esa Corporación para el primer año del periodo legislativo.

Henríquez dijo en entrevista con Caracol Radio que, tras los ataques verbales contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez su bancada detectó mensajes “que no son claros, que no son correctos”, aunque aseguró que mantendrán su línea de trabajo y que su apuesta es bajar la tensión: “Yo creo que hay que superar las páginas, pasar esas diferencias. Yo soy un hombre que busca siempre diálogo, consenso y construcción colectiva”.

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Collage de tres hombres: Abelardo de la Espriella a la izquierda, Honorio Henríquez en el centro y Álvaro Uribe Vélez a la derecha.
La elección de Honorio Henríquez demostró las tensiones entre Álvaro Uribe Vélez y Abelardo de la Espriella - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El presidente del Senado también se refirió a su relación con el senador Iván Cepeda y sostuvo que, pese a las diferencias ideológicas, busca abrir un canal de conversación. “Le dije: «Hablemos en estos días, me gustaría que habláramos»”, afirmó, antes de añadir: “Yo he tenido profundas diferencias con el senador Iván Cepeda, pero ello no obsta y me aleja para que yo pueda dialogar con él”.

Sobre una posible alianza con el Pacto Histórico, el congresista del Centro Democrático afirmó a Blu Radio que “no tenemos ningún acuerdo ni compromiso. El compromiso no es otro que el que nos unimos en torno a ese tema en medio de unas, diría yo, situaciones que nos llevaron a trabajar en ese sentido, cada uno independientemente”.

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Y agregó: “Nosotros no hemos hecho compromisos. El compromiso que nosotros hicimos fue sencillo: vamos a respetar la independencia de poderes y la vamos a hacer respetar. Y eso fue lo que nos llevó a que votásemos por ellos, votasen por nosotros y nosotros por ellos, porque el segundo vicepresidente también se lo votamos, pero insisto, todos los partidos también votaron por el segundo vicepresidente.”

Honorio Henríquez, congresista del Centro Democrático, afirmó que no hay ningún tipo de alianza con el Pacto Histórico, pese a que votaron a favor de su elección - crédito Prensa Senado - @PactoCol/X
Honorio Henríquez, congresista del Centro Democrático, afirmó que no hay ningún tipo de alianza con el Pacto Histórico, pese a que votaron a favor de su elección - crédito Prensa Senado - @PactoCol/X

En medio de la discusión interna sobre el manejo de la Corporación, el senador, que se enfrentó a la postulación de Alfredo Deluque impulsada por el presidente electo, defendió el peso parlamentario del Centro Democrático y recordó que es la bancada mayoritaria. “El Centro Democrático es el partido mayoritario, somos 17 senadores, no somos un obstáculo”, señaló.

Sobre la relación que tendrá con el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, Henríquez dijo que el punto de partida de esa explicación no estaba en su despacho. “Bueno, lo primero se lo tienen que preguntar a él”, sostuvo.

El abogado, oriundo de Santa Marta, Magdalena, insistió en el mismo diálogo en que intentó evitar que el pulso político llegara a un choque en el recinto. “Yo traté de evitarlo muchas veces. Les dije: ‘Hombre, por favor, no lleven al Gobierno a una situación de enfrentamiento en la plenaria del Senado’. Fue lo que ocurrió anoche”, relató.

Henríquez afirmó que su intención es dar garantías a todos los bloques y definir el trámite de la agenda gubernamental en el terreno legislativo. “De nuestra parte estamos para construir en medio de las diferencias, darle garantías tanto a las bancadas que se declaren de Gobierno, a las independientes y a la de oposición”, dijo.

El nuevo presidente del Senado sostuvo que buscará tener una relación cordial con Abelardo de la Espriella - crédito Juan David Duque/Reuters
El nuevo presidente del Senado sostuvo que buscará tener una relación cordial con Abelardo de la Espriella - crédito Juan David Duque/Reuters

Al referirse al vínculo con el presidente Abelardo de la Espriella, señaló que su partido decidió respaldarlo desde el arranque. “Nosotros nos declaramos, fuimos el primer partido que se declaró de gobierno como un gesto de confianza, de cortesía con el presidente Abelardo”, afirmó.

En ese sentido, defendió que la presidencia del Senado debe recaer en la bancada mayoritaria de gobierno y lo enmarcó en una práctica parlamentaria. “La tradición en el Congreso de la República, el derecho consuetudinario, lo que expresa y ha expresado es la bancada mayoritaria de gobierno, en este caso el Centro Democrático, con diecisiete senadores, era la llamada a presidir”, sostuvo.

Henríquez también dijo que su partido busca coordinar con el Ejecutivo sin que eso implique imposición. “Lo que queremos es trabajar de la mano del presidente Abelardo de la Espriella. Queremos presidirla, pero no por un capricho”, remarcó.

Finalmente, planteó que la Corporación debe sostener el debate sin degradarlo en ataques personales. “El Senado de la República tiene una oportunidad histórica de enviarle un mensaje distinto a la patria y es que podemos demostrar que es posible debatir con firmeza sin caer en la descalificación. Hay que defender convicciones sin pretender eliminar al contradictorio y ejercer la política con carácter, con firmeza, pero también con serenidad y la nobleza y la humildad para construir en medio de esas diferencias”, concluyó el nuevo presidente del Senado.

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