La Fiscalía dejó libres a los cuatro capturados por ingresar al carril exclusivo de Transmilenio y portar un arma: cuál fue la razón

Cuatro hombres capturados en Bogotá tras circular por el carril exclusivo de TransMilenio con una pistola en el baúl quedaron en libertad porque la Fiscalía no pudo legalizar las detenciones - crédito @PoliciaBogota/X

Los cuatro hombres que fueron capturados en Bogotá tras circular por el carril exclusivo de Transmilenio con una pistola en el baúl del carro quedaron en libertad porque la Fiscalía no pudo legalizar las detenciones.

El ente acusador cuestionó la demora de ocho horas entre la aprehensión y la entrega al ente investigador. Además, no recibió el peritaje del arma, un documento clave para sostener el caso.

El dato que más atención concentró fue el historial judicial de los detenidos. Todos registraban antecedentes por hurto y uno de ellos acumulaba más de 14 registros judiciales, según información revelada El Tiempo.

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La captura, anunciada por la Policía Metropolitana de Bogotá, ocurrió en la localidad de Chapinero después de que patrulleros detectaran un vehículo que se desplazaba por la calzada exclusiva del sistema de transporte. En la inspección del automóvil encontraron una maleta en el baúl con una pistola en su interior.

La Policía Metropolitana de Bogotá realizó la captura en la calle 45 de Chapinero después de detectar el vehículo sobre la calzada exclusiva de Transmilenio - crédito @PoliciaBogota/X

El mayor Diego Buitrago, comandante encargado de la estación de Policía Chapinero, explicó que los cuatro ocupantes fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía junto con el arma incautada y el vehículo inmovilizado. Dos de los capturados son de nacionalidad venezolana.

Sin embargo, la razón central de la liberación fue procesal. De acuerdo con la Fiscalía, la captura se produjo el viernes 17 de julio a las 8:00 p. m., pero los detenidos solo fueron dejados a su disposición a las 4:00 a. m. del 18 de julio, un lapso que el organismo consideró excesivo para un caso de flagrancia.

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El ente investigador sostuvo que esa demora afectó un requisito básico de inmediatez. En este tipo de procedimientos, la legalización de la captura depende de que la aprehensión y la presentación ante la autoridad judicial mantengan continuidad temporal suficiente para acreditar la flagrancia.

A ese reparo se sumó una segunda falla. Durante el 18 de julio, la Fiscalía esperó el informe pericial del arma de fuego, pero ese análisis técnico no fue entregado por la Policía.

Esa ausencia impidió establecer si la pistola era apta para disparar. Ese punto resultaba especialmente relevante porque el arma no fue encontrada en poder directo de ninguno de los capturados, sino dentro del baúl del vehículo.

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La Fiscalía resumió así su posición: “Debido a estas circunstancias, la Fiscalía no disponía de los elementos necesarios para solicitar la correspondiente audiencia de legalización de captura”.

El caso reabrió el debate sobre la eficacia de las judicializaciones en la capital

La Fiscalía cuestionó la demora de ocho horas entre la aprehensión en Chapinero y la entrega de los capturados al ente investigador en Bogotá - crédito @PoliciaBogota/X

El caso mostró cómo una operación presentada inicialmente como un resultado policial relevante puede frustrarse si la cadena del procedimiento tiene vacíos. En este expediente, el hallazgo del arma y los antecedentes de los ocupantes no alcanzaron para superar las exigencias judiciales.

El episodio también volvió a poner en discusión la coordinación entre la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación. El punto de choque no estuvo en la existencia del operativo, sino en la solidez del trámite posterior: tiempos, pruebas técnicas y sustento para imputar el presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

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La secuencia fue esa: patrullaje, registro del vehículo, hallazgo de la pistola, captura en flagrancia, traslado de los detenidos y, después, imposibilidad de legalizar la actuación. El desenlace dejó en evidencia que, en materia penal, una captura no basta por sí sola si el procedimiento que debe sostenerla llega incompleto ante la justicia.