Gran Quesatón en Bogotá: estos son los horarios y lugar donde podrá comprar quesos artesanales y amasijos a buen precio

Los organizadores señalaron que grandes empresas y compradores tradicionales pagan valores que no cubren los costos de producción de la leche - crédito soycampesinocol/Instagram

La Gran Quesatón reunirá en Bogotá a pequeños productores para vender queso, cuajada y amasijos sin intermediarios, una fórmula con la que los consumidores podrán comprar a mejores precios y más de 40 familias campesinas accederán a una remuneración más justa por su trabajo.

El evento se llevará a cabo el 25 y 26 de julio de 2026, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., en la Plazoleta de Lourdes y en Plaza Imperial, Suba. Allí, los asistentes tendrán la oportunidad de comprar productos elaborados artesanalmente y de conversar directamente con los productores, quienes compartirán detalles sobre el proceso y la calidad de la leche de sus fincas.

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La Gran Quesatón surge como respuesta a la crisis que enfrentan los pequeños lecheros. Según los organizadores, muchas empresas y compradores tradicionales pagan precios que no cubren los costos de producción, lo que fuerza a los campesinos a buscar alternativas para sostener a sus familias.

Los asistentes a la Gran Quesatón podrán comprar directamente a los campesinos quesos frescos, cuajadas y amasijos elaborados de manera artesanal - crédito Visuales IA/Captura video

Durante la feria, los bogotanos podrán adquirir diversas variedades de queso y amasijos, y, al mismo tiempo, respaldar la economía rural. Esta iniciativa no solo ofrece precios atractivos a los consumidores, sino que también promueve una relación más justa entre el campo y la ciudad.

“Mi nombre es Fabián Piraneque. Estamos emprendiendo en el campo y decidimos iniciar este proceso debido a ver todas las injusticias a nuestros campesinos, ya que las grandes empresas y los lecheros convencionales todo el tiempo han venido pagándonos la leche a un precio muy bajo”, expresó uno de los campesinos.

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Los asistentes encontrarán productos frescos, de buena calidad y con un valor agregado: la certeza de que su compra beneficia directamente a quienes trabajan la tierra. Además, la actividad permitirá descubrir nuevas opciones de quesos y amasijos que suelen quedar fuera de las grandes cadenas comerciales.

Una productora de quesa contó: “Los que nos compraban la leche ya no nos la estaban pagando a precio justo. Ya estábamos resueltos a vender las vaquitas porque ya no nos daba resultado porque nos estaban pagando muy barata la leche. Las vaquitas las cuidamos con mucho cariño, con mucho amor, las estimamos mucho porque son las que nos están dando el sustento de cada día. Yo me sintiera orgulloso de ir a la quesatón a vender nuestro producto para que se den cuenta que el queso campesino es el mejor queso que hay".

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La jornada de la Gran Quesatón se realizará de 8:00 a 16:00 en la Plazoleta de Lourdes y en Plaza Imperial de Suba - crédito Captura video

El queso, presente de manera habitual en los desayunos colombianos, tiene un papel protagónico por su aporte nutricional. Este alimento destaca por su contenido de calcio, proteínas y vitaminas, que contribuyen al bienestar óseo y muscular cuando forma parte de una dieta balanceada.

La Gran Quesatón no solo representa una alternativa para el ahorro en la compra del mercado, sino que invita a los consumidores urbanos a valorar el trabajo campesino. Los organizadores insisten en la importancia de apoyar este tipo de jornadas, que acercan el campo a la ciudad y refuerzan el vínculo entre productores y consumidores.

El evento, que reúne a familias de diferentes regiones, se consolida como una oportunidad tanto para quienes buscan productos auténticos como para quienes desean contribuir a la sostenibilidad de la economía rural. Así, la cita este fin de semana en Bogotá se convierte en un punto de encuentro entre tradición, calidad y solidaridad con el campo colombiano.

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La venta directa en la Gran Quesatón permitirá comprar a mejores precios y dará una remuneración más justa a más de 40 familias campesinas - crédito Andrés Guerrero / Instagram

Durante la Quesatón campesina, las familias productoras responden a las inquietudes del público sobre los métodos de elaboración y el entorno rural, lo que fomenta un mayor conocimiento acerca del origen de los alimentos. Esta iniciativa, impulsada por Guerrero y su equipo a través de las redes sociales, se suma a otras acciones como la Papatón y la Mangotón, todas con el objetivo de derribar las barreras entre consumidores y campesinos. En cada uno de estos eventos, los productores mantienen el control absoluto sobre las ganancias obtenidas.