Colombia

Ojo con el sol, los habitantes de Bogotá tienen mayor riesgo de sufrir cáncer de piel: dermatóloga explica la razón

La capital del país, al igual que departamentos como Boyacá, Nariño y la región del Eje Cafetero, son las que más se verían afectadas por el nivel de rayos ultravioleta (UV)

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Declaraciones de la doctora Lina González Cardona, especialista en dermatología clínica - crédito @linagonzalezmd/IG

La dermatóloga clínica Lina González Cardona advirtió sobre el alto riesgo de cáncer de piel para quienes residen en Bogotá y otras ciudades de la cordillera andina, superando incluso el peligro habitual de exposición solar en zonas costeras.

En un video publicado el 19 de julio de 2026 en su cuenta de Instagram, la especialista explicó las razones científicas detrás de este fenómeno, apoyándose en datos del Ideam (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales) sobre el índice ultravioleta (UV) en Colombia.

“¿Sabías que en Bogotá tienes un mayor riesgo de contraer cáncer de piel que en la playa?”, planteó la doctora González Cardona al inicio de su intervención.

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La experta detalló que el índice ultravioleta en ciudades como Bogotá, Boyacá, Nariño y el Eje Cafetero alcanza niveles entre 12 y 14, considerados los más altos del país. “Las zonas que están rosadas, violáceas, que están justo sobre la cordillera, tienen el índice ultravioleta más alto del país”, señaló la especialista, mostrando un mapa oficial.

Según González Cardona, la principal causa de este elevado riesgo radica en la altitud.

“Entre más alto estás, hay menos capas de atmósfera filtrando los rayos ultravioleta”, explicó la experta.

La médica precisó que por cada 1.000 metros que se asciende sobre el nivel del mar, la radiación ultravioleta aumenta entre un 10 y 12%.

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La profesional de la salud compartió la explicación en video el 19 de julio en su perfil de Instagram - crédito @linagonzalezmd/IG
La profesional de la salud compartió la explicación en video el 19 de julio en su perfil de Instagram - crédito @linagonzalezmd/IG

Dado que Bogotá se encuentra a más de 2.600 metros, la exposición al sol es significativamente superior a la que experimentan quienes viven al nivel del mar.

La dermatóloga clínica también recordó que la ubicación geográfica de Colombia, sobre la línea del ecuador, agrava el impacto.

“Como Colombia está en el (paralelo) Ecuador, el sol nos pega directo casi todo el año y estar sobre las cordilleras nos afecta un poco más”, agregó González Cardona.

Este efecto combinado de altitud y latitud significa que la radiación solar es más intensa y constante, y no depende únicamente de la temperatura ambiente o la presencia de playas.

La dermatóloga hizo un llamado enfático a quienes viven en ciudades andinas a extremar las medidas contra el sol.

“Si vives en alguna de estas ciudades, necesitas más protección solar que si vas a la playa”, advirtió la doctora González.

Entre las recomendaciones habituales se incluyen el uso diario de bloqueador solar de amplio espectro, reaplicación constante, uso de prendas protectoras, sombreros de ala ancha y gafas con filtro UV, así como evitar la exposición directa al sol en las horas de mayor radiación.

La especialista adviritió que quienes vivan en zona de cordillera, como la central. la oriental y la occidental, deberá extremar las medidas para combatir los rayos UV que pueden provocar cáncel de piel - crédito archivo Colprensa | @linagonzalezmd/IG
La especialista adviritió que quienes vivan en zona de cordillera, como la central. la oriental y la occidental, deberá extremar las medidas para combatir los rayos UV que pueden provocar cáncel de piel - crédito archivo Colprensa | @linagonzalezmd/IG

La experta puntualizó que el cáncer de piel no es exclusivo de quienes acuden a balnearios o pasan largas jornadas en la playa.

Por el contrario, la vida cotidiana en ciudades como Bogotá puede implicar una exposición acumulativa al sol aún mayor, con consecuencias que muchas veces pasan desapercibidas.

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Cáncer de pielBogotáMayor riesgoExposición a rayos ultravioletasSaludColombia-Noticias

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