Se viene otro puente festivo en agosto: cuándo cae y qué se conmemora

En 2026, el 7 de agosto caerá viernes, permitiendo a los colombianos disfrutar nuevamente de un puente festivo en el Día de la Batalla de Boyacá - crédito VisualesIA

Aunque Colombia vivió una seguidilla de fines de semana con puente que, para muchos, representó una gran temporada de descanso, lo cierto es que el país ya se alista para el nuevo festivo que está anunciado en el calendario oficial.

De hecho, la próxima jornada de descanso oficial en Colombia será el viernes 7 de agosto, una fecha de gran significado en todo el territorio nacional. Este feriado recuerda la Batalla de Boyacá, un hecho central para la consolidación de la independencia, que transformó el rumbo del país hace más de dos siglos.

El 7 de agosto se conmemora el momento en que el ejército liderado por Simón Bolívar logró la victoria en el Puente de Boyacá, en 1819. Este enfrentamiento decisivo permitió debilitar el dominio español y marcó el inicio de la autonomía de la Nueva Granada, antecedente de la actual Colombia.

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Este feriado tiene un carácter patriótico e histórico: durante la jornada se rinde homenaje a figuras como Simón Bolívar, Antonio Nariño y Francisco de Paula Santander, quienes jugaron un papel esencial en la lucha por el control y la libertad del territorio nacional. El resultado del combate permitió capturar a los líderes del bando contrario, acelerando la caída del régimen español.

Así quedó inmortalizada la llegada de Simón Bolívar a Bogotá luego de vencer en la Batalla de Boyacá en 1819 - crédito archivo Colprensa

El viernes 7 de agosto de 2026, además de las celebraciones tradicionales y actos conmemorativos, será la fecha prevista para la posesión de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia, después de haber triunfado en la segunda vuelta electoral. El evento marcará el cambio de gobierno y el inicio de una nueva administración, con la salida de Gustavo Petro del poder.

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Para quienes buscan planear una escapada, aprovechar el tiempo en familia o simplemente descansar, el próximo puente festivo representa una oportunidad para disfrutar de un fin de semana largo, ya que el feriado cae en viernes. Así, tanto trabajadores como estudiantes podrán organizar actividades de esparcimiento tras la reciente conmemoración del Día de la Independencia.

Colombia, con sus 19 feriados distribuidos entre fechas religiosas y cívicas, mantiene una de las agendas festivas más amplias de América Latina. El Día de la Batalla de Boyacá es uno de los hitos que refuerzan la memoria histórica y el sentido de identidad nacional.

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El acto de conmemoración de la Batalla del Puente de Boyacá se celebra cada año - crédito Gobernación de Boyacá

Cuántos festivos quedan en 2026 en Colombia

Aunque habitualmente en Colombia se celebraban y/o conmemoraban 18 fechas, a partir de este año el Congreso de la República y el Gobierno nacional, en cabeza del saliente presidente Gustavo Petro, expidieron la Ley 2578 de 2026, que fijó el nueve de julio como la fecha oficial para conmemorar el Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, patrona de Colombia.

Dicho esto, el número de feriados se incrementó a 19, por lo que, a partir de este momento, todavía restan siete fechas que los colombianos podrán usar para descansar o pasear por el territorio nacional.

Agosto 7: se conmemora la Batalla de Boyacá , hecho decisivo para la independencia de Colombia. En 1819, las tropas lideradas por Simón Bolívar vencieron al ejército realista, marcando el inicio del fin del dominio español en el territorio

Agosto 17: se celebra la Asunción de la Virgen . Esta fecha, de tradición católica, honra la creencia de que la Virgen María fue llevada al cielo en cuerpo y alma. El día suele estar marcado por misas y celebraciones religiosas en distintas regiones del país

Octubre 12: corresponde al Día de la Raza . Esta jornada recuerda el encuentro de dos mundos tras la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492. En Colombia y otros países latinoamericanos, la fecha invita a reflexionar sobre la diversidad cultural y el mestizaje

Noviembre 2: es el día de Todos los Santos . En la tradición cristiana, se recuerda a los fieles difuntos y se realizan visitas a cementerios y celebraciones litúrgicas para honrar a quienes han partido.

Noviembre 16: se festeja la Independencia de Cartagena . En 1811, la ciudad declaró su independencia del dominio español, convirtiéndose en una de las primeras en América en hacerlo. En Cartagena y el resto del país, el día se asocia con desfiles cívicos y actividades culturales.

Diciembre 8: es la Inmaculada Concepción , fecha en la que la Iglesia Católica celebra que la Virgen María fue concebida sin pecado original. En Colombia, muchas familias encienden velas la noche anterior, iniciando así la temporada navideña.

Diciembre 25: conocido como Navidad, recuerda el nacimiento de Jesucristo. Las familias se reúnen, intercambian regalos y participan en actos religiosos o actividades sociales propias de la temporada.