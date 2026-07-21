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Influenciadora bogotana vivió momentos de pánico a bordo de un transporte pedido por aplicación: “Me tiré del carro”

La creadora de contenido bogotana contó que, al detectar inconsistencias en la ruta, intentó bajar la ventana y el conductor la cerró y activó los seguros, por lo que decidió huir antes de que algo malo sucediera

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La influenciadora Silvana Espinosa se lanzó de un carro en movimiento tras abordar el vehículo equivocado - crédito @silvanaespinosau/tiktok

La creadora de contenido Silvana Espinosa Uribe compartió con sus seguidores una experiencia que calificó como aterradora luego de abordar, por error, un vehículo distinto al que había solicitado mediante una aplicación de transporte.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la bogotana relató que logró salir del automóvil en movimiento tras notar varias situaciones que despertaron sus sospechas y aseguró que decidió hacer pública la historia para alertar a otras personas sobre la importancia de verificar los datos del viaje antes de subir al vehículo.

Según explicó, todo ocurrió el viernes 17 de julio de 2026, en horas de la tarde, cuando pidió un servicio para regresar a su vivienda. Aunque el automóvil que llegó coincidía con el color que aparecía en la aplicación, reconoció que omitió un paso fundamental: comprobar que las placas correspondieran al vehículo asignado.

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“Me pasó una cosa horrible el viernes que me dio mucho miedo y les quiero contar qué fue para que eviten tener que vivir una situación parecida. Eran como las seis de la tarde. Yo pedí un carro por una aplicación para devolverme a mi casa y me apareció en la app que era un carro rojo. Efectivamente, llegó un carro rojo por mí. Yo no verifiqué las placas, simplemente me monté y le di el código. Nunca me llegó como la notificación de que el viaje había empezado”, empezó relatando la influenciadora.

Influenciadora bogotana vivió momentos de angustia tras abordar un vehículo equivocado: contó cómo logró escapar - crédito @silvanaespinosau/IG
Influenciadora bogotana vivió momentos de angustia tras abordar un vehículo equivocado: contó cómo logró escapar - crédito @silvanaespinosau/IG

Mientras avanzaba el recorrido, Silvana comentó que se encontraba hablando por teléfono y por esa razón no prestó atención a otros detalles de la aplicación. Sin embargo, cuando terminó la llamada recibió una notificación que le hizo entender que algo no estaba bien.

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Cuando yo colgué la llamada me llegó una notificación que decía que el carro me seguía esperando. O sea, yo me había montado en un carro que no era el que yo había pedido. Obviamente, yo en ese momento me empecé a angustiar mucho”, explicó.

A partir de ese momento, la creadora de contenido aseguró que comenzó a hacer preguntas al conductor con la intención de confirmar el trayecto. No obstante, las respuestas que recibió incrementaron su preocupación, pues el tiempo estimado para llegar a su destino no coincidía con el recorrido que conocía.

Además, afirmó que la situación se volvió más alarmante cuando intentó bajar la ventana del vehículo y, según su versión, el conductor la volvía a cerrar mientras activaba los seguros de las puertas.

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Silvana Espinosa reveló las señales que la hicieron desconfiar del carro al que se subió en Bogotá - crédito VisualesIA

“Empecé a preguntarle al señor: ‘¿Señor, qué pena, en cuánto llegamos a la casa?’ Y él empezó a decirme que en veinte minutos. Yo sabía que no estábamos a veinte minutos de mi casa y después empezó a decirme que él no me podía decir, que tenía que apagar el celular. Pero lo que más me preocupó fue que yo empecé a tratar de bajar la ventana y él empezó a subirlas y a echar seguro. Obviamente, yo en ese momento dije: ‘Si pone seguro de niños, no hay forma de que yo me pueda bajar de este carro’”, manifestó.

Frente al temor de quedar atrapada dentro del vehículo, Silvana tomó una decisión inmediata. Contó que logró desbloquear la puerta antes de que el conductor activara el seguro infantil y decidió salir del automóvil mientras este aún estaba en movimiento.

“Logré quitar el seguro de la puerta y me tiré del carro y bueno, salí corriendo por toda la Circunvalar hasta llegar a la Séptima. No me iba a quedar en el carro esperando a ver si me pasaba algo; de pronto no me iba a pasar nada, pero era un riesgo demasiado alto para correr”, aseguró.

La influenciadora explicó que el conductor abandonó el lugar rápidamente, por lo que no alcanzó a registrar la placa del vehículo. Posteriormente buscó refugio en la portería de un edificio cercano antes de continuar su camino hacia su vivienda.

El video en redes sociales impulsó un llamado a verificar placas, nombre del conductor e inicio del viaje en aplicaciones de transporte - crédito @silvanaespinosau/IG
El video en redes sociales impulsó un llamado a verificar placas, nombre del conductor e inicio del viaje en aplicaciones de transporte - crédito @silvanaespinosau/IG

“El señor salió a toda, entonces no pude ver la placa. Me escondí en un edificio que tenía la portería ahí afuera. Yo obviamente no volví a pedir ningún carro y me vine caminando hasta mi casa”, señaló.

Tras compartir su experiencia, Espinosa insistió en que su intención no era generar alarma, sino promover medidas de prevención entre quienes utilizan aplicaciones de transporte. Aunque reconoció que el error inicial fue no verificar la información del vehículo antes de abordar, enfatizó que ninguna persona debería atravesar una situación similar.

“Si bien no es culpa mía lo que pasó, pude haber sido un poco más precavida. Lo importante aquí es que por favor, cuando vayan a montarse en un carro, en un taxi, verifiquen que las cosas estén bien. En este momento, como hay tanta inseguridad aquí en la ciudad y en general en el país, hay que tener muchísimo cuidado”, concluyó.

El video rápidamente generó reacciones entre sus seguidores, quienes respaldaron su decisión de contar públicamente lo ocurrido y aprovecharon la publicación para recordar la importancia de comprobar las placas, el nombre del conductor y el inicio del recorrido en la aplicación antes de iniciar cualquier viaje.

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