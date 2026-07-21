Colombia

Gobierno entrante de Abelardo de la Espriella tuvo conversaciones con Ecuador para enfrentar el crimen en la frontera: “Van a iniciarse los ataques”

El ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg, aseguró que se tomarán medidas desde el día “número uno” y que la fuerza pública de su país está lista para atacar a las organizaciones delincuenciales

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El ministro ecuatoriano aseguró que, con las conversaciones con el Gobierno entrante de Abelardo de la Espriella, no continúe la puerza abierta a la criminalidad en la frontera, como habría pasado con la administración de Petro - crédito Europa Press
El ministro ecuatoriano aseguró que, con las conversaciones con el Gobierno entrante de Abelardo de la Espriella, no continúe la puerza abierta a la criminalidad en la frontera, como habría pasado con la administración de Petro - crédito Europa Press

Ante los medios de comunicación, el ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, dio a conocer que el Gobierno del presidente Daniel Noboa ha tenido acercamientos con la administración entrante de Abelardo de la Espriella en Colombia. Según explicó a la prensa, uno de los temas que ha abordado el equipo de Noboa con el Gobierno entrante colombiano es la lucha contra el crimen organizado en la frontera.

El presidente Daniel Noboa ha tenido conversaciones, parte del equipo de Daniel. Esto es un tema que debe comenzarse desde el día número uno. Esa es la voluntad que entiendo que el Gobierno electo colombiano tiene. Acá estamos listos, las fuerzas están listas”, precisó el funcionario a los medios.

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En su intervención, aseguró que la problemática alrededor del crimen en la frontera debe ser atendida como una prioridad, teniendo en cuenta que, durante los cuatro años de Gobierno del presidente Gustavo Petro, flagelos como el tráfico de estupefacientes y el terrorismo persistieron. En ese sentido, indicó que, con ayuda de las autoridades de Colombia, la fuerza pública ecuatoriana ejecutará ataques en la frontera para neutralizar a las organizaciones criminales que allí operan.

No podemos permitir que lo que sucedió por cuatro años de estas puertas abiertas por el lado de Colombia al narcotráfico, al terrorismo, a proveer el armamento a los grupos insurgentes, todo lo que ha sucedido continúe. Hay que entrar con fuerza, con determinación y en conjunto, junto con las fuerzas armadas ecuatorianas y colombianas van a iniciarse los ataques desde el día número uno (sic)”, detalló.

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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, tuvo varios inconvenientes con su homólogo Daniel Noboa por la situación de inseguridad que se vive en la zona fronteriza de ambos países. El mandatario de Ecuador aseguró que la administración Petro no ha contribuido verdaderamente a la solución de la problemática y, por eso, tomó medidas arancelarias en contra de Colombia.

En desarrollo...

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