El fraile Ricardo Torres fue designado director del Sena por Abelardo de la Espriella

El presidente electo Abelardo De la Espriella anunció que el fraile dominico asumirá la conducción de la entidad con el encargo de actualizarla, reforzar su papel en la productividad y ampliar su impacto social - crédito @ABDELAESPRIELLA / X

El Gobierno de la Patria Milagro, liderado por Abelardo de la Espriella, eligió al fraile dominico Ricardo Torres Castro para dirigir el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena).

El presidente electo explicó que el nuevo director tendrá la responsabilidad de modernizar la institución, consolidar su relevancia como aliado de la productividad e innovación, y convertirla en un motor clave para la movilidad social en Colombia.

A través de un comunicado, el equipo de prensa del mandatario resaltó: “El Sena volverá a ser el gran motor de las oportunidades para millones de colombianos”. La administración entrante plantea que la educación técnica y tecnológica dejará de ocupar un papel secundario y será priorizada como herramienta fundamental para abrir puertas, reducir brechas y transformar vidas.

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Enfoque en la productividad, la innovación y la movilidad social

El Gobierno de la Patria Milagro encargó al nuevo director del Sena la modernización de la institución y su vínculo con la productividad y la innovación - crédito prensa Abelardo de la Espriella

La visión de De la Espriella para el Sena enfatiza la articulación con el sector productivo. En palabras del presidente electo, la institución deberá recuperar la confianza de las empresas y convertirse en su principal aliado. El objetivo es que la formación impartida en el Sena responda de manera directa a las necesidades del mercado laboral y contribuya a una economía más competitiva.

El comunicado oficial detalla que Torres Castro asumirá la tarea de modernizar la infraestructura física y tecnológica del Sena, fortalecer la formación de los aprendices y consolidar la internacionalización de la entidad.

Además, busca que el centro de formación desempeñe un papel estratégico en el impulso al emprendimiento y la generación de nuevas oportunidades para jóvenes y trabajadores.

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Trayectoria y perfil del nuevo director

Ricardo Torres Castro nació en Tunja y cuenta con formación en filosofía, teología, negocios internacionales, marketing estratégico y administración - crédito prensa Abelardo de la Espriella

Ricardo Torres Castro ha construido su carrera en torno al servicio comunitario, la vida académica y la gestión educativa. Nacido en Tunja, en el departamento de Boyacá, es licenciado en filosofía, bachiller en teología, máster en negocios internacionales y marketing estratégico, magíster en administración y candidato a doctor en administración.

Su experiencia incluye haber sido rector y decano en la Universidad Santo Tomás, asesor de la Dirección General del Centro Nacional de Memoria de Bogotá y miembro de juntas directivas en sectores diversos.

El nuevo director del Sena es reconocido por su trabajo social en regiones vulnerables como el Catatumbo, así como por su defensa de los derechos humanos. También ha recibido la condecoración del grado Comendador del Congreso de la República y cuenta con publicaciones académicas y experiencia como conferencista.

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Ricardo Torres Castro asumirá la modernización de la infraestructura física y tecnológica del Sena y el fortalecimiento de la formación de los aprendices - crédito prensa Abelardo de la Espriella

En diversas declaraciones, Torres Castro ha expresado que la clave para cerrar brechas sociales radica en la educación y que el SENA debe pasar de ser un centro de capacitaciones a convertirse en un agente articulador entre la sociedad, las empresas y el Estado.

Una apuesta nacional por la educación técnica y tecnológica

El equipo de De la Espriella insiste en que la formación técnica y tecnológica será parte central de la política educativa. El Sena recibirá un impulso en cobertura y calidad, con el fin de posicionar a la institución como piedra angular de la movilidad social y la competitividad nacional.

Para el nuevo director, el reto incluye modernizar la infraestructura, fortalecer la formación y consolidar la confianza del empresariado, de manera que los aprendices accedan a mejores condiciones laborales y la entidad amplíe su impacto en todo el país.

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“El presente y el futuro de los más vulnerables no puede ser un discurso de partidos o de ideologías”, afirmó Torres Castro al asumir el cargo, subrayando la apuesta por una era en la que la educación y el emprendimiento se consolidarán como herramientas de progreso.

La llegada de Torres Castro al Sena marca el inicio de una etapa en la que la educación técnica y tecnológica será vista, según De la Espriella, como una prioridad nacional. El gobierno entrante busca que la institución recupere su papel protagónico en la formación de talento, la generación de empleo y la transformación social, con un enfoque en la innovación y la articulación con el sector productivo.

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