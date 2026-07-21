Datos del Ministerio de Educación no respaldan los ‘logros’ que Petro resaltó en último discurso en el Congreso sobre creación de 425.000 nuevos cupos en universidades

El presidente de la República, Gustavo Petro afirmó que ayudaron a 425 mil nuevos estudiantes e invirtieron $3,1 billones entre 2023 y 2026 - crédito Presidencia

El 20 de julio de 2026, el presidente de la República, Gustavo Petro, afirmó en su discurso ante el Congreso que su Gobierno llegó a 425.096 nuevos cupos en educación superior y que cerrará 2025 con 500.000. Según sus cifras, logró aumentar en 10 puntos porcentuales la cobertura en educación superior.

Sin embargo, la misma tabla presentada por Petro muestra que la cobertura era de 54,92% en 2022 y llegó a 61,75% en 2025, una diferencia de 6,83 puntos porcentuales.

Las cifras del Ministerio de Educación muestran aumentos bastante menores conforme a los indicadores habituales del sistema, lo que abre una discusión sobre cómo se está midiendo la expansión real de la capacidad universitaria.

PUBLICIDAD

El contraste aparece en el dato central del sistema: la matrícula total. En 2022, cuando comenzó el actual Gobierno, el sistema de educación superior registraba 2.466.228 estudiantes, y para 2025 la cifra llegó a 2.723.364. El aumento real fue de 256.136 estudiantes.

El sistema de educación superior registraba 2.466.228 estudiantes, cuando comenzó el actual Gobierno, y para 2025 la cifra llegó a 2.723.364. El aumento real fue de 256.136 estudiantes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Ese indicador incluye también posgrados, como especializaciones, maestrías y doctorados. Como la meta oficial de 500.000 nuevos cupos estaba asociada sobre todo al pregrado, la comparación más ajustada está en ese nivel: la matrícula pasó de 2.284.637 en 2022 a 2.496.654 en 2025, un incremento de 212.017.

En cualquiera de esas mediciones, el resultado queda por debajo de los 425.096 cupos anunciados por Gustavo Petro en su última alocución como gobernante de los colombianos ante el órgano legislativo bicameral.

PUBLICIDAD

El aumento en pregrado y en primer ingreso quedó lejos de la cifra oficial

El jefe de Estado sostuvo que en su administración hubo especial atención a la educación superior - crédito Presidencia/X

El Gobierno sostuvo en la intervención presidencial: “Creamos siete veces más cupos en educación superior con la política de gratuidad que con políticas previas como ‘Ser Pilo Paga’. Con esto a cierre de 2025 contamos con 425.096 nuevos cupos y con la senda en la que vamos, terminaremos este año cumpliendo la meta de 500.000 nuevos cupos que habíamos prometido”.

Para medir esos cupos, el sistema usa al menos dos referencias. Una es la matrícula total o de pregrado, que muestra cuántos estudiantes puede absorber simultáneamente la educación superior. La otra es el indicador de primer curso, que cuenta a quienes ingresan a cursar primer semestre.

PUBLICIDAD

En ese segundo indicador, los datos del Ministerio de Educación muestran un paso de 395.373 estudiantes en 2022 a 593.33 en 2025, lo que arroja un incremento de 198.150. También ese resultado queda lejos de la cifra presentada por Petro y de la meta final del cuatrienio.

Para el analista educativo Francisco Cajiao, en entrevista con El Tiempo, ese es el dato que debe observarse cuando se habla de cupos: “La matrícula total es la capacidad que tiene el sistema. Cuando se habla de cupos, se habla de esa capacidad, de cuántas personas el sistema tiene la capacidad de absorber de manera simultánea. Cualquier otro cálculo puede ser considerado erróneo o utilizado de manera amañada”, expuso.

PUBLICIDAD

La controversia está en el método con el que se suman los cupos

La controversia frente a los datos expuestos por Petro está en el método con el que se suman los cupos - crédito Europa Press

La principal polémica en los anuncios oficiales sobre expansión universitaria ha sido precisamente el cálculo. El cuestionamiento, según Francisco Cajiao, apunta a que el Ministerio no estaría usando la comparación directa entre 2022 y 2025 de los indicadores consolidados que consulta el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES).

El método atribuido a la cartera consiste en tomar el indicador de matriculados en primer curso y, en vez de comparar el punto de partida con el dato más reciente, sumar los incrementos anuales.

Dicho de otro modo, hay cupos que se cuentan más de una vez. Esa es la razón por la que la cifra oficial de 425.096 no coincide con el aumento de la matrícula total ni con el crecimiento del pregrado ni con la expansión del primer ingreso.

PUBLICIDAD

Cabe recordar que Gustavo Petro también aseguró en su discurso que bajo su administración logró aumentar en 10 puntos porcentuales la cobertura en educación superior. Pero la misma tabla presentada por el mandatario muestra que la cobertura era de 54,92% en 2022 y llegó a 61,75% en 2025, una diferencia de 6,83 puntos porcentuales.

Basado en los datos, la cartera de Educación señaló que una explicación posible es que el presidente haya incluido proyecciones de 2026. Aun así, ese dato no está consolidado: la matrícula de este año sigue en curso, las universidades todavía no han reportado toda la información al Ministerio de Educación, siguen abiertas matrículas para el segundo semestre y varias universidades públicas aún terminan clases del primer semestre por retrasos en su calendario académico.

PUBLICIDAD