Ataque armado en el sur de Bogotá dejó un bebé de un año muerto y dos adultos heridos: autoridades investigan el caso

La teniente coronel Gerly Mesa afirmó que la investigación busca identificar al responsable del ataque y lograr su captura - crédito Policía

El fallecimiento de un bebé de un año y las heridas sufridas por dos adultos tras un ataque armado en el sur de Bogotá tiene consternada a la comunidad.

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que el hecho ocurrió en la noche del domingo 19 de julio de 2026, en una vivienda del barrio El Amparo, en la localidad de Kennedy. Las primeras versiones señalan que el ataque fue premeditado y dirigido contra varias personas reunidas en el domicilio.

El niño murió tras ser alcanzado por un disparo durante una balacera. Dos adultos también resultaron heridos y permanecen bajo atención médica en el Hospital de Kennedy.

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El episodio activó la alarma entre los habitantes del sector, quienes llevan tiempo reclamando una intervención más contundente de las autoridades debido al clima de violencia.

Las autoridades confirmaron la muerte del menor por la gravedad de las heridas y señalaron que los dos adultos siguen bajo atención médica -crédito Visuales IA Infobae (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los vecinos sostienen que los enfrentamientos entre bandas por el control del microtráfico, así como los hurtos y las extorsiones, se han convertido en hechos cotidianos que siembran temor en la zona.

Según la teniente coronel Gerly Mesa, oficial de Guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, “en la localidad de Kennedy, la zona de atención fue alertada por la ciudadanía de unos disparos.un hombre llegó hasta una vivienda y, sin mediar palabra, disparó contra varias personas que se encontraban en el lugar. Pese a que fueron trasladados a un centro médico, lamentablemente se produjo la pérdida de un menor y dos adultos resultaron heridos”.

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El ataque se produjo cuando el presunto agresor, desplazándose en motocicleta, disparó indiscriminadamente hacia un grupo de personas reunidas en una casa del sector. La rapidez con la que actuó el tirador dejó poco margen de reacción, según relataron testigos.

“Inmediatamente se inició una investigación por parte de nuestra policía judicial para identificar al responsable de estos hechos y dar con su captura”, agregó la oficial.

Un bebé de un año murió en un ataque armado en el barrio El Amparo, en Kennedy, Bogotá - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Funcionarios de criminalística acudieron a la escena para realizar la inspección técnica y recolectar material probatorio. Entre las pruebas clave se encuentran las grabaciones de las posibles cámaras de seguridad instaladas en la zona, que podrían ayudar a identificar al responsable del crimen.

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Hasta el momento, las autoridades no han revelado más detalles sobre los motivos detrás del ataque ni sobre la identidad del agresor.

La comunidad de El Amparo expresó su angustia y exigió respuestas inmediatas a las autoridades. Los residentes señalaron que “hoy una familia capitalina está de luto”, mientras que otros vecinos sumaron su voz al clamor de justicia y pidieron un esfuerzo decidido para evitar que el caso quede en la impunidad.

El hecho ha reforzado las demandas de mayor seguridad en Kennedy, donde los habitantes insisten en que la violencia sigue afectando gravemente a las familias del sector. Tras el ataque, la Policía anunció el inicio de investigaciones para esclarecer el móvil y dar con el paradero del responsable.

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Falso policía fue capturado en la terminal Salitre en Bogotá: desató tremenda balacera para evitar su detención

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó la captura de un hombre que, junto a otros tres cómplices, protagonizó un intercambio de disparos y una persecución en las inmediaciones de la Terminal de Transporte Salitre, al occidente de la ciudad.

La Policía Metropolitana de Bogotá intervino tras denuncias sobre hombres armados que intimidaban a los ocupantes de un vehículo en el occidente de la ciudad - Policía Bogotá

El hecho ocurrió la tarde del 17 de julio, cuando varios ciudadanos denunciaron la presencia de individuos armados que intimidaban a ocupantes de un vehículo cerca del terminal.

Las autoridades detallaron que el operativo se originó tras el aviso de testigos, quienes alertaron sobre el accionar sospechoso de cuatro sujetos en dos motocicletas. Todos ellos llevaban gorras que simulaban los distintivos oficiales de la Policía Nacional, lo que generó inquietud entre los transeúntes y motivó la pronta intervención de una patrulla asignada al sector.

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En el momento en que los uniformados llegaron, los sospechosos intentaron darse a la fuga, lo que derivó en una persecución armada por la zona. Durante este intento de escape, una de las motocicletas colisionó contra un vehículo particular, lo que permitió la detención inmediata de uno de los implicados.

El sujeto capturado fue hallado portando un revólver calibre 22 con munición. Las verificaciones posteriores confirmaron que la motocicleta en la que se movilizaba registraba reporte vigente por hurto, sumando así otro elemento incriminatorio al caso.