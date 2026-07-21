Colombia

Así puede inscribirse al sorteo de la Alcaldía de Medellín para ganar pases dobles a los desfiles de la Feria de las Flores

Este año, la feria se realizará del 31 de julio al 9 de agosto y se espera recibir más de 328.000 visitantes

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La Alcaldía de Medellín abrió el proceso para que los ciudadanos participen en el sorteo de 14.000 pases dobles y accedan gratuitamente a las graderías de los desfiles más esperados de la Feria de las Flores 2026. Para inscribirse, basta con registrar el número de cédula y su fecha de expedición en la línea telefónica oficial antes del 23 de julio - crédito Alcaldía de Medellín / Facebook

La Feria de las Flores 2026 ya marca la agenda de la ciudad y la Alcaldía de Medellín anunció el inicio del proceso para acceder a los codiciados pases dobles que permitirán disfrutar en gradería de los eventos más emblemáticos de la programación.

Este año, el sorteo repartirá 14.000 pases dobles, lo que representa la posibilidad de asistir con un acompañante a uno de los cuatro desfiles principales.

El proceso de inscripción está habilitado desde el lunes 20 de julio y se extenderá hasta el jueves 23 de julio. Para participar, los interesados deben comunicarse a la línea telefónica 300 913 0986, donde un chatbot guiará el registro.

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Solo se necesita el número de cédula y la fecha de expedición del documento. “Este proceso no tiene ningún costo, cada ciudadano podrá participar una sola vez y todos tendrán las mismas oportunidades de ser seleccionados”, explicó Santiago Silva Jaramillo, secretario de Cultura Ciudadana.

Inscripción y requisitos para el sorteo

El mecanismo de inscripción busca garantizar equidad y transparencia. El sistema acepta una sola participación por persona y excluye automáticamente las cédulas duplicadas. Además, si la información registrada es incompleta o contiene errores, la inscripción quedará descartada. No importa si el intento se realiza desde diferentes teléfonos: la validación será únicamente sobre el documento de identidad.

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Quienes resulten seleccionados mediante el sorteo podrán asistir a uno de los siguientes desfiles: Desfile de Chivas y Flores (1 de agosto), Desfile Avenida Primavera (2 de agosto), Desfile de Autos Clásicos y Antiguos (7 de agosto) y la edición número 69 del Desfile de Silleteros (9 de agosto). En total, 28.000 personas disfrutarán de estos eventos desde ubicaciones privilegiadas.

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