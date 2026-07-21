Honorio Henríquez es el nuevo presidente del Senado: el congresista del Centro Democrático dirigirá la corporación durante el primer año legislativo

El senador del Centro Democrático asumirá la conducción de la cámara alta en un periodo que coincidirá con el inicio del gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa y Prensa Senado

Honorio Henríquez Pinedo fue elegido con 56 votos por la plenaria del Senado de la República durante la sesión realizada en la noche del lunes 20 de julio, convirtiéndose en el nuevo presidente de esa corporación para el primer año del periodo legislativo. Su elección lo ubica al frente de una de las ramas más importantes del Congreso en un momento que coincidirá con el comienzo del mandato del presidente electo, Abelardo de la Espriella.

El nuevo presidente del Senado pertenece al partido Centro Democrático y cuenta con una trayectoria tanto en la administración pública como en el Congreso de la República. Antes de llegar al Legislativo ocupó diferentes cargos en el Gobierno nacional y, durante su paso por el Senado, ha desempeñado responsabilidades en la dirección de la Comisión Séptima y en la mesa directiva de la corporación.

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Del sector público a la presidencia del Senado

Antes de llegar al Congreso, ocupó cargos como director nacional de la ESAP, secretario general del Ministerio del Interior y viceministro de Justicia encargado, consolidando una trayectoria en la administración pública - crédito Prensa Senado

Honorio Henríquez es abogado de la Universidad de La Sabana y cuenta con una especialización en Opinión Pública y Mercadeo Político de la Pontificia Universidad Javeriana. Su formación académica también incluye estudios de Seguridad y Defensa Nacional en la Escuela Superior de Guerra, así como un diplomado en Liderazgo y Gobierno Municipal de la Universidad de La Sabana.

A lo largo de su preparación profesional cursó distintos seminarios relacionados con la administración pública y la seguridad. Entre ellos figuran el de Sociedad, Gobierno y Fuerza Pública en Situaciones de Emergencia, el de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, ambos de la Escuela Superior de Guerra, además del seminario de Prevención y Seguridad Personal de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), entre otros.

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Antes de ser senador, desarrolló su carrera en diferentes entidades del Estado. Fue Director Nacional de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), Secretario General del Ministerio del Interior y Viceministro de Justicia encargado, funciones que le permitieron participar en distintos niveles de la administración pública colombiana.

Posteriormente llegó al Congreso de la República como senador por el Centro Democrático, desde donde asumió responsabilidades tanto en las comisiones constitucionales como en la dirección del Senado.

Trabajo legislativo y responsabilidades que ha desempeñado

En el Senado ha ejercido como Primer Vicepresidente de la corporación y presidente y vicepresidente de la Comisión Séptima, desde donde ha liderado el estudio de proyectos relacionados con salud, seguridad social, pensiones y asuntos laborales - crédito Colprensa

Dentro del Senado, Honorio Henríquez hace parte de la Comisión Séptima Constitucional Permanente, instancia encargada de estudiar proyectos relacionados con el régimen salarial y prestacional del servicio público, la seguridad social, los fondos de pensiones, la salud, la vivienda, la economía solidaria y los asuntos de la mujer y la familia.

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Además de su participación en esa célula legislativa, también integra varias comisiones especiales, entre ellas la Comisión de Modernización, la Comisión de Administración y la Comisión de Paz.

En el desarrollo de su actividad parlamentaria ocupó distintos cargos dentro del Congreso. Se desempeñó como primer vicepresidente del Senado, presidente de la Comisión Séptima y vicepresidente de esa misma comisión, responsabilidades desde las cuales participó en la conducción de debates y en la agenda legislativa de esa célula constitucional.

Como integrante del Centro Democrático, ha trabajado en iniciativas legislativas junto al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Entre los proyectos que ha impulsado se encuentran propuestas orientadas a brindar estabilidad reforzada para los prepensionados, la denominada iniciativa antidesperdicios para combatir el hambre en Colombia, la pensión para los colombianos y la formalización laboral de las madres comunitarias.

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Con la elección de Honorio Henríquez, el Centro Democrático asumirá la presidencia del Senado durante el primer año legislativo del nuevo Congreso - crédito Colprensa

Entre las normas destacadas dentro de su trayectoria figura la Ley 1797 del 13 de julio de 2016, de la cual es promulgador, una disposición que establece medidas para otorgar alivio financiero a hospitales en Colombia y promover el aumento del número de especialistas en el sistema de salud.

Asimismo, fue coautor de la Ley 1809 del 29 de septiembre de 2016, que habilitó el uso de las cesantías para el prepago de la educación superior de los hijos, ampliando las posibilidades de destinación de esos recursos para las familias colombianas.

La elección de Henríquez como presidente del Senado marca el comienzo de una nueva etapa para la mesa directiva de esa corporación, encargada de debatir y aprobar proyectos relacionados con diferentes áreas del Estado colombiano, así como de ejercer control político sobre el Gobierno nacional.

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