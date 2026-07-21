“Esta mesa directiva no se opondrá”: Honorio Henríquez promete garantías como nuevo presidente del Senado

El senador del Centro Democrático asumió la Presidencia del Senado con un llamado a la independencia de poderes, la imparcialidad y el control político (Vía YouTube canal del Senado de Colombia )

Honorio Henríquez, senador del Centro Democrático, asumió la Presidencia del Senado con un mensaje de garantías para todas las bancadas y una defensa de la independencia del Congreso. En su primera intervención desde la mesa directiva, agradeció el respaldo de los senadores y aseguró que su conducción estará marcada por la imparcialidad, el respeto institucional y el control político.

“Cuenten con plenas garantías desde esta mesa directiva y en lo personal, como presidente del Senado de la República”, afirmó Henríquez al iniciar su discurso. El nuevo presidente del Senado sostuvo que tanto la oposición como los partidos declarados de gobierno y los independientes recibirán “el mismo trato de acuerdo a la Constitución Política y las leyes colombianas”.

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Uno de los mensajes centrales fue la reivindicación de la independencia de poderes. Henríquez dijo que lo ocurrido en la elección reflejó una decisión autónoma del Senado y subrayó que la corporación actuó “en un acto de total independencia”.

El senador del Centro Democrático, Honorio Miguel Henríquez Pinedo, da su primer discurso como nuevo presidente del Senado

El senador también envió un mensaje al Gobierno y a la ciudadanía. “Esta mesa directiva no se opondrá a las intenciones de un gobierno que busque favorecer al pueblo colombiano”, dijo. Sin embargo, aclaró que el Senado ejercerá control político “con firme determinación”, pero siempre pensando en el bienestar de la nación.

Henríquez insistió en que los colombianos pueden estar tranquilos porque, según prometió, habrá garantías para trabajar “todos unidos”. En su intervención, puso como ejemplo la aprobación de la reducción de la jornada laboral, iniciativa que atribuyó a Álvaro Uribe Vélez, y recordó que fue respaldada de manera unánime en la Comisión Séptima y en la plenaria.

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“Cuando nos unimos y construimos colectivamente, se producen resultados que se traducen en bienestar para la sociedad colombiana”, afirmó. Para el nuevo presidente del Senado, esa debe ser la ruta frente a los desafíos y necesidades que existen en los distintos territorios del país.

Henríquez evitó extenderse y explicó que, por respeto a la mesa directiva y a los senadores, dejaría intervenciones más amplias para la siguiente sesión. Aun así, cerró con una promesa política clara: “Actuaremos de manera imparcial, objetiva, brindando garantías a todos ustedes sin distingo alguno”.

El senador dijo que ejercerá el cargo hasta el último día con sentido institucional. “Dios los bendiga a ustedes, a sus familias y a Colombia”, concluyó.

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Honorio Henríquez se posesionó como presidente del Senado para 2026-2027 - crédito Prensa Senado

¿Qué hace el presidente del Senado? Estas son las funciones del nuevo jefe del Congreso

Con la elección del nuevo presidente del Senado para el periodo legislativo 2026-2027, este cargo vuelve a cobrar protagonismo por el papel que desempeña en el funcionamiento del Congreso de la República.

Quien ocupa esta cámara no solo dirige las sesiones plenarias y organiza los debates legislativos, sino que fija el orden del día, administra las votaciones y vela por el cumplimiento del reglamento interno del Congreso.

Además, el presidente del Senado ejerce automáticamente como presidente del Congreso, por lo que tiene la responsabilidad de instalar cada 20 de julio las sesiones ordinarias del Legislativo y de tomar el juramento al presidente de la República el 7 de agosto, durante la ceremonia de posesión presidencial.

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El presidente del Senado dirige las sesiones plenarias, coordina el trámite de los proyectos de ley y representa institucionalmente al Congreso de la República - crédito Ovidio González/Presidencia

Entre sus funciones también está coordinar el trámite de los proyectos de ley, asignarlos a las comisiones correspondientes, firmar las iniciativas aprobadas antes de enviarlas para sanción presidencial y liderar la representación institucional del Senado ante las demás ramas del poder público.

En materia de control político, el presidente del Senado puede convocar debates, garantizar los derechos de las bancadas de oposición y supervisar el funcionamiento administrativo de la corporación junto con la mesa directiva y la Secretaría General.