Nicolás Barguil asume la Presidencia de la Cámara con contundente discurso: “No seré un obstáculo taimado”

Barguil asumió este 20 de julio como nuevo presidente de la Cámara de Representantes (Vía X perfil de Nicolás Barguil )

El representante a la Cámara por el departamento de Córdoba, Nicolás Barguil Cubillos, perteneciente al Partido Conservador, asumió la Presidencia de la corporación para el primer año del cuatrienio legislativo. Su elección se concretó durante la sesión plenaria de este 20 de julio mediante una votación en la que obtuvo 180 votos a favor, al consolidar el respaldo de las bancadas que integran el nuevo bloque legislativo.

En su primer discurso como presidente de la Cámara baja, el congresista fijó las prioridades institucionales de su gestión para el periodo 2026-2027.

Barguil asumió la Presidencia de la Cámara de Representantes con un discurso centrado en la confianza institucional, el respeto por las mayorías y la garantía plena para las minorías y la oposición. El congresista conservador agradeció el respaldo de sus colegas y afirmó que la responsabilidad recibida no representa un triunfo personal, sino un deber de servicio frente al Congreso y al país.

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Desde el inicio de su intervención, Barguil sostuvo que la confianza “se honra” y que esa será la convicción que guiará sus decisiones. También hizo referencia a su origen en Córdoba, al río Sinú, al San Jorge y al Nudo del Paramillo, para defender la idea de que el potencial de Colombia está en las regiones y que legislar exige comprender que el país no termina en Bogotá.

El nuevo presidente de la Cámara aseguró que buscará recuperar la confianza en el Congreso “no desde los discursos, sino desde el buen ejemplo”. En esa línea, defendió el trabajo de congresistas que, según dijo, estudian proyectos, escuchan a sus regiones y construyen acuerdos lejos de las cámaras y del reconocimiento público.

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Barguil afirmó que su presidencia será imparcial, serena y respetuosa de las reglas. Dijo que respetará las mayorías, pero protegerá con el mismo rigor los derechos de las minorías, porque también representan a millones de colombianos. Además, garantizó el ejercicio de la oposición y sostuvo que una democracia se fortalece cuando escucha a quienes piensan distinto.

Uno de los momentos más fuertes del discurso llegó cuando marcó límites sobre el manejo de la Mesa Directiva. “No seré un obstáculo taimado desde la Mesa Directiva”, dijo, al asegurar que no usará el cargo como trinchera política ni como instrumento para bloquear decisiones urgentes.

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El congresista también hizo un reconocimiento al presidente electo Abelardo de la Espriella, a quien dijo conocer desde niño. Señaló que su historia honra a Montería y a Córdoba, pero aclaró que ese afecto personal no altera su convicción institucional. Por el contrario, sostuvo que la Cámara debe ejercer sus funciones con independencia, equilibrio y responsabilidad ante el país.

Nicolás Barguil Cubillos, Representante a la Cámara por Córdoba, pronuncia un discurso formal en el Congreso de Colombia, abordando temas de responsabilidad y servicio público | Vía YouTube Canal de la Cámara de Representantes de Colombia

En el cierre, Barguil pidió superar la confrontación permanente y una política convertida en espectáculo. Afirmó que Colombia espera resultados, deliberación con respeto y acuerdos con visión de futuro, más allá del titular del día siguiente. “Ahora sí, pongámonos a trabajar por mi Córdoba, por las regiones, por Colombia”, concluyó.

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¿Cuáles son las funciones del presidente de la Cámara de Representantes?

Con el inicio del nuevo periodo legislativo 2026-2030, la Presidencia de la Cámara de Representantes asume un papel clave en la conducción de la agenda parlamentaria y el funcionamiento de la corporación.

Entre sus principales funciones está dirigir las sesiones plenarias, definir el orden del día, moderar los debates, conducir las votaciones y garantizar el cumplimiento del reglamento interno durante las discusiones legislativas.

Además, el presidente de la Cámara coordina el trámite de los proyectos de ley, asigna las iniciativas a las comisiones constitucionales correspondientes y firma los textos aprobados para continuar su curso legislativo o ser enviados a sanción presidencial.

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El presidente Gustavo Petro declarará la instalación de los nuevos senadores y representantes a la Cámara para el periodo 2026 - 2030 - crédito Cristian Bayona/Colprensa

La Constitución también le otorga responsabilidades exclusivas, como presidir las sesiones para la elección del Defensor del Pueblo, coordinar el trámite inicial del Presupuesto General de la Nación y liderar los procedimientos relacionados con las acusaciones contra altos funcionarios del Estado.

En materia de control político, la Presidencia de la Cámara tramita las citaciones a ministros y otros funcionarios, organiza los debates de moción de censura y vela por el cumplimiento de las garantías establecidas para las bancadas de oposición.