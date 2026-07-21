Nicolás Barguil es el nuevo presidente de la Cámara de Representantes: este es su perfil y trayectoria política

El Partido Conservador aseguró la Presidencia de la Cámara gracias a un acuerdo político alcanzado con las colectividades que respaldarán al nuevo gobierno - crédito @NicolasBarguil/X

Nicolás Barguil fue elegido con 180 votos en la plenaria de la Cámara de Representantes realizada el lunes 20 de julio, convirtiéndose en el nuevo presidente de esa corporación para el primer año del periodo legislativo que acompañará el inicio del gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella.

Su elección se produjo luego de que el Partido Conservador consolidara los apoyos necesarios para quedarse con esa dignidad, en desarrollo de los acuerdos políticos alcanzados entre las fuerzas que respaldan al nuevo Ejecutivo.

La designación de Barguil representa el cumplimiento del acuerdo alcanzado entre varias bancadas para distribuir la presidencia de la Cámara durante los cuatro años del próximo periodo constitucional. Según ese entendimiento, el Partido Conservador ocupará la presidencia durante el primer año, seguido por el Partido Liberal, el Centro Democrático y Cambio Radical en los periodos posteriores. Aunque la distribución de las dignidades fue definida entre las colectividades, los nombres de quienes asumirán la presidencia en los siguientes años aún no han sido establecidos y dependerán de las negociaciones políticas que continúen desarrollándose en el Congreso.

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Cobertura de la elección de Nicolás Barguil como presidente de la Cámara de Representantes. El video muestra el ambiente en el recinto, con numerosos congresistas presentes. El representante Barguil fue elegido con el apoyo de 180 congresistas.

Del sector agroindustrial al liderazgo de la Cámara

Barguil fue elegido representante a la Cámara por Córdoba en 2022 con 88.937 votos, avalado por el Partido Conservador - crédito @NicolasBarguil/X

Nicolás Barguil nació el 2 de febrero de 1984 en Montería, Córdoba. Es profesional en Marketing y Negocios Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda, especialista en Gerencia Pública y cuenta con un MBA (Maestría en Administración de Empresas) de la Universidad Pontificia Bolivariana.

Antes de llegar al Congreso desarrolló buena parte de su trayectoria profesional en el sector privado. Durante más de 14 años trabajó en el sector agroindustrial desempeñándose como gerente general, asesor y consultor de diferentes empresas. También ejerció como representante gremial ante la Federación Nacional de Cerealistas (Fenalce) y la Confederación Nacional de Algodoneros, experiencia que posteriormente trasladó a su actividad legislativa.

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En las elecciones legislativas de 2022 obtuvo una curul en la Cámara de Representantes por el departamento de Córdoba con 88.937 votos, avalado por el Partido Conservador. Su candidatura contó con el respaldo de su primo, el entonces excandidato presidencial David Barguil.

Desde su llegada al Congreso integró la Comisión Quinta Constitucional Permanente, encargada de los asuntos relacionados con el sector agropecuario, los recursos naturales, el ambiente, la minería y la energía. En ese escenario ha promovido iniciativas relacionadas con el fortalecimiento de la producción agropecuaria y el desarrollo del campo.

Además de su participación en la Comisión Quinta, también ha hecho parte de la Comisión Legal de Cuentas, de la Comisión Legal de Ética y Estatuto del Congresista durante las legislaturas más recientes y de la Comisión Accidental del Frente Parlamentario contra el Hambre.

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Entre las iniciativas legislativas impulsadas por Barguil se encuentra el proyecto de ley sobre Economía del Hidrógeno, orientado a promover el desarrollo de esta industria como una alternativa dentro de la transición energética y la diversificación de la matriz energética del país.

El acuerdo político que llevó a la Presidencia de la Cámara

Nicolás Barguil fue elegido presidente de la Cámara de Representantes para el primer año del gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito Luisa González/REUTERS

La llegada de Nicolás Barguil a la Presidencia de la Cámara hace parte de los acuerdos alcanzados entre los partidos que respaldarán al presidente Abelardo de la Espriella durante el inicio de su mandato. Con ese entendimiento, el Partido Conservador logró imponerse frente a las aspiraciones del Centro Democrático y Cambio Radical, colectividades que también buscaban quedarse con la dirección de la corporación durante el primer año legislativo.

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El nombre de Barguil comenzó a consolidarse luego de que el Centro Democrático decidiera concentrar sus esfuerzos en la elección de la Presidencia del Senado con la candidatura de Honorio Henríquez, en lugar de impulsar al representante Daniel Briceño para la Cámara. Al mismo tiempo, Cambio Radical y el Partido Conservador resolvieron respaldar la candidatura del senador Alfredo Deluque, del Partido de la U, para la Presidencia del Senado, una decisión que terminó configurando nuevas mayorías dentro del Congreso y modificó el escenario inicialmente planteado por el uribismo para ambas mesas directivas.

El acuerdo entre las colectividades permitió que el Partido Conservador asegurara la Presidencia de la Cámara durante el primer año del nuevo periodo legislativo, mientras las demás fuerzas políticas asumirán esa dignidad de manera escalonada en los años siguientes, conforme a lo pactado entre las bancadas.

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Así votó Barguil las reformas del gobierno Petro

Durante el periodo legislativo anterior respaldó la reforma tributaria, el Plan Nacional de Desarrollo y la reforma laboral del Gobierno Petro - crédito @NicolasBarguil/X

Durante el periodo legislativo 2022-2026, Nicolás Barguil participó en las discusiones de varias de las principales iniciativas promovidas por el gobierno del presidente Gustavo Petro. En las votaciones respaldó la reforma tributaria, el Plan Nacional de Desarrollo y la reforma laboral, iniciativas que obtuvieron el voto favorable del representante conservador.

En otros proyectos, como la política de Paz Total, el presupuesto general, la reforma pensional y la reforma política, Barguil registró ausencia en la mayoría de las votaciones correspondientes.

Por otra parte, votó negativamente la reforma a la salud presentada por el Gobierno Petro, una de las iniciativas de mayor debate durante ese periodo legislativo y que finalmente no logró superar su trámite en el Congreso.

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Con su elección como presidente de la Cámara de Representantes para el primer año del gobierno de Abelardo de la Espriella, Nicolás Barguil asumirá la dirección de las sesiones plenarias de la corporación, la coordinación de la agenda legislativa de esa célula del Congreso y la representación institucional de la Cámara durante el inicio del nuevo periodo constitucional.