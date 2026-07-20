Colombia

Reclutamiento infantil no se detiene en Colombia: cada 20 horas es reclutado un menor de edad

Durante la inauguración de una exposición sobre las infancias afectadas por el conflicto armado, el magistrado Alejandro Ramelli advirtió que esta práctica continúa vigente y pidió el respaldo de instituciones educativas, organizaciones sociales y otros sectores para enfrentar este delito

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La coordinación sin precedentes entre el Ejército, la Policía y otras instituciones logra un avance crucial en la protección de niños y adolescentes en las zonas más afectadas por grupos ilegales - crédito Ejército Nacional
La JEP advirtió que el reclutamiento de menores continúa afectando a niños, niñas y adolescentes en distintas regiones del país - crédito Ejército Nacional

El reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados ilegales continúa siendo una realidad en Colombia. Aunque el conflicto cambió con el paso de los años, las autoridades advierten que esta práctica persiste y sigue afectando a menores de edad en distintas regiones del país.

La preocupación fue reiterada durante la inauguración de la exposición ‘Volver a florecer: infancias que sobrevivieron a la guerra’, una iniciativa desarrollada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el Centro Nacional de Memoria Histórica. La muestra invita a reflexionar sobre el impacto del reclutamiento infantil, la necesidad de prevenir nuevos casos y la importancia de escuchar los testimonios de quienes vivieron esa experiencia durante su niñez.

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El informe de la JEP asegura que 18.677 menores fueron reclutados, muchos bajo coerción, violando las mismas directrices de las Farc - crédito Colprensa
La exposición ‘Volver a florecer: infancias que sobrevivieron a la guerra’ busca visibilizar el impacto del reclutamiento infantil durante el conflicto armado - crédito Colprensa

En ese escenario, el presidente de la JEP, el magistrado Alejandro Ramelli, aseguró que este delito sigue ocurriendo con una frecuencia alarmante. Según explicó, en Colombia un menor de edad es reclutado cada 20 horas, una cifra que evidencia que el problema permanece vigente pese a los esfuerzos institucionales para enfrentarlo. Ramelli señaló que las prácticas de reclutamiento que durante años fueron atribuidas a las antiguas Farc continúan siendo replicadas por otros grupos armados ilegales. Por esa razón, insistió en que la respuesta frente a esta problemática debe involucrar a diferentes sectores de la sociedad.

“El llamado es que exista digamos un gran apoyo de la sociedad, tanto del Ministerio de Educación, los colegios, las iglesias, las universidades, para que este fenómeno sea bebidamente combatido porque es una tragedia que no ha terminado en Colombia, cada 20 horas es reclutado un menor en el país, es una tragedia que no puede seguir”.

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El magistrado sostuvo que la prevención del reclutamiento requiere el compromiso de instituciones educativas, organizaciones sociales y distintos actores que puedan contribuir a proteger a la niñez frente a la influencia de los grupos armados ilegales que permanecen activos en varias zonas del territorio nacional. La exposición presentada por la JEP y el Centro Nacional de Memoria Histórica busca precisamente generar una reflexión sobre las consecuencias que deja este delito en quienes fueron obligados a integrar estructuras armadas durante su infancia. Además, plantea la necesidad de mantener este tema en la discusión pública para evitar que nuevas generaciones enfrenten situaciones similares.

Según la Defensoría del Pueblo, entre enero y abril de este año se reportaron 25 casos de reclutamiento de menores en Colombia-crédito Luisa González/REUTERS
Según la Defensoría del Pueblo, entre enero y abril de este año se reportaron 25 casos de reclutamiento de menores en Colombia-crédito Luisa González/REUTERS

El reclutamiento de menores hace parte del macrocaso 07 de la Jurisdicción Especial para la Paz, proceso judicial que investiga los hechos relacionados con esta práctica durante el conflicto armado colombiano y las responsabilidades derivadas de esos hechos. De acuerdo con la información entregada por la JEP, dentro de este macrocaso se estableció que 18.677 menores fueron reclutados por las entonces Farc. Además, existen 11.000 víctimas acreditadas y cinco pueblos étnicos reconocidos dentro del proceso que adelanta esa jurisdicción.

La entidad recordó que las Farc ya aceptaron su responsabilidad por estos hechos, los cuales son investigados como crímenes de guerra y de lesa humanidad. Ese reconocimiento hace parte de los procedimientos que actualmente desarrolla la Jurisdicción Especial para la Paz. Las cifras más recientes también muestran que el fenómeno continúa presentándose. Según la Defensoría del Pueblo, entre enero y abril de este año se reportaron 25 casos de reclutamiento de menores, lo que mantiene la preocupación de las autoridades frente a la persistencia de este delito.

Para la JEP, estos datos reflejan que el reclutamiento infantil no pertenece únicamente al pasado del conflicto armado. Por el contrario, consideran que se trata de una situación que exige acciones permanentes de prevención, protección y acompañamiento para impedir que más niños, niñas y adolescentes sean vinculados por organizaciones ilegales en diferentes regiones del país.

Manipulación emocional y violencia sexual: La otra cara del reclutamiento de niñas y adolescentes por las FARC
El macrocaso 07 de la JEP investiga el reclutamiento de menores por parte de las entonces Farc y las responsabilidades derivadas de estos hechos -crédito Jesús Avilés/Infobae

La advertencia hecha durante la inauguración de la exposición busca reforzar ese mensaje y recordar que las consecuencias del reclutamiento trascienden el conflicto, afectan profundamente la vida de las víctimas y representan un desafío que, según las autoridades, todavía requiere la participación activa de toda la sociedad colombiana.

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