Colombia

Petro dijo qué pasará con la espada de Bolívar y la sotana del sacerdote Camilo Torres, objetos que llevó a la Casa de Nariño

De acuerdo con el mandatario saliente, el destino de estos objetos marcará la memoria, justicia y legado que preceden al próximo gobierno

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Gustavo Petro, presidente de Colombia, dijo, sobre la espada de Bolívar, que "la devolveré a la Casa de Bolívar en Bogotá" - crédito Presidencia

El presidente Gustavo Petro anunció el destino de varios símbolos que marcaron su paso por la Casa de Nariño y que dejarán la sede presidencial al final de su mandato. En el discurso del 20 de julio, cuando se conmemora el Día de la Independencia de Colombia, el mandatario informó qué ocurrirá con la espada de Bolívar, la sotana de Camilo Torres Restrepo y el sombrero de Carlos Pizarro.

Al cierre del Gobierno de Gustavo Petro, la espada de Bolívar volverá a la Casa de Bolívar en Bogotá, la sotana de Camilo Torres Restrepo será entregada al Museo Nacional y quedará bajo cuidado de la Facultad de Patrimonio de la Universidad Nacional, y el sombrero de Carlos Pizarro fue entregado a la senadora María José Pizarro.

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El anuncio llegó a menos de tres semanas del relevo presidencial del 7 de agosto. Petro aprovechó la intervención para definir el destino de objetos a los que dio un alto valor político e histórico durante su mandato.

La decisión cierra un ciclo en la sede presidencial, donde esas piezas fueron exhibidas o resguardadas como emblemas de su relato de Gobierno. El mandatario reservó para cada una un destino distinto, con argumentos ligados a la justicia, la memoria y la preservación institucional.

Gustavo Petro empuña la espada de Bolívar
Gustavo Petro empuñó la espada de Bolívar durante varios discursos en su mandato - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Regreso de la espada de Bolívar a su antigua casa

Petro dijo que la espada de Bolívar será trasladada “en acto solemne” por la guardia libertadora del batallón presidencial. Su destino, afirmó, será la Casa de Bolívar, en Bogotá, “la quinta donde estaba”.

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Recordó que la mostró al país un 7 de agosto y la vinculó a una lucha por la democracia. “Esa espada no se puede enfundar hasta que haya justicia en Colombia”, afirmó.

Luego añadió: “La devolveré a la casa de Bolívar, en Bogotá”. También sostuvo que esa pieza fue sacada para que hiciera parte de esa lucha y que él la enarboló desenfundada ante el pueblo.

Sotana de Camilo Torres irá al Museo Nacional

Sobre la sotana de Camilo Torres, Petro anunció que será entregada al Museo Nacional. Añadió que la Facultad de Patrimonio de la Universidad Nacional será la encargada de su custodia.

El mandatario relacionó la prenda con la figura del sacerdote Camilo Torres Restrepo. Dijo que dejó la sotana para ir a las montañas en busca de lo que entendía como justicia social y “amor eficaz”, y lo presentó como un sacerdote comprometido con la teología de la liberación.

Gustavo Petro con la sotana de Camilo Torres
Con esa imagen con la sotana del sacerdote Camilo Torres, el presidente de la República, Gustavo Petro, empezó a promocionar el "salón de la revolución" - crédito @petrogustavo/X

Sostuvo que en la Universidad de Lovaina la Vieja, en Bélgica, hay una estatua de Camilo Torres y que en Colombia no existe un reconocimiento semejante. “Esa sotana se entrega al Museo Nacional para que sea observada por los ojos del pueblo colombiano”, dijo.

Sombrero de Carlos Pizarro queda en manos de su familia

El tercer anuncio se refirió al sombrero de Carlos Pizarro, que Petro entregó el 20 de julio a la senadora María José Pizarro. El presidente lo definió como “un símbolo de paz” en su último discurso al pueblo como mandatario, pronunciado en Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, al término del desfile militar del 20 de julio por el Día de la Independencia.

Petro afirmó que esa pieza “tiene una significación especial” y resaltó que las nuevas generaciones deben conocerla. Luego rechazó las lecturas que la asocian con hechos violentos y aseguró que “nunca fue usado, nunca jamás, en una acción que implicara violencia”.

Según el mandatario, el sombrero fue adquirido por Carlos Pizarro exclusivamente para firmar la paz definitiva entre el Movimiento 19 de Abril (M-19) y el Estado colombiano el 9 de marzo de 1990. “Por tanto es un símbolo de paz”, señaló, al vincular ese acuerdo con la Constitución de 1991.

Colombia aclaró que el sombrero de Carlos Pizarro no es patrimonio cultural - crédito Presidencia de Colombia/EFE
Colombia aclaró que el sombrero de Carlos Pizarro no es patrimonio cultural - crédito Presidencia de Colombia/EFE

De igual forma, el saliente jefe de Estado recordó que Carlos Pizarro fue asesinado el 26 de abril de 1990, apenas 47 días después de la dejación de armas del M-19, cuando era candidato presidencial por la Alianza Democrática M-19.

Después explicó que resolvió devolver el sombrero a su familia porque, según dijo, “peligra hoy, en los días venideros, después del 7 de agosto”.

La pieza estuvo exhibida en la Casa de Nariño durante los últimos años, después de pasar más de tres décadas en Suecia en poder de un antiguo escolta de Pizarro y de varios exintegrantes del M-19 que se la entregaron a Petro. En marzo de 2024 fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación. Con esas decisiones, Petro dejó trazado un reparto final para objetos que convirtió en marcas de su paso por la Presidencia. Unos volverán a espacios públicos de memoria y otro quedará bajo resguardo familiar ante el cambio de Gobierno.

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