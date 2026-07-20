La Pambelé cierra su gira canadiense con dos conciertos inolvidables

La Pambelé cierra su segunda gira por Canadá con dos conciertos que marcan el tramo final de un recorrido de ocho presentaciones: el lunes 20 de julio en el Drom Taberna de Toronto y el jueves 23 en el Babs Asper Theatre del National Arts Centre (NAC) de Ottawa.

La Pambelé cierra su segunda gira por Canadá con dos conciertos que marcan el tramo final de un recorrido de ocho presentaciones: el lunes 20 de julio en el Drom Taberna de Toronto y el jueves 23 en el Babs Asper Theatre del National Arts Centre (NAC) de Ottawa. La orquesta bogotana de salsa brava conformada ppor nueve músicos, han presentado en escenarios canadienses un sonido que bebe de la tradición de los años 70 con letras ancladas en el presente.

La gira arrancó en el festival Sunfest de London, Ontario, uno de los festivales multiculturales de mayor convocatoria en el país, donde la agrupación ofreció dos presentaciones ante miles de espectadores.

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El recorrido ha incluido paradas en Montreal junto al proyecto mexicano Amantes del Futuro y una noche histórica el viernes 17 de julio en el Lula Lounge de Toronto, donde La Pambelé y La 33 —dos de las orquestas de salsa más influyentes de Bogotá— compartieron tarima por primera vez en su historia, a más de 4.000 kilómetros de distancia de la ciudad donde ambas nacieron.

El recorrido ha incluido una noche histórica el viernes 17 de julio en el Lula Lounge de Toronto, donde La Pambelé y La 33 —dos de las orquestas de salsa más influyentes de Bogotá— compartieron tarima por primera vez en su historia.

El concierto de este lunes en el Drom Taberna tiene un significado adicional: se enmarca en la celebración del Día de la Independencia de Colombia y funciona como la fiesta de cierre oficial del Sunfest, organizada por Sonic Sancocho e In Summer Productions. El show está previsto para las 8:00 PM y se extenderá hasta las 2:00 AM.

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Tres días después, el jueves 23, la orquesta llegará a Ottawa para actuar en el Babs Asper Theatre del NAC, uno de los complejos de artes escénicas de mayor prestigio de Canadá. Esa presentación comenzará a las 7:30 PM y las entradas están disponibles desde 19 dólares canadienses.

La Pambelé nació en 2021 en las calles de Bogotá, con músicos provenientes de distintas regiones de Colombia. Su nombre proviene de una raíz en lengua bantú que significa “defensor de lo suyo”, una referencia que también evoca al legendario boxeador colombiano Kid Pambelé. Desde sus inicios, la orquesta asumió una postura clara: recuperar el sonido de la salsa brava —el guaguancó, el son montuno, la guajira— con letras que narran la realidad contemporánea. Camilo Toro Moratto en los teclados y Miguel Rorebolledo en la percusión y voz son dos de las figuras centrales del proyecto. La voz y la flauta traversa están a cargo de Lorena Jiménez.

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El concierto de este lunes en el Drom Taberna tiene un significado adicional: se enmarca en la celebración del Día de la Independencia de Colombia y funciona como la fiesta de cierre oficial del Sunfest.

En tarima, los nueve integrantes despliegan una instrumentación que incluye piano, congas, flauta traversa, trompeta, timbales, trombón, bongó, cencerro, baby bass y voces. Sus influencias van desde Markolino Dimond y Eddie Palmieri hasta Edy Martínez, El Pantera, Ismael Miranda, Quintana y Rivera, figuras de la época dorada de la salsa. Los críticos han definido su propuesta como “una nueva apuesta por la salsa vieja”, una definición que la propia banda ha adoptado como carta de presentación.

En 2022 publicaron su disco debut homónimo —conocido como Primer Round—, que les abrió las puertas de escenarios como Salsa al Parque y el Teatro Colsubsidio, y les permitió llevar al mercado global dos vinilos, un 45″ y un LP. Sus canciones llegaron a los tops de popularidad de Radio Nacional de Colombia y Latina Estéreo, además de varias emisoras universitarias e independientes. En 2024 presentaron su segundo álbum, Nací Mestizo, con diseño sonoro de Mario Galeano (Frente Cumbiero) y Daniel Mitchel, grabado en Altar Estudio en La Calera. Un año después, en 2025, lanzaron versiones de los clásicos colombianos La Burrita y La Pava Congona, y realizaron su primera gira por Canadá.

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Trasladar una orquesta de nueve músicos a nivel internacional representa una apuesta logística y financiera de gran magnitud. Para sostener el proyecto, la agrupación mantiene activa una campaña de recaudo en la plataforma Vaki, abierta a seguidores, melómanos y defensores de la música independiente. Esta segunda gira canadiense cuenta además con un estímulo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia, un respaldo institucional que reconoce el trabajo de exportación cultural de la orquesta.

Para sostener el proyecto, la agrupación mantiene activa una campaña de recaudo en la plataforma Vaki, abierta a seguidores, melómanos y defensores de la música independiente.

Con los conciertos de Toronto y Ottawa, La Pambelé cierra un ciclo de ocho presentaciones que la llevó por algunas de las ciudades y escenarios más representativos de Canadá. El paso por el NAC de Ottawa, en particular, representa uno de los puntos más altos de su trayectoria internacional: un escenario que habitualmente acoge a compañías de ópera, ballet y orquestas sinfónicas recibirá el jueves el peso de los metales, las percusiones y las voces de nueve músicos colombianos con la misión de poner a bailar a la capital federal canadiense.

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