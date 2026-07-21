Colombia

Sancionan granja de cerdos en Cundinamarca por malas prácticas que contaminaban el ambiente

El hallazgo de aguas residuales en una zona de conservación ambiental llevó a que se realizara una intervención oficial y nuevas verificaciones del cumplimiento por parte de las autoridades que piden responsabilidad ciudadana

Guardar
Google icon
La car continúa trabajando por la protección de cuerpos de agua vulnerables - crédito CAR Cundinamarca / X
La car continúa trabajando por la protección de cuerpos de agua vulnerables - crédito CAR Cundinamarca / X

Las autoridades ambientales continúan trabajando en el territorio nacional por proteger los ecosistemas y evitar riesgos para la salud de los ciudadanos y animales. Por esta razón, realizan intervenciones frecuentes con el fin de evitar que los establecimientos que incurran en malas prácticas continúen operando y afectando a la comunidad en general.

Precisamente, en medio de uno de estos operativos se descubrió una granja porcícola con vertimientos en Nilo, Cundinamarca, que no cumplía con las normas para su funcionamiento. De acuerdo con el reporte oficial del caso, luego de que una inspección ambiental se detectaron residuos que eran arrojados al suelo y a un cuerpo de agua dentro de una zona de conservación ambiental.

PUBLICIDAD

Así lo dio a conocer la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) el 19 de julio de 2026, asegurando que encontró las irregularidades en una granja de la vereda Buenos Aires. Allí se realizaba un manejo inadecuado de aguas residuales del lavado de corrales, por lo que se ordenó la suspensión inmediata de los vertimientos.

El informe indica que la medida se mantendrá mientras avanzan las actuaciones para determinar responsabilidades y exigir el cumplimiento de la normativa ambiental vigente a los dueños del lugar.

Las autoridades piden un manejo adecuado de residuos en zonas de protección - crédito CAR Cundinamarca / X
Las autoridades piden un manejo adecuado de residuos en zonas de protección - crédito CAR Cundinamarca / X

La medida preventiva fue impuesta tras una visita técnica al predio intervenido. En la inspección, los funcionarios identificaron que las aguas residuales provenientes del lavado de los corrales donde eran criados cerdos de diferentes edades no recibían un manejo adecuado.

PUBLICIDAD

En el lugar hallaron dos puntos de vertimiento. Uno conducía, por una tubería, agua, orina y restos de alimento hasta un cuerpo de agua cercano, ocasionando una grave contaminación y poniendo en riesgo la salud de los habitantes de la zona.

El segundo punto de conexión descargaba esos desechos directamente sobre el suelo, a escasos metros de las instalaciones. La autoridad indicó que esos residuos provenían de la actividad porcícola desarrollada en la granja.

Riesgos ambientales de las aguas residuales

La autoridad explicó que las aguas residuales de este tipo de explotaciones contienen altas concentraciones de materia orgánica, nutrientes y microorganismos. Sin tratamiento, esos componentes pueden deteriorar la calidad del suelo y contaminar las fuentes hídricas.

El riesgo aumentó por el tipo de afectación detectada en el predio y por la cercanía del cuerpo de agua, teniendo en cuenta que la descarga directa de residuos alcanzaba tanto el terreno como una fuente hídrica próxima.

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca ordenó el cese inmediato de vertimientos tras detectar residuos contaminantes en una zona de conservación ambiental - crédito CAR Cundinamarca / X
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca ordenó el cese inmediato de vertimientos tras detectar residuos contaminantes en una zona de conservación ambiental - crédito CAR Cundinamarca / X

Medidas de la CAR en zona de conservación ambiental

Cabe mencionar que el predio está dentro de un área de conservación y protección ambiental, según el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca (Pomca) del río Sumapaz. Esa condición elevó la preocupación de la autoridad frente a los hallazgos.

Ante la gravedad del caso, Alfred Ballesteros Alarcón, director de la entidad, afirmó que la autoridad ambiental actúa para proteger el medio ambiente: “En una zona de conservación ambiental no hay espacio para la contaminación. En Nilo, Cundinamarca, suspendimos los vertimientos de una granja porcícola que afectaban el suelo y un cuerpo de agua. Nuestra autoridad ambiental se ejerce con decisiones y acciones”.

Entre tanto, el funcionario aclaró que la CAR mantendrá suspendidos los vertimientos mientras adelanta las actuaciones para definir responsabilidades.

El hallazgo de residuos arrojados tanto al suelo como a fuentes hídricas en Nilo motivó la intervención y el inicio de investigaciones - crédito CAR Cundinamarca / X
El hallazgo de residuos arrojados tanto al suelo como a fuentes hídricas en Nilo motivó la intervención y el inicio de investigaciones - crédito CAR Cundinamarca / X

Cómo evitar contaminación en las granjas porcícolas

  • Realizar un estudio del terreno para identificar los cuerpos de agua presentes en las inmediaciones de la granja.
  • Delimitar claramente las zonas de protección alrededor, respetando la legislación local sobre distancias mínimas.
  • Ubicar las instalaciones de manejo y almacenamiento de estiércol, así como los corrales, a una distancia segura de los cuerpos de agua.
  • Implementar sistemas de recolección y tratamiento de aguas residuales que eviten el escurrimiento hacia las fuentes de agua.
  • Realizar inspecciones periódicas para detectar posibles fugas o contaminación.
  • Limpiar y mantener los sistemas de protección y las estructuras de manejo de agua.

Temas Relacionados

ContaminaciónGestión AmbientalCAR CundinamarcaNiloColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

María Claudia Tarazona estalló contra Gustavo Petro tras discurso en el Congreso: “Sinvergüenza, mentiroso, corrupto”

La viuda del senador asesinado Miguel Uribe Turbay reaccionó con dureza tras el discurso de instalación del legislativo, en el que el jefe de Estado negó muertes de la oposición durante su mandato

María Claudia Tarazona estalló contra Gustavo Petro tras discurso en el Congreso: “Sinvergüenza, mentiroso, corrupto”

Con el inicio del nuevo Congreso, retiran la bandera de Colombia que homenajeaba a Miguel Uribe Turbay en su curul del Senado

El símbolo patrio permaneció durante la pasada legislatura sobre el escaño que ocupó el senador del Centro Democrático. En la instalación del nuevo Congreso, la colectividad volvió a rendirle un homenaje con carteles en el Salón Elíptico

Con el inicio del nuevo Congreso, retiran la bandera de Colombia que homenajeaba a Miguel Uribe Turbay en su curul del Senado

Parques Nacionales solicitó rigor técnico en la discusión ambiental en Colombia tras resultados presentados en el empalme ministerial

La entidad señaló la importancia de analizar la serie histórica completa de deforestación, ya que 2023 registró la cifra más baja en una década y, aunque en 2024 hubo un aumento, el nivel se mantiene 45% por debajo del máximo alcanzado en 2018

Parques Nacionales solicitó rigor técnico en la discusión ambiental en Colombia tras resultados presentados en el empalme ministerial

Óscar Benavides llamó “ladrón” al CNE durante la instalación del Congreso: esta fue la pancarta que exhibió

El episodio, que generó revuelo en el Congreso, evidenció la fractura en la representación política de las comunidades afrodescendientes y puso en entredicho la legitimidad del proceso de escrutinio presentado por el CNE

Óscar Benavides llamó “ladrón” al CNE durante la instalación del Congreso: esta fue la pancarta que exhibió

Instalación del Congreso 2026 EN VIVO: inicia la sesión plenaria en la Cámara de Representantes; los senadores se preparan para empezar su reunión

El Senado y la Cámara de Representantes inician un nuevo cuatrienio legislativo en una sesión solemne que definirá las primeras decisiones de la agenda parlamentaria

Instalación del Congreso 2026 EN VIVO: inicia la sesión plenaria en la Cámara de Representantes; los senadores se preparan para empezar su reunión
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

ENTRETENIMIENTO

Shakira emocionó a sus fans con la compañía que tuvo durante el Mundial 2026: desde Beyoncé hasta BTS

Shakira emocionó a sus fans con la compañía que tuvo durante el Mundial 2026: desde Beyoncé hasta BTS

Silvia Tcherassi publicó un mensaje el Día de la Independencia y agradeció a Abelardo de la Espriella por su nuevo cargo honorífico

Ana del Castillo frenó su show en Aracataca tras agresión a una fan: “Seguridad, esa mondá qué es”

Video: el llanto de Río, hijo de J Balvin, conmovió en redes tras la derrota de Argentina en el Mundial 2026

Rosalía disfrutó de la final del Mundial 2026 en Bogotá y su celebración se viralizó en redes sociales

Deportes

David Ospina es nuevo jugador de El Equipo del Pueblo: así recibieron al arquero colombiano

David Ospina es nuevo jugador de El Equipo del Pueblo: así recibieron al arquero colombiano

Dimayor transmitirá unos partidos del fútbol profesional colombiano por YouTube: este será el primero

Así es la nueva camiseta que lucirá Luis Díaz con el Bayern Múnich: precio y cómo comprarla en Colombia

Colombia celebra 216 años de independencia: Clubes internacionales felicitaron al país

Jhon Jader Durán fue oficializado como nuevo jugador del Benfica: ya no es el colombiano mejor pago del mundo