Sancionan granja de cerdos en Cundinamarca por malas prácticas que contaminaban el ambiente

La car continúa trabajando por la protección de cuerpos de agua vulnerables - crédito CAR Cundinamarca / X

Las autoridades ambientales continúan trabajando en el territorio nacional por proteger los ecosistemas y evitar riesgos para la salud de los ciudadanos y animales. Por esta razón, realizan intervenciones frecuentes con el fin de evitar que los establecimientos que incurran en malas prácticas continúen operando y afectando a la comunidad en general.

Precisamente, en medio de uno de estos operativos se descubrió una granja porcícola con vertimientos en Nilo, Cundinamarca, que no cumplía con las normas para su funcionamiento. De acuerdo con el reporte oficial del caso, luego de que una inspección ambiental se detectaron residuos que eran arrojados al suelo y a un cuerpo de agua dentro de una zona de conservación ambiental.

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Así lo dio a conocer la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) el 19 de julio de 2026, asegurando que encontró las irregularidades en una granja de la vereda Buenos Aires. Allí se realizaba un manejo inadecuado de aguas residuales del lavado de corrales, por lo que se ordenó la suspensión inmediata de los vertimientos.

El informe indica que la medida se mantendrá mientras avanzan las actuaciones para determinar responsabilidades y exigir el cumplimiento de la normativa ambiental vigente a los dueños del lugar.

Las autoridades piden un manejo adecuado de residuos en zonas de protección - crédito CAR Cundinamarca / X

La medida preventiva fue impuesta tras una visita técnica al predio intervenido. En la inspección, los funcionarios identificaron que las aguas residuales provenientes del lavado de los corrales donde eran criados cerdos de diferentes edades no recibían un manejo adecuado.

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En el lugar hallaron dos puntos de vertimiento. Uno conducía, por una tubería, agua, orina y restos de alimento hasta un cuerpo de agua cercano, ocasionando una grave contaminación y poniendo en riesgo la salud de los habitantes de la zona.

El segundo punto de conexión descargaba esos desechos directamente sobre el suelo, a escasos metros de las instalaciones. La autoridad indicó que esos residuos provenían de la actividad porcícola desarrollada en la granja.

Riesgos ambientales de las aguas residuales

La autoridad explicó que las aguas residuales de este tipo de explotaciones contienen altas concentraciones de materia orgánica, nutrientes y microorganismos. Sin tratamiento, esos componentes pueden deteriorar la calidad del suelo y contaminar las fuentes hídricas.

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El riesgo aumentó por el tipo de afectación detectada en el predio y por la cercanía del cuerpo de agua, teniendo en cuenta que la descarga directa de residuos alcanzaba tanto el terreno como una fuente hídrica próxima.

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca ordenó el cese inmediato de vertimientos tras detectar residuos contaminantes en una zona de conservación ambiental - crédito CAR Cundinamarca / X

Medidas de la CAR en zona de conservación ambiental

Cabe mencionar que el predio está dentro de un área de conservación y protección ambiental, según el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca (Pomca) del río Sumapaz. Esa condición elevó la preocupación de la autoridad frente a los hallazgos.

Ante la gravedad del caso, Alfred Ballesteros Alarcón, director de la entidad, afirmó que la autoridad ambiental actúa para proteger el medio ambiente: “En una zona de conservación ambiental no hay espacio para la contaminación. En Nilo, Cundinamarca, suspendimos los vertimientos de una granja porcícola que afectaban el suelo y un cuerpo de agua. Nuestra autoridad ambiental se ejerce con decisiones y acciones”.

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Entre tanto, el funcionario aclaró que la CAR mantendrá suspendidos los vertimientos mientras adelanta las actuaciones para definir responsabilidades.

El hallazgo de residuos arrojados tanto al suelo como a fuentes hídricas en Nilo motivó la intervención y el inicio de investigaciones - crédito CAR Cundinamarca / X

Cómo evitar contaminación en las granjas porcícolas

Realizar un estudio del terreno para identificar los cuerpos de agua presentes en las inmediaciones de la granja.

Delimitar claramente las zonas de protección alrededor, respetando la legislación local sobre distancias mínimas.

Ubicar las instalaciones de manejo y almacenamiento de estiércol, así como los corrales, a una distancia segura de los cuerpos de agua.

Implementar sistemas de recolección y tratamiento de aguas residuales que eviten el escurrimiento hacia las fuentes de agua.

Realizar inspecciones periódicas para detectar posibles fugas o contaminación.

Limpiar y mantener los sistemas de protección y las estructuras de manejo de agua.