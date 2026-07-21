Colombia

La presencia de esta mujer junto a Gustavo Petro en el desfile del 20 de Julio llamó la atención: ¿quién es?

La actual viceministra para la Estrategia y Planeación asumió de manera temporal la dirección del Ministerio de Defensa mientras el ministro Pedro Arnulfo Sánchez se recupera de un procedimiento médico programado

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Angélica Verbel López acompañó al presidente Gustavo Petro durante los actos oficiales del desfile militar del 20 de julio-crédito @infopresidencia/X
Angélica Verbel López acompañó al presidente Gustavo Petro durante los actos oficiales del desfile militar del 20 de julio-crédito @infopresidencia/X

Las imágenes del desfile militar del 20 de julio dejaron una pregunta que rápidamente comenzó a circular en redes sociales. Una mujer apareció junto al presidente Gustavo Petro durante la ceremonia y su presencia despertó todo tipo de comentarios entre quienes seguían la transmisión y los asistentes al evento.

Las especulaciones aumentaron porque Verónica Alcocer, primera dama de la Nación, no acompañó al mandatario durante la conmemoración del Día de la Independencia. Esa ausencia volvió a llamar la atención debido al distanciamiento que ambos mantienen desde hace varios meses. Sin embargo, la mujer que permaneció al lado del jefe de Estado no hacía parte de su círculo familiar ni ocupó ese lugar por una decisión personal. Su presencia respondió al protocolo oficial previsto para la persona que dirige temporalmente el Ministerio de Defensa.

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La funcionaria ejerce como ministra de Defensa encargada por la ausencia temporal de Pedro Sánchez- crédito @infopresidencia/X
La funcionaria ejerce como ministra de Defensa encargada por la ausencia temporal de Pedro Sánchez- crédito @infopresidencia/X

Se trata de Angélica Verbel López, quien actualmente se desempeña como ministra de Defensa encargada mientras el titular de la cartera, Pedro Sánchez, permanece apartado de sus funciones por un procedimiento médico programado. Fue el propio ministro quien informó el 12 de julio que se sometería a esa intervención, motivo por el cual dejó de manera temporal la dirección del Ministerio y delegó las funciones en Verbel.

Por esa razón, la funcionaria acompañó al presidente Gustavo Petro durante el desfile militar del 20 de julio, uno de los actos institucionales más importantes del calendario nacional. Aunque su aparición generó múltiples versiones en redes sociales, la explicación corresponde al cumplimiento del protocolo oficial para quien ejerce de manera encargada la jefatura del Ministerio de Defensa.

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Angélica Verbel López no es una figura nueva dentro de esa cartera. Habitualmente ocupa el cargo de viceministra para la Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa, responsabilidad desde la cual participa en el diseño y seguimiento de las políticas estratégicas de la entidad. Su formación profesional incluye el título de abogada y una especialización en Derecho Constitucional de la Universidad del Sinú. Además, actualmente cursa una maestría en Gobierno y Políticas Públicas en la Universidad Externado de Colombia.

La viceministra Angélica Verbel López negó injerencia en Urrá y pidió que cualquier acusación sea presentada ante las autoridades competentes - crédito Ministerio de Defensa
Angélica Verbel López se desempeña habitualmente como viceministra para la Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa - crédito Ministerio de Defensa

Según la información oficial del Ministerio de Defensa, su trabajo se concentra en fortalecer la gobernanza institucional y promover estrategias relacionadas con la inclusión dentro del sector. La cartera también señala que una parte de su gestión está orientada a garantizar que las políticas de seguridad se desarrollen con enfoque en el respeto por los derechos humanos, la participación ciudadana y la construcción de paz.

Dentro de su trayectoria profesional, el Ministerio destaca su experiencia en áreas como la planeación estratégica, la resolución de conflictos y la gerencia pública, competencias que hacen parte de las funciones que desempeña dentro de la entidad. Su designación como ministra encargada se mantendrá mientras que Sánchez complete el proceso de recuperación derivado del procedimiento médico anunciado días antes del desfile militar. La presencia de Verbel durante la ceremonia terminó convirtiéndose en uno de los aspectos más comentados de la jornada, especialmente por la ausencia de la primera dama y las interpretaciones que comenzaron a circular en plataformas digitales.

Con el paso de las horas quedó aclarado que su participación no respondió a cambios dentro del Gobierno ni a circunstancias distintas a las previstas por el protocolo institucional, sino al ejercicio temporal de las funciones como ministra de Defensa encargada.

La funcionaria ejerce como ministra de Defensa encargada por la ausencia temporal de Pedro Arnulfo Sánchez-crédito Luis Jaime Acosta/REUTERS
La funcionaria ejerce como ministra de Defensa encargada por la ausencia temporal de Pedro Arnulfo Sánchez-crédito Luis Jaime Acosta/REUTERS

Así, el detalle que despertó la curiosidad de cientos de usuarios en redes sociales tuvo una explicación administrativa. Como responsable encargada de la cartera de Defensa, Angélica Verbel López fue la funcionaria que acompañó al presidente Gustavo Petro durante los actos oficiales del desfile militar del 20 de julio, en representación del ministerio mientras el titular permanece temporalmente fuera del cargo por razones médicas.

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