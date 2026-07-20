Francia Márquez no pasó desapercibida en el último discurso público de Gustavo Petro: así reaccionó a polémica frase del presidente saliente

Una frase del presidente Gustavo Petro, durante el discurso del 20 de julio en el sur de Bogotá, generó una particular reacción en la vicepresidenta saliente, en un hecho que quedó registrado en la transmisión oficial - crédito Presidencia

El último y prolongado discurso público del presidente de la República, Gustavo Petro, que desde el sur de Bogotá salió en defensa de los logros de su administración, además de reiterar su llamado a sus simpatizantes a conformar una “resistencia pacífica” a su sucesor, Abelardo de la Espriella, y a remarcar sus denuncias de fraude electoral, dejó una serie de episodios que no pasaron desapercibidos.

Uno de ellos tuvo como protagonista a la vicepresidenta saliente Francia Márquez Mina, a la que, a juzgar por sus gestos faciales, se le habría visto incómoda en una de las frases pronunciadas por el primer mandatario, en la que hizo mención de su color de piel. La funcionaria, en sus últimos 18 días en el cargo, dio pie a una serie de comentarios en las redes sociales, que capturaron este momento.

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A la vicepresidenta Francia Márquez se le notó incómoda al lado del presidente saliente, Gustavo Petro, durante el último discurso público del mandatario, desde el sur de Bogotá - crédito Presidencia

El suceso aconteció cuando Petro, en su extenso pronunciamiento, habló de cómo su política social había impactado en diferentes sectores de la población. “Y dimos en el blanco... y en el negro y en el indígena, porque este gabinete que ustedes ven aquí, con sus más y sus menos...”, expresó el jefe de Estado, que justo cuando expresó el color de la controversia tocó el hombro de Márquez, que no dudó en reaccionar.

En efecto, la vicepresidenta saliente miró de forma displicente a Petro, pues apenas hizo contacto visual con el presidente, no dudó en enfocarse hacia otro lado y, de esta forma, evadir lo dicho por Petro. De hecho, durante su presencia en la tarima se le vio con sus puños cerrados, sin que expresara satisfacción o respaldo a las afirmaciones de su compañero político en el último cuatrienio.

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Francia Márquez y Gustavo Petro: la crónica de una relación que estaría fracturada

Y es que, más allá de la presencia en los últimos actos de Gobierno, no son un secreto las diferencias que han existido entre Márquez y Petro, que salieron a flote, en especial, relacionadas con la gestión de la vicepresidenta en el Ministerio de Igualdad. Petro en su momento expresó su descontento con los resultados obtenidos por esta cartera y cuestionó la presencia de la entidad en las regiones.

En septiembre de 2025, durante la firma del Pacto Territorial por el Cauca, en Timbío, parecía darse la reconciliación entre Gustavo Petro y Francia Márquez; sin embargo, la relación entre ambos siguió siendo distante - crédito Presidencia

Desde entonces, cuando tomó la determinación de retirar a Francia del ministerio, en febrero de 2025, y dejarla solo en su función de vicepresidenta, la relación entre ambos se fracturó, como quedó en evidencia con el recordado discurso de la funcionaria en Cali (Valle del Cauca), el 25 de julio de 2025, en el que se desahogó y denunció, incluso, maltrato al interior del Gobierno del cual hace parte.

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“¿Cómo se elimina a una mujer negra del poder en una democracia contemporánea? Con narrativas que sirven de antesala para los explosivos o las balas", adelantó Márquez. “Se nos quiere en la foto, pero no en la toma de decisiones. Se nos quiere como símbolo, pero no como un pueblo con voz”, agregó la mujer, en el punto más álgido de su estancia en el Ejecutivo, en el que se desmarcó del mandatario.

La vicepresidenta Francia Márquez fue relevada como ministra de Igualdad en febrero de 2025 por el presidente Gustavo Petro - crédito Andrés Castilla/Vicepresidencia

Tras esas declaraciones, no tardaron en aparecer las controversias relacionadas con presuntas prácticas de racismo y marginación dentro del propio Ejecutivo, pues Márquez declaró sentirse relegada y denunció la existencia de narrativas excluyentes dirigidas hacia su figura, especialmente por su condición de mujer afrodescendiente. Esas denuncias causaron un fuerte resquebrajamiento.

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En cuanto a los recursos, Márquez denunció de forma reiterada la falta de presupuesto y de herramientas para ejecutar los programas sociales que tenía a su cargo. Esta carencia, según expuso, ha limitado la capacidad de gestión y la autonomía de la vicepresidencia en materia de igualdad, en lo que fue entendido, aquella vez, como un fuerte reclamo a la administración de Petro.

Aunque parecían haberse limado las asperezas, el desgaste en la relación entre ambos líderes estaría al descubierto y revelaría el deterioro de una alianza que en su inicio representó una apuesta por el cambio. Otra muestra de ello sería la manera en que la vicepresidenta reconoció el triunfo del opositor Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta, a diferencia de Petro, que insiste en la narrativa de fraude.

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