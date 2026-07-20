Colombia

Esposa de Abelardo de la Espriella sorprendió con sus publicaciones el Día de la Independencia: “Esperanza por una patria milagro”

Ana Lucía Pineda compartió los mejores momentos de la jornada en la que lució muy sonriente y elegante junto al mandatario electo, que iniciará oficialmente su gobierno el 7 de agosto de 2026, recibiendo comentarios de apoyo por parte de sus seguidores

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Ana Lucía acompaña a su esposo a cada uno de sus eventos oficiales - crédito Ana Lucía Pineda / Instagram
Ana Lucía acompaña a su esposo a cada uno de sus eventos oficiales - crédito Ana Lucía Pineda / Instagram

Colombia conmemoró los 216 años del Grito de Independencia el lunes 20 de julio de 2026 y los diferentes eventos llamaron la atención a nivel nacional. Sin embargo, uno de los que se llevó todo el protagonismo fue el desfile realizado por las calles de la capital antioqueña, donde no solo estuvo el alcalde Federico Gutiérrez y el gobernador Andrés Julián Rendón, sino que contó con la presencia del presidente electo Abelardo de la Espriella.

En medio de la jornada, la esposa del mandatario entrante, Ana Lucía Pineda, se destacó por su look impecable. Además, de mantener una sonrisa con los seguidores que la saludaban y posar muy fresca en las imágenes que le tomaron junto a su esposo.

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Tras el evento, la próxima primera dama aprovechó su popularidad para publicar un mensaje en Instagram que inicia de la siguiente manera: “Hoy, 20 de julio, celebramos con orgullo el Día de la Independencia de Colombia”.

Las imágenes siempre muestran a Ana Lucía mirando con cariño a su esposo - crédito Ana Lucía Pineda / Instagram
Las imágenes siempre muestran a Ana Lucía mirando con cariño a su esposo - crédito Ana Lucía Pineda / Instagram

Pineda, que acompañó a su esposo durante el desfile y compartió fotografías de la jornada, dedicó parte de su publicación al reconocimiento a la fuerza pública: “Rendimos homenaje a los héroes de la patria y expresamos nuestra más profunda gratitud a los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, quienes con honor, valentía y vocación de servicio protegen a Colombia y a todos los colombianos”.

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En el mismo mensaje publicado en su cuenta oficial, añadió: “Gracias por su amor a la patria, por su entrega incansable y por el patriotismo que demuestran cada día”.

Finalmente, decidió terminar el mensaje con un llamado general para los colombianos: “Que esta fecha nos inspire a fortalecer la unidad, la esperanza y el compromiso de construir un país más seguro, justo y lleno de oportunidades para todos”.

Sin embargo, ese no fue el único texto que escribió, pues en sus stories añadió un texto que llamó la atención, pues se enfoca en el discurso de su esposo: “Hoy desde Medellín, celebrando el 20 de julio con el corazón lleno de esperanza por una patria milagro”.

El mensaje de la patria milagro no podía faltar - crédito Ana Lucía Pineda / Instagram
El mensaje de la patria milagro no podía faltar - crédito Ana Lucía Pineda / Instagram

Cabe mencionar que la esposa de De la Espriella no solo se resaltó durante el evento por su actitud, sino que asistió con un traje que se llevó las miradas por su elegancia y delicadeza en los detalles.

De acuerdo con una etiqueta realizada en sus stories de Instagram, la ropa que eligió Ana Lucía Pineda en esta oportunidad fue confeccionada por la diseñadora colombiana Silvia Tcherassi, que fue designada por el presidente electo como embajadora ad honorem de la moda, la creatividad y la identidad de Colombia.

El traje que llevaba Ana Lucía fue realizado por Silvia Tcherassi - crédito Ana Lucía Pineda / Instagram
El traje que llevaba Ana Lucía fue realizado por Silvia Tcherassi - crédito Ana Lucía Pineda / Instagram

Cabe mencionar que el encuentro público se dio a pocas semanas de la fecha prevista para el cambio de gobierno que será el 7 de agosto, cuando De la Espriella asumirá para el período 2026-2030 tras la salida de Gustavo Petro del poder.

Sin embargo, más allá del foco en lo que será el gobierno de Abelardo de la Espriella, los ojos están puestos en Ana Lucía Pineda, que es considerada una primera dama que representa toda la visión de la derecha colombiana, al tener una familia tradicional y una historia de amor que ha construido en la vida pública, lo que demuestra con cada una de sus publicaciones notablemente cuidadas.

Entre los comentarios de los internautas por su presencia en el desfile de Medellín, la esposa de De la Espriella recibió elogios como: “Realmente ella sí es la primera dama que Colombia merece, bella y estructurada”, “La primera dama más bella”, “Gracias a Dios llegó una familia bonita, llena de amor por ellos, el mismo que nos van a dar a todos los colombianos” y “La pareja del momento, que Dios los bendiga”.

Abelardo de la Espriella y su esposa siempre se muestran muy cariñosos en público - crédito Ana Lucía Pineda / Instagram
Abelardo de la Espriella y su esposa siempre se muestran muy cariñosos en público - crédito Ana Lucía Pineda / Instagram

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