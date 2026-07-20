Colombia

El 20 de julio no marcó la independencia de Colombia: esto fue lo que realmente se firmó en el acta de 1810

La reproducción litográfica hecha en 1846 por Simón José Cárdenas preservó el texto y los firmantes, con autógrafos copiados y retratos en miniatura, pese a la pérdida material ocurrida en 1900

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La jornada de 1810 registró la caída del virrey y la creación de una junta en Santa Fe, mientras la ruptura formal con la corona española llegó después, en Cartagena, el 11 de noviembre de 1811 - crédito Imagen Ilustrativo Infobae
La jornada de 1810 registró la caída del virrey y la creación de una junta en Santa Fe, mientras la ruptura formal con la corona española llegó después, en Cartagena, el 11 de noviembre de 1811 - crédito Imagen Ilustrativo Infobae

La noche del 20 de mayo de 1900, el incendio de las Galerías Arrubla destruyó el documento original del Acta de la Revolución del 20 de julio de 1810, pero su contenido y los nombres de sus firmantes se conservaron gracias a la reproducción litográfica realizada en 1846 por Simón José Cárdenas, quien incluyó retratos en miniatura de algunos próceres y los autógrafos copiados con precisión.

Este hecho permitió que la memoria histórica del primer acto de autogobierno de lo que hoy es Colombia sobreviviera hasta el presente, a pesar de la pérdida física del documento. El texto conocido popularmente como “Acta de la Independencia” de Colombia fue, en realidad, el Acta de la Revolución del 20 de julio de 1810, título que figura en las copias más antiguas que han llegado a nuestros días.

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El documento, redactado y firmado en la misma jornada de los hechos, no fue una declaración formal de independencia, sino el registro de la destitución del virrey Antonio Amar y Borbón y la instauración de una Junta Suprema de Gobierno en el Nuevo Reino de Granada. Este acto, aunque no proclamó la ruptura definitiva con la monarquía española, sí marcó el arranque del autogobierno criollo y el inicio de un proceso revolucionario que transformó la relación de los territorios americanos con la corona.

El 20 de julio de 1810, día de mercado en Santa Fe, la capital del virreinato, la ciudad se convirtió en escenario de una revuelta impulsada por el episodio conocido como el Florero de Llorente. Un grupo de criollos, encabezados por Luis de Rubio, solicitó a José Gonzáles Llorente un florero para adornar la mesa de Antonio Villavicencio.

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El Día de la Independencia en Colombia recuerda la instalación de una junta de gobierno en Santa Fe como primer paso hacia la autonomía - crédito Archivo General de la Nación
El Día de la Independencia en Colombia recuerda la instalación de una junta de gobierno en Santa Fe como primer paso hacia la autonomía - crédito Archivo General de la Nación

La negativa de Llorente y la intervención de personajes como Francisco José de Caldas y Antonio Morales sirvieron como chispa que, en medio de la aglomeración popular, desató una protesta generalizada contra el dominio español. La multitud exigió un gobierno criollo, detonando el movimiento independentista en todo el virreinato.

La presión popular llevó ese mismo día a la convocatoria de un cabildo extraordinario a las 6:00 p. m., en el que el regidor José Acevedo y Gómez emergió como figura clave, impulsando la formación de una junta que asumiera el gobierno provisional del reino. La multitud concentrada en la plaza pública no permitió que nadie se retirara antes de que la junta quedara instalada y los elegidos hubieran jurado lealtad al nuevo gobierno.

El juramento, realizado ante el cabildo y extendido hasta la madrugada del 21 de julio, comprometió a los vocales a defender la religión, al monarca Fernando VII y la libertad de la patria, y a trabajar por la constitución y la independencia si fuera necesario.

El Acta de la Revolución del 20 de julio de 1810 registró la destitución del virrey Antonio Amar y Borbón y la creación de una Junta Suprema de Gobierno en el Nuevo Reino de Granada - crédito Archivo Bogotá
El Acta de la Revolución del 20 de julio de 1810 registró la destitución del virrey Antonio Amar y Borbón y la creación de una Junta Suprema de Gobierno en el Nuevo Reino de Granada - crédito Archivo Bogotá

El contenido esencial del acta revela las verdaderas intenciones de los protagonistas:

  • El pueblo, a través de sus diputados, elegía a la Junta Suprema del Reino, que actuaría interinamente mientras se formaba una constitución para asegurar la felicidad pública.
  • Las provincias quedaban ligadas solo por un sistema federativo, bajo la representación de la capital, con el compromiso de no abdicar los derechos del pueblo salvo en favor del rey Fernando VII, siempre que este recuperara su trono.

Así, el acta reconocía la sujeción a la Junta de Regencia que gobernaba en España, pero institucionalizaba el principio de soberanía popular y autogobierno, despojando al virrey de sus funciones.

Sin embargo, el acta también consagró como presidente de la junta al propio virrey depuesto, Antonio Amar y Borbón, quien asumió el cargo al día siguiente. Poco después, la presión ciudadana lo obligó a abandonar la ciudad y embarcarse hacia Cartagena, poniendo de manifiesto la inestabilidad y el fervor revolucionario de la época.

El 20 de julio de 1810 no fue la primera vez que se formó una junta de gobierno en los territorios americanos: ciudades como Cartagena, Cali, Pamplona, Socorro y Mompox ya habían tomado medidas similares ese mismo año, y en Quito lo habían hecho en 1809. En España misma, la ocupación francesa y la ausencia del rey legítimo, reemplazado por José Bonaparte, justificaron la creación de juntas y la reivindicación de los derechos de los reinos americanos.

La copia litográfica de 1846 de Simón José Cárdenas salvó el contenido del acta del 20 de julio - crédito Archivo Bogotá
La copia litográfica de 1846 de Simón José Cárdenas salvó el contenido del acta del 20 de julio - crédito Archivo Bogotá

Lo más revolucionario del acta fue la aparición del “pueblo” como actor central en la toma de decisiones políticas, sentando un precedente que sería retomado en años posteriores. La verdadera declaración de independencia en Colombia se produjo más de un año después, el 11 de noviembre de 1811, cuando la junta de gobierno de Cartagena de Indias proclamó la ruptura total con la corona española y la constitución de un Estado libre y soberano.

Hoy, el 20 de julio se celebra oficialmente como el aniversario de la independencia nacional, de acuerdo con la Ley 60 de 1873, aunque el proceso emancipador fue largo y violento, y la proclamación de independencia formal ocurrió tiempo después. El acta de 1810 sigue siendo símbolo del inicio del autogobierno y de la revolución que puso en marcha la construcción de la soberanía colombiana.

Este nota se basa en fuentes oficiales y documentos publicados por el Banco de la República, el Archivo General de la Nación y el Archivo de Bogotá, cuyos registros se encuentran disponibles en línea.

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