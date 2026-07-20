Colombia

Defensoría alerta por ataques armados en cinco departamentos que dejaron muertos, heridos y desplazamientos

La entidad pidió al Gobierno nacional reforzar las medidas de protección para las comunidades afectadas y mantener una presencia institucional coordinada ante el aumento de las hostilidades registradas entre el 14 y el 17 de julio

Guardar
Google icon
El ataque contra la subestación de Policía de Betoyes, en Arauca, dejó policías y una civil fallecidos, además de varios uniformados heridos-crédito Europa Press
El ataque contra la subestación de Policía de Betoyes, en Arauca, dejó policías y una civil fallecidos, además de varios uniformados heridos-crédito Europa Press

Las comunidades de cinco departamentos del país vivieron varios días marcados por la violencia. Ataques con explosivos, enfrentamientos entre grupos armados, hostigamientos y otras acciones dejaron víctimas, daños en bienes civiles y obligaron a varias personas a abandonar sus hogares, según advirtió la Defensoría del Pueblo.

La entidad hizo un llamado urgente al Gobierno nacional y a las autoridades territoriales para fortalecer las medidas de prevención y protección dirigidas a la población afectada. Además, insistió en la necesidad de mantener una presencia institucional coordinada que permita salvaguardar los derechos de las comunidades expuestas a estos hechos.

La Defensoría del Pueblo reportó afectaciones a civiles y miembros de la Fuerza Pública por hechos violentos en cinco departamentos-crédito @DefensoriaCol/X
La Defensoría del Pueblo reportó afectaciones a civiles y miembros de la Fuerza Pública por hechos violentos en cinco departamentos-crédito @DefensoriaCol/X

Los episodios de violencia ocurrieron entre el 14 y el 17 de julio en los departamentos de Cauca, Chocó, Vichada, Arauca y Norte de Santander. De acuerdo con la Defensoría, los ataques fueron atribuidos a distintos grupos armados ilegales y afectaron tanto a civiles como a integrantes de la Fuerza Pública. Uno de los casos reportados se presentó en el sector de Las Toldas, sobre la vía Quibdó-Carmen de Atrato, en Chocó. Allí, 45 personas quedaron atrapadas en medio de enfrentamientos entre el Ejército Nacional y el ELN, situación que obligó a su evacuación.

PUBLICIDAD

Durante esas acciones murieron dos soldados y otros seis uniformados resultaron heridos tras la activación de artefactos explosivos. La Defensoría advirtió que las comunidades indígenas cercanas continúan expuestas a riesgos por la posible presencia de explosivos y por la continuidad de las hostilidades en la zona. En Arauca, el 16 de julio, un ataque con explosivos atribuido al ELN impactó la subestación de Policía de Betoyes, en el municipio de Tame. El hecho dejó dos policías y una mujer de la población civil fallecidos, además de nueve uniformados heridos.

La entidad también alertó que el atentado ocurrió cerca del CEIN Internado Betoy, donde permanecen al menos 80 niños y niñas indígenas, así como del Centro Educativo Inocencio Chincá. Esta situación expuso a estudiantes, docentes y habitantes del sector a los efectos del ataque. Otro de los hechos ocurrió en el resguardo indígena Saracure Río Cada, en Cumaribo, Vichada. Allí, un ataque armado perpetrado por un grupo que aún no es identificado dejó tres jóvenes indígenas asesinados y una mujer de 45 años herida.

PUBLICIDAD

En Chocó, 45 personas fueron evacuadas tras quedar en medio de enfrentamientos entre el Ejército y el ELN-crédito @DefensoriaCol/X
En Chocó, 45 personas fueron evacuadas tras quedar en medio de enfrentamientos entre el Ejército y el ELN-crédito @DefensoriaCol/X

La Defensoría señaló que varias familias tuvieron que desplazarse y que algunas viviendas fueron incendiadas. Además, recordó que la Alerta Temprana 017 de 2024 ya advirtió sobre el riesgo de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario por la presencia de grupos armados ilegales en esa región, entre ellos la Segunda Marquetalia, el ELN, las disidencias de la línea de alias Iván Mordisco, autodenominado EMC, y el Clan del Golfo, autodenominado EGC.

En Norte de Santander, específicamente en el municipio de Tibú, un atentado con carro bomba atribuido al ELN se registró cerca de una instalación militar. El ataque dejó siete personas afectadas, tres de ellas lesionadas por esquirlas y cuatro con afectaciones emocionales. Además, ocasionó daños en viviendas cercanas y en una estación de servicio ubicada en el sector.

La situación en Cauca también fue incluida en el reporte. En una zona rural de El Tambo, la Defensoría indicó que miembros de la comunidad habrían sido presuntamente coaccionados por las disidencias de la línea de alias Iván Mordisco, autodenominado EMC, para desplazarse hacia el sector de El Filo con el propósito de exigir la salida del Ejército.

Un ataque con drones cargados de explosivos sacudió la base militar del Batallón de Ingenieros N.° 30 en Tibú, Catatumbo - crédito X
Un ataque con drones cargados de explosivos sacudió la base militar del Batallón de Ingenieros N.° 30 en Tibú, Catatumbo - crédito X

Según el informe, durante esos hechos varios civiles intentaron despojar de sus armas a integrantes del Ejército, quienes respondieron con disparos. Como consecuencia, una persona murió y otras tres resultaron heridas, entre ellas un menor de edad. Posteriormente, se registró un hostigamiento contra la subestación de Policía del corregimiento El Crucero de Pandiguando, sin que se reportaran civiles o uniformados lesionados.

Temas Relacionados

Defensoría del PuebloConflicto armadoELNDisidencias de las FarcColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Shakira felicitó a España por su triunfo en el Mundial 2026, pero calificó a Lionel Messi como “el más grande”

Desde las primeras fases del torneo la famosa se mostró como una de las más fieles seguidoras del jugador argentino y antes de que iniciara el partido de la final también le expresó su apoyo, incluso tras el resultado no dudó en exaltarlo

Shakira felicitó a España por su triunfo en el Mundial 2026, pero calificó a Lionel Messi como “el más grande”

Director de la UNP le salió al paso a la polémica por la aprobación ‘exprés’ del esquema de seguridad de Beto Coral, deportado desde EE. UU.

El caso motivó una fuerte discusión en la opinión pública sobre si existe transparencia de los protocolos de asignación de la unidad, que una vez más está en el ojo del huracán ante lo que sería el rápido trámite para proteger al activista; en contraste con otras solicitudes de igual relevancia

Director de la UNP le salió al paso a la polémica por la aprobación ‘exprés’ del esquema de seguridad de Beto Coral, deportado desde EE. UU.

Carlos Carrillo arremetió en contra De la Espriella por respaldo a Alfredo Deluque: le auguró un “estruendoso fracaso”

El exdirector de la Ungrd afirmó que la elección de Deluque significaría una amenaza para el acuerdo político en la derecha, debido a que, según él, el Partido de La U es “transaccional”

Carlos Carrillo arremetió en contra De la Espriella por respaldo a Alfredo Deluque: le auguró un “estruendoso fracaso”

René Higuita y Vozinha se robaron el foco fuera de la final del Mundial 2026 con un intercambio de camisetas que se hizo viral

El exarquero colombiano y el capitán de Cabo Verde sellaron en Nueva York una admiración mutua que explotó en redes, con dedicatorias, elogios públicos y una postal que dio de qué hablar tras la final de la Copa del Mundo

René Higuita y Vozinha se robaron el foco fuera de la final del Mundial 2026 con un intercambio de camisetas que se hizo viral

Ejército desmintió video de las disidencias en el que “apareció vivo” alias Marlon: “No es auténtico”

Desde la institución aseguraron que la pieza audiovisual requirió un riguroso análisis forense, y que fue usado para entablar amenazas contra la estabilidad institucional del próximo gobierno de Abelardo de la Espriella

Ejército desmintió video de las disidencias en el que “apareció vivo” alias Marlon: “No es auténtico”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

ENTRETENIMIENTO

Shakira felicitó a España por su triunfo en el Mundial 2026, pero calificó a Lionel Messi como “el más grande”

Shakira felicitó a España por su triunfo en el Mundial 2026, pero calificó a Lionel Messi como “el más grande”

René Higuita y Vozinha se robaron el foco fuera de la final del Mundial 2026 con un intercambio de camisetas que se hizo viral

Video: la historia detrás de las prendas de Pablo Escobar que Anuel AA lució en un concierto

Andrea Valdiri agitó las redes sociales: la captaron bailando en República Dominicana tras anunciar el fin de su relación

Shakira fue la encargada de entregar el trofeo al jugador más valioso del partido en el cierre de la Copa Mundial de Fútbol de 2026

Deportes

Luis Díaz tendrá un compañero colombiano en el Bayern Múnich: comentan que es más lindo que Maluma

Luis Díaz tendrá un compañero colombiano en el Bayern Múnich: comentan que es más lindo que Maluma

Esta fue la suma que ganó Nicolás Gallo por su trabajo en el Mundial 2026: conversión a pesos colombianos

Colombia, la última verdugo del gigante: la racha invicta de España nació ante la ‘Tricolor’ en 2024

Nicolás Gallo recibió reconocimiento tras participar en la final de la Copa del Mundo que coronó a España: así le fue al colombiano

Atlético Nacional y América vuelven a la acción: hora y dónde ver los partidos