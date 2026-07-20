Colombia enfrenta litigios internacionales por $73,8 billones: el balance del director saliente de la Agencia de Defensa Jurídica

César Palomino presentó el balance de su gestión al frente de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. - crédito Diego Pineda/Colprensa

Colombia mantiene actualmente uno de los portafolios de litigios internacionales de inversión más voluminosos de su historia, con pretensiones que ascienden a $73,8 billones. Así lo informó el exmagistrado César Palomino Cortés, quien hasta el 7 de agosto se desempeña como director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

El funcionario presentó un balance detallado a El Tiempo sobre los principales retos y logros en la defensa jurídica del país, a pocos días del cambio de Gobierno que llevará a Germán Calderón España a encabezar la entidad bajo la administración de Abelardo De La Espriella.

Un panorama de alta complejidad jurídica

Según el balance entregado por Palomino, el país enfrenta actualmente 19 arbitrajes internacionales de inversión y 16 controversias en etapa prearbitral, cuya suma total de pretensiones alcanza los $73,8 billones. Este volumen de procesos representa un desafío sin precedentes para la protección del patrimonio público.

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“Son procesos de enorme complejidad y alto impacto fiscal, razón por la cual la defensa jurídica del Estado se ha convertido en un asunto estratégico para proteger los recursos públicos, brindar seguridad jurídica y fortalecer la confianza de quienes invierten en Colombia”, detalló el exdirector al diario.

Colombia mantiene procesos de arbitraje internacional relacionados con inversiones extranjeras. - crédito Colprensa/Catalina Olaya/VisualesIA

Fortalecimiento institucional y consolidación técnica

Durante el actual cuatrienio, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado implementó una estrategia basada en el rigor técnico, la planeación y la coordinación interinstitucional, lo que permitió consolidar la defensa internacional de Colombia en el ámbito de los arbitrajes de inversión.

“Cada peso que el Estado deja de perder en un litigio es un peso que puede destinarse a educación, salud, infraestructura o seguridad”, explicó Palomino Cortés, quien destacó que la labor de la Agencia evitó contingencias cercanas a 2,9 billones de pesos entre 2022 y 2026, gracias a decisiones favorables y acuerdos de transacción.

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Según el medio, Colombia registra una sola condena en firme en arbitrajes internacionales de inversión durante este periodo, correspondiente al caso Glencore I, por un monto de USD 20,7 millones. Además, el costo promedio de representación jurídica internacional del país ha sido de USD 2,5 millones por caso, cifra inferior al promedio regional, que supera los USD 5,6 millones.

Primer acuerdo de transacción y reducción de condenas

Entre los hitos destacados por la gestión de Palomino se encuentra el primer acuerdo de transacción logrado por el Estado colombiano en un arbitraje internacional de inversión, que permitió evitar una contingencia de USD 380 millones (aproximadamente 1,5 billones de pesos). Estos resultados evidencian, de acuerdo con el exdirector, que el país dispone de una institucionalidad capaz de anticipar riesgos y proteger el interés público de manera eficiente.

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“La seguridad jurídica no se proclama; se demuestra. Y hoy Colombia puede demostrarla con resultados concretos, con instituciones fortalecidas y con una defensa jurídica que inspira confianza dentro y fuera del país”, expresó el funcionario en diálogo con el diario.

El primer acuerdo de transacción en un arbitraje internacional evitó una contingencia cercana a $1,5 billones. - crédito REUTERS/Luisa González

Impacto en la inversión y confianza internacional

La defensa jurídica del Estado no se limita a la respuesta frente a demandas, sino que constituye un elemento clave para la estabilidad y confianza de los inversionistas. El medio puntualizó que la baja tasa de condenas, la reducción de costos y la obtención de resultados favorables han posicionado a Colombia como un referente en la región.

La celebración del primer acuerdo de transacción en arbitrajes internacionales ha sido reconocida como una herramienta efectiva para proteger el patrimonio público. En conjunto, las estrategias adoptadas por la Agencia han permitido evitar contingencias por cerca de $4,4 billones.

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“La mejor señal que puede enviar un país a los inversionistas es demostrar que sus instituciones funcionan, respetan las reglas de juego y cuentan con una defensa jurídica seria, técnica e independiente”, remarcó Palomino Cortés.

Avances en solución amistosa de controversias

El balance de la gestión saliente también resalta los avances en acuerdos de solución amistosa en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Durante los últimos cuatro años, Colombia suscribió 45 acuerdos de este tipo, la cifra más alta registrada hasta la fecha, lo que fue reconocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como una referencia regional.

“Cuando un Estado privilegia el diálogo antes que el litigio, fortalece la democracia, protege los derechos humanos y demuestra que sus instituciones son capaces de construir soluciones en beneficio de las víctimas y del país”, sostuvo el exdirector de la Agencia.

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Germán Calderón España asumirá la dirección de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado a partir del 7 de agosto. - crédito @GermanCalderonE/X

Retos para la nueva administración

Con la llegada de Germán Calderón España a la dirección de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la entidad enfrentará el reto de dar continuidad a las políticas de defensa, ampliar el alcance de los mecanismos de solución amistosa y mantener la solidez institucional que ha caracterizado la gestión de los últimos años.

“Nuestra principal expectativa es que este camino continúe. Las soluciones amistosas deben consolidarse como una política de Estado y no depender de los cambios de Gobierno”, concluyó Palomino, citado por El Tiempo.