Colombia

Crece la alerta por invasiones en la reserva Thomas van der Hammen: predio ocupado en La Conejera sigue sin sellamiento desde 2025

La entidad abrió una investigación de oficio en 2024 por presunta afectación ambiental, realizó una visita técnica en noviembre de 2025 y, aun así, no ha ejecutado el cierre preventivo solicitado

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Las pruebas fotográficas y de dron muestran que el predio en la Reserva Forestal Thomas van der Hammen hoy alberga maquinaria pesada, un vivero comercial y un reservorio de agua - crédito Pluserati S.A.S./Concejal Rubén Darío Torrado
Las pruebas fotográficas y de dron muestran que el predio en la Reserva Forestal Thomas van der Hammen hoy alberga maquinaria pesada, un vivero comercial y un reservorio de agua - crédito Pluserati S.A.S./Concejal Rubén Darío Torrado

La comunidad de Suba y el concejal Rubén Darío Torrado han denunciado la persistencia de invasiones y afectaciones ambientales en la Reserva Forestal Thomas van der Hammen, específicamente en predios de la empresa Pluserati S.A.S. en el sector La Conejera.

A pesar de contar con investigaciones abiertas y reiteradas solicitudes de intervención, la ocupación ilegal se mantiene y las autoridades no han ejecutado medidas efectivas para frenar el avance de actividades ilícitas en esta zona de protección ambiental.

En junio de 2025, el predio de Pluserati S.A.S. fue invadido tras haberse identificado, desde 2024, vertimientos ilegales de escombros. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) abrió ese año una investigación de oficio por presunta afectación ambiental, pero antes de que el proceso avanzara, personas no autorizadas ocuparon el terreno, instalaron polisombra y comenzaron a utilizarlo para pastoreo y vigilancia. Aunque se solicitó a la CAR ampliar la investigación y ordenar el sellamiento preventivo del predio, la medida nunca se ejecutó.

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La comunidad de Suba y el concejal Rubén Darío Torrado denunciaron invasiones y afectaciones ambientales en la Reserva Forestal Thomas van der Hammen, en predios de Pluserati S.A.S. en La Conejera - crédito Pluserati S.A.S./Concejal Rubén Darío Torrado
La comunidad de Suba y el concejal Rubén Darío Torrado denunciaron invasiones y afectaciones ambientales en la Reserva Forestal Thomas van der Hammen, en predios de Pluserati S.A.S. en La Conejera - crédito Pluserati S.A.S./Concejal Rubén Darío Torrado

Falta de avance en las acciones institucionales

A lo largo de un año, el propietario ha elevado peticiones formales a la CAR y a la Alcaldía Local de Suba, además de radicar querellas ante las Inspecciones de Policía 11C y 11G, sin obtener respuestas efectivas. Las audiencias públicas por perturbación a la posesión han sido programadas para septiembre de 2026 y marzo de 2027, lo que significa esperas de hasta 18 meses antes de cualquier decisión judicial sobre la restitución del predio.

Durante ese periodo, la ocupación ilegal ha escalado: el terreno, según pruebas fotográficas y de dron presentadas ante las autoridades, alberga hoy maquinaria pesada y un vivero comercial en funcionamiento. La abogada Luz Angela Pertuz Varela, apoderada de Pluserati S.A.S., señaló que:

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“Ya ha pasado un año desde el momento en que inició la invasión y a pesar de existir una investigación abierta por parte de la CAR y de las entidades policivas, la CAR no ha procedido a realizar ningún sellamiento al inmueble”.

El caso fue presentado por el concejal Torrado en una mesa de control político citada el 15 de julio de 2026 en el Concejo de Bogotá, con la participación de la Secretaría Distrital de Gobierno, la Secretaría de Ambiente, la Alcaldía de Suba, la Personería, la Contraloría Distrital y delegados de la CAR. Allí, la vocera de Pluserati reiteró:

La invasión del predio en junio de 2025 avanzó con ocupación ilegal, instalación de polisombra y uso del terreno para pastoreo y vigilancia - crédito Pluserati S.A.S./Concejal Rubén Darío Torrado
La invasión del predio en junio de 2025 avanzó con ocupación ilegal, instalación de polisombra y uso del terreno para pastoreo y vigilancia - crédito Pluserati S.A.S./Concejal Rubén Darío Torrado

“En estos momentos en el inmueble ya se han hecho construcciones, se encuentra un vivero y un reservorio de agua. No nos explicamos por qué razón la CAR no ha hecho nada a pesar de que esta es una reserva forestal muy importante para todos los bogotanos”.

Incremento de las invasiones y preocupación ciudadana

La denuncia del concejal Torrado no es un caso aislado: según su informe, en lo que va de la actual administración se ha registrado un aumento del 10% en las invasiones de predios en Bogotá, fenómeno que afecta tanto a bienes privados como a terrenos de especial valor ambiental.

El concejal destacó la falta de respuestas de la administración distrital y la ausencia de garantías para los propietarios legítimos, señalando que “son muy pocas las acciones que ha venido desarrollando la administración distrital para evitar esas invasiones o ese aprovechamiento de unas personas de terrenos que son de los bogotanos y otros terrenos que son de unos particulares”.

La denuncia penal ante la Fiscalía Local 556, la tutela en impugnación y los derechos de petición ante la CAR avanzan sin restitución del predio ni freno a la ocupación ilegal en Suba - crédito Pluserati S.A.S./Concejal Rubén Darío Torrado
La denuncia penal ante la Fiscalía Local 556, la tutela en impugnación y los derechos de petición ante la CAR avanzan sin restitución del predio ni freno a la ocupación ilegal en Suba - crédito Pluserati S.A.S./Concejal Rubén Darío Torrado

La comunidad de Suba ha manifestado preocupación por la falta de acciones preventivas y la demora en las respuestas institucionales, especialmente en predios reconocidos desde 2018 y 2020 por la CAR como suelo de protección en la Reserva Forestal Thomas van der Hammen. Las denuncias incluyen la descarga continua de escombros, el cierre perimetral con latas y la construcción de infraestructura sin autorización.

Estado de las actuaciones legales y administrativas

El seguimiento del caso muestra que, pese a múltiples solicitudes y recursos legales, la respuesta de las entidades ha sido lenta y, en algunos casos, evasiva. Entre las actuaciones en curso se encuentran:

  • Querellas policivas por perturbación a la posesión ante las Inspecciones 11C y 11G de Suba, con audiencias programadas para septiembre de 2026 y marzo de 2027, respectivamente.
  • Solicitud de ampliación de investigación y sellamiento preventivo ante la CAR, con visita técnica realizada en noviembre de 2025, pero sin sellamiento ejecutado hasta la fecha.
  • Denuncia penal por invasión de tierras ante la Fiscalía Local 556 de Bogotá, en etapa inicial y sin efectos restitutorios.
  • Acción de tutela negada en primera instancia y actualmente en impugnación.
  • Derechos de petición radicados ante la CAR con respuestas consideradas evasivas y sin resolución de fondo.
El caso Pluserati llegó al Concejo de Bogotá el 15 de julio de 2026 en una mesa de control político con autoridades distritales y delegados de la CAR - crédito Pluserati S.A.S./Concejal Rubén Darío Torrado
El caso Pluserati llegó al Concejo de Bogotá el 15 de julio de 2026 en una mesa de control político con autoridades distritales y delegados de la CAR - crédito Pluserati S.A.S./Concejal Rubén Darío Torrado

A pesar de que en enero de 2026 el director general de la CAR declaró en medios de comunicación que se adelantaban operativos de sellamiento y procesos sancionatorios en el sector de La Conejera, con posibles multas de hasta 100.000 smmlv.

Llamado a la articulación institucional y defensa ambiental

El 15 de julio de 2026, el concejal Torrado convocó una mesa de trabajo con autoridades distritales para revisar y articular la “ruta policiva” que permita responder con mayor efectividad a la ocupación indebida de predios en Suba y en los terrenos de especial protección. El caso Pluserati fue señalado como ejemplo de demora institucional ante la invasión de zonas de reserva, una problemática que afecta tanto la propiedad privada como la integridad ambiental de la ciudad.

“Las garantías no se le están dando a los dueños de los terrenos, sino a los invasores”, indicó Torrado, que además subrayó la falta de acciones de las autoridades frente a la descarga de escombros, el cierre con latas y la construcción no autorizada, aspectos que han facilitado la consolidación de las invasiones.

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