Iván Duque acusó a Gustavo Petro de tener un “gobierno torpe” ante los resultados económicos presentados entre 2022 y 2026

Ambos dirigentes mantienen posturas opuestas sobre el rumbo económico, fiscal y social del país. - crédito Infobae

El expresidente de Colombia Iván Duque respondió a parte del último discurso del presidente Gustavo Petro ante el Congreso de la República, que se desarrolló el 20 de julio de 2026, en la instalación del nuevo periodo legislativo, con una comparación entre ambos gobiernos y una descalificación política del mandatario. El exmandatario cuestionó el balance que Petro expuso sobre pobreza, desempleo, crecimiento y exportaciones, y sostuvo que su administración obtuvo mejores resultados pese a la pandemia.

Duque respondió al balance económico y social que Petro presentó en su última intervención ante el Congreso al afirmar que su gobierno, entre 2018 y 2022, tuvo mejores indicadores que la administración actual. En su réplica, por medio de X, contrapuso los periodos 2018-2022 y 2022-2026, mencionó la pandemia, defendió resultados en inversión, pobreza multidimensional, infraestructura, matrícula gratis y desempleo, y cerró con un ataque personal contra el presidente.

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El exmandatario replicó que entre 2022 y 2026 “la pandemia fue el gobierno TORPE= PETRO”. También contrapuso ese tramo con su mandato de 2018 a 2022, cuando, según dijo, debió enfrentar una emergencia que duró 30 meses de 48 meses de gobierno.

Iván Duque, expresidente de Colombia, dijo que, en su gobierno, Colombia creció casi el doble del gobierno TORPE en el promedio de los cuatro años - crédito @IvanDuque/X

Duque añadió que su administración “crecimos casi el doble del gobierno TORPE en el promedio de los cuatro años (sic)”. También aseguró:

Registramos más inversión.

Registramos mayor reducción porcentual de la pobreza multidimensional.

Más obras de infraestructura.

Dejamos la matrícula gratis.

Mayor reducción del desempleo entre 2020 y 2022 que en el gobierno TORPE.

Duque cerró su reacción con una descalificación directa contra Petro. “Ya se acaban las escenas narradas en las cartas de un canciller del gobierno TORPE y termina la historia de un gobierno de un narcisista, adanista y vulgar representante de la indignidad que nos llevó a la descertificacion y a la vergüenza de tener un ‘mandatario’ en la lista OFAC (sic)”, escribió.

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Cifras de pobreza y desigualdad que defendió Petro

En su intervención, Gustavo Petro presidente de Colombia presentó la pobreza monetaria como uno de los ejes de su balance final. “Toda la arquitectura económica tiene que ver con el objetivo de que la población viva mejor”, dijo, antes de añadir que “solo se puede vivir mejor si no hay pobreza”.

Petro sostuvo que en 2020 el país registró un 45% de pobreza y que ese indicador bajó luego a 28%. También afirmó que podría llegar a 25% en 2026, con 4,5 millones.

El mandatario vinculó su explicación sobre la desigualdad al coeficiente Gini y a la situación social de 2021. En ese punto afirmó: “Así tiene una explicación en un aumento inusual en la desigualdad social (...) Pero hay una: haber regalado el crédito de USD5.000 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI) a los más ricos”.

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Gustavo Petro dijo que Colombia ya pagó la deuda que tenía con el FMI, misma que fue heredada del gobierno de Iván Duque - crédito Johannes P. Christo/Reuters

Petro también aseguró que durante su gobierno la clase media pasó a representar el porcentaje más alto de la población frente a lo que, según dijo, recibió de la administración anterior. “Este Gobierno, como casi todos los gobiernos progresistas del mundo, incrementó la clase media en Colombia y disminuyó la pobreza”, señaló, y agregó: “para hacer más ricos hay que buscar que haya menos pobres”.

El balance económico de Petro sobre empleo y crecimiento

Otro de los ejes del discurso fue el mercado laboral. Petro afirmó que el desempleo llegó al 8,1% en mayo de 2026 y lo describió como “la más baja del siglo”. Al defender ese resultado, ubicó el cambio en el inicio de su mandato. “Miren el cuadro tan hermoso: el 2022 fue el punto de quiebre. Mi Gobierno pasará a la historia económica mundial, pues muestra la mayor tasa de ocupación laboral”, sostuvo.

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El presidente también presentó un balance sobre crecimiento económico y salario mínimo. Dijo que su administración acumuló 30 puntos porcentuales (pp) de crecimiento en los últimos cuatro años y calificó ese escenario como “el punto de partida” para la administración de Abelardo de la Espriella.

En ese mismo tramo del discurso defendió la política salarial de su gobierno. “Es decisión mía subir de forma sustancial el salario mínimo, pues decidimos pasar al salario mínimo vital”, afirmó.

La inflación anual en Colombia supera el 6% - crédito Dane

Exportaciones y el modelo productivo en la recta final del Gobierno

Petro extendió su balance al frente productivo y planteó una diferencia entre poseer tierra y ponerla a producir. Sostuvo que el uso de esa capacidad genera actividad económica y luego enlazó esa idea con su crítica al extractivismo y a la llamada “enfermedad holandesa”.

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A partir de ahí, ubicó el foco de su gestión exportadora en tres áreas: agricultura, manufactura y servicios. Ese bloque completó el contraste con la reacción de Duque, centrada en una comparación de resultados y en una descalificación política.

Dentro de esa estructura exportadora, Petro destacó el avance del equipo de transporte entre 2022 y 2025. El dato que expuso al final de su discurso fue un alza de 170,2% en ese rubro, que vinculó con la industria metalmecánica y con los vehículos eléctricos hechos y exportados desde Colombia.