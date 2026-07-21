Álvaro Uribe y el Centro Democrático expresaron su solidaridad a De la Espriella tras denuncias de amenaza

Álvaro Uribe Vélez y el Centro Democrático expresaron su respaldo a Abelardo de la Espriella tras la denuncia de un presunto atentado - crédito Europa Press

El expresidente Álvaro Uribe Vélez y el partido Centro Democrático expresaron su respaldo al presidente electo, Abelardo de la Espriella, después de que se denunció un presunto plan de atentado en su contra.

La alerta surgió luego de que el equipo de seguridad de De la Espriella recibiera informes de inteligencia sobre una recompensa de hasta $3.000 millones ofrecida por estructuras del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) para atentar contra el mandatario electo. La información fue reportada por el propio equipo de seguridad presidencial.

En su cuenta oficial en la red social X, Uribe escribió: “Toda la solidaridad con el Presidente Electo Dr Abelardo de la Espriella (sic)”. Por su parte, el Centro Democrático publicó: “El Centro Democrático expresa su solidaridad con el presidente electo, Abelardo De La Espriella, y condena enérgicamente cualquier amenaza o plan criminal que pretenda atentar contra su vida”.

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El expresidente Álvaro Uribe expresa su solidaridad con Abelardo de la Espriella tras la denuncia de amenaza - crédito @AlvaroUribeVel / X

El expresidente y su partido manifestaron su apoyo al presidente electo después de conocerse un presunto plan para atentar contra su vida - crédito @CeDemocratico / X

Estas declaraciones públicas se suman a una serie de pronunciamientos de respaldo institucional frente al riesgo reportado.

Rechazo institucional y llamado a la protección

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, también manifestó su rechazo ante cualquier amenaza que ponga en peligro la integridad del presidente electo. La Procuraduría publicó en X un comunicado en el que enfatizó: “El Procurador General, Gregorio Eljach, rechaza de manera contundente cualquier amenaza o acto de violencia que ponga en riesgo la vida, la integridad o la seguridad del presidente electo, Abelardo de la Espriella (sic)”.

El funcionario hizo un llamado a las autoridades para que adelanten investigaciones con celeridad y adopten medidas para asegurar la protección de De la Espriella y el normal desarrollo de la transición institucional.

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Según el equipo de prensa del presidente electo, los informes entregados a las agencias estatales advierten que las organizaciones armadas buscan afectar el desarrollo de las mesas de trabajo en diferentes regiones del país y podrían intentar infiltrarse en actividades públicas, incluidas aquellas con presencia de niños y adultos mayores.

El procurador general Gregorio Eljach rechazó las amenazas contra Abelardo de la Espriella y pidió investigaciones con celeridad - crédito @PGN_COL / X

El comunicado oficial alerta sobre la posibilidad de que estos escenarios sean aprovechados para ejecutar acciones violentas.

Refuerzo en los protocolos de seguridad

Ante la gravedad de la amenaza, la fuerza pública inició revisiones y ajustes en los protocolos de ingreso a recintos cerrados y plazas públicas donde tienen lugar los encuentros del equipo de transición, según detalló el grupo de trabajo de De la Espriella a medios nacionales.

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El mensaje de la oficina del mandatario electo incluyó una ratificación sobre la independencia de los poderes del Estado frente a presiones de actores ilegales, subrayando el compromiso con el mandato popular obtenido en los comicios.

El equipo del presidente electo indicó: “Colombia tiene derecho a vivir en democracia y ninguna organización criminal impedirá que el Gobierno elegido por los colombianos ejerza sus funciones”.

El equipo de seguridad del presidente electo, Abelardo de la Espriella, denunció un presunto plan para atentar contra su vida, basado en reportes de inteligencia - crédito @defensoresco/X

Transición sin alteraciones y exigencia de investigación

Pese a las advertencias sobre el riesgo para su seguridad, los delegados de De la Espriella confirmaron que las reuniones programadas con alcaldes, gobernadores y movimientos sociales continuarán según lo planeado. El mandatario entrante decidió mantener sin cambios el cronograma de actividades institucionales previo a su posesión el 7 de agosto, descartando cualquier suspensión por presiones de grupos armados.

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En palabras del equipo de gobierno: “El presidente electo no suspenderá su agenda de trabajo ni el proceso de empalme territorial, porque considera que Colombia no puede ceder ante las amenazas de quienes pretenden imponer el miedo mediante la violencia”.

Para mitigar los riesgos, la jefatura de protección anunció controles extraordinarios en cada municipio programado para las visitas, con el propósito de resguardar tanto a los ciudadanos asistentes como a los funcionarios públicos.