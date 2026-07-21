Colombia

Congresistas de oposición le plantaron cara a Petro: así fue la dura réplica a la gestión de su gobierno

Durante la instalación de la nueva legislatura, Cambio Radical y Centro Democrático, partidos declarados en oposición, ejercieron su derecho de réplica al discurso del presidente saliente

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La oposición centró sus críticas en la política de Paz Total impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro - crédito @CamaraColombia/X
La oposición centró sus críticas en la política de Paz Total impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro - crédito @CamaraColombia/X

La instalación del Congreso de la República para el cuatrienio 2026-203 estuvo marcada por el ejercicio del derecho de réplica de los partidos de oposición al discurso pronunciado por el presidente Gustavo Petro.

Uno de los voceros que intervino fue el representante a la Cámara Julio César Triana. En su intervención, el congresista de Cambio Radical inició recordando varias frases pronunciadas por Gustavo Petro durante su posesión presidencial el 7 de agosto de 2022 en la Plaza de Bolívar de Bogotá.

Citó expresiones como: “Como dijo alguna vez Simón Bolívar: ‘La unión debe salvarnos, como nos destruirá la división’”, “Ya es hora de dejar atrás las diferencias ideológicas para trabajar juntos”, “Cumpliré y haré cumplir nuestra Constitución” y “La unidad no puede ser una retórica, un mero discurso”.

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A partir de esos apartes, afirmó que el desarrollo del Gobierno se apartó de esos compromisos. “Hoy, cuatro años después del día en que usted juró defender la Constitución y la Ley, puedo afirmar que su verdadera impronta fue la retórica vacía, el populismo y su permanente deseo de dejar a Colombia profundamente polarizada”, expresó el congresista durante la réplica.

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