Colombia

Barranquilla: el pronóstico del tiempo para este 20 de julio

El estado del tiempo en Barranquilla cambia constantemente, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Guardar
Google icon
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Alcaldía de Barranquilla)
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Alcaldía de Barranquilla)

Antes de partir a tu destino, lee la predicción del tiempo en Barranquilla para las siguientes horas en este lunes.

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 31 grados, la probabilidad de lluvia será del 69%, con una nubosidad del 98%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 26 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos UV se espera que lleguen a un nivel de hasta 5.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 24 grados, mientras que la previsión de precipitación será de 55%, con una nubosidad del 87%, mientras que las ráfagas de viento serán de 22 kilómetros por hora en la noche.

PUBLICIDAD

El pronóstico del clima en Barranquilla (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del clima en Barranquilla (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en Barranquilla

Al encontrarse al norte del país, muy cerca del mar Caribe, Barranquilla se caracteriza por ser tropical seco.

La temperatura promedio en Barranquilla es de los 26 a los 28 grados centígrados, de acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM).

Durante el día, la temperatura máxima alcanza los 30 grados centígrados, mientras que la temperatura mínima desciende por las noches no más de 25 grados centígrados.

Aunque en esta ciudad costera las lluvias son pocas, hay dos temporadas de precipitaciones en el calendario, la más importante va de agosto a noviembre, siendo septiembre y octubre los meses que más llueve.

PUBLICIDAD

La segunda temporada de lluvias es a principios de año, comienza de mayo a junio y son ligeras.

En contraste, la temporada seca ocurre de diciembre a abril, siendo de enero a marzo los días más secos en Barranquilla.

La ciudad colombiana de Barranquilla se caracteriza por ser tropical seco. (Alcaldía de Barranquilla)
La ciudad colombiana de Barranquilla se caracteriza por ser tropical seco. (Alcaldía de Barranquilla)

¿Cómo es el estado del tiempo en Colombia?

El estado del tiempo en Colombia es muy variado, el clima se ve alterado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

De acuerdo con el IDEAM hay al menos cuatro tipos de clima en el país: tropical, seco, templado y frío de alta montaña.

En el caso de los climas tropicales, se identifican cuatro subtipos: lluvioso de selva o ecuatorial, lluvioso de bosque o monzónico, sabana con invierno seco y sabana con verano seco.

El tropical lluvioso de selva o ecuatorial abarca zonas como el centro y norte de la Amazonia, toda la Región Pacífica, partes de Antioquia, occidente de Santander, Boyacá y Cundinamarca, la zona del Catatumbo y el piedemonte amazónico. Mientras que el tropical lluvioso de bosque o monzónico alcanza el piedemonte llanero y los extremos sur de la región del Caribe.

La sabana con invierno seco incluye la mayor parte de la región Caribe y Orinoquia, así como los sectores bajos en Santander y Antioquia. En cuanto a la sabana con verano seco. suma los valles interandinos en Tolima, Huila, Valle, Cauca y Nariño.

Para el clima seco, en Colombia se perciben el árido muy caliente o desértico y semiárido muy caliente o estepa. El primero se percibe en la parte alta de Guajira y el segundo en la zona media y baja del mismo departamento más sectores del litoral Caribe.

El clima templado se siente en las zonas medias y bajas de las tres cordilleras del país colombiano; mientras que el frío de alta montaña, como lo dice su nombre, en los niveles superiores de las tres cordilleras.

Temas Relacionados

Clima en ColombiaClima en BarranquillaClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Denuncian presuntas irregularidades de Juliana Guerrero y delegado del Ministerio de Educación en la Universidad Popular del Cesar

La queja disciplinaria fue presentada ante la Procuraduría por un representante estudiantil, quien señala supuestas estrategias internas para incidir en la designación de autoridades universitarias y en la toma de decisiones, además de posibles represalias contra quienes se opusieron a esos procesos

Denuncian presuntas irregularidades de Juliana Guerrero y delegado del Ministerio de Educación en la Universidad Popular del Cesar

Fedesoft pide al nuevo Congreso convertir la economía digital en una política de Estado

El gremio del software propone una agenda de 14 iniciativas para fortalecer el talento digital, la innovación, la inteligencia artificial y la ciberseguridad, con el objetivo de impulsar la competitividad y el crecimiento sostenible del país

Fedesoft pide al nuevo Congreso convertir la economía digital en una política de Estado

Pilas: Así rotará el pico y placa en Bogotá este lunes 20 de julio

La restricción vehicular en la ciudad se modifica todos los días y depende del tipo de transporte que tienes, así como del último número de tu placa

Pilas: Así rotará el pico y placa en Bogotá este lunes 20 de julio

Resultado Sinuano Noche hoy 19 de julio

Los aficionados de esta lotería pueden verificar si su jugada resultó premiada en el último sorteo

Resultado Sinuano Noche hoy 19 de julio

Abelardo de la Espriella EN VIVO: siga su participación en la celebración del 20 de Julio desde el Túnel del Toyo

El presidente electo acompañará el desfile militar en Medellín y desarrollará una agenda conjunta con las autoridades de Antioquia, en una jornada definida por el respaldo a proyectos estratégicos de la región y mensajes de autonomía en el escenario nacional

Abelardo de la Espriella EN VIVO: siga su participación en la celebración del 20 de Julio desde el Túnel del Toyo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

ENTRETENIMIENTO

Shakira felicitó a España por su triunfo en el Mundial 2026, pero calificó a Lionel Messi como “el más grande”

Shakira felicitó a España por su triunfo en el Mundial 2026, pero calificó a Lionel Messi como “el más grande”

René Higuita y Vozinha se robaron el foco fuera de la final del Mundial 2026 con un intercambio de camisetas que se hizo viral

Video: la historia detrás de las prendas de Pablo Escobar que Anuel AA lució en un concierto

Andrea Valdiri agitó las redes sociales: la captaron bailando en República Dominicana tras anunciar el fin de su relación

Shakira fue la encargada de entregar el trofeo al jugador más valioso del partido en el cierre de la Copa Mundial de Fútbol de 2026

Deportes

Luis Díaz tendrá un compañero colombiano en el Bayern Múnich: comentan que es más lindo que Maluma

Luis Díaz tendrá un compañero colombiano en el Bayern Múnich: comentan que es más lindo que Maluma

Esta fue la suma que ganó Nicolás Gallo por su trabajo en el Mundial 2026: conversión a pesos colombianos

Colombia, la última verdugo del gigante: la racha invicta de España nació ante la ‘Tricolor’ en 2024

Nicolás Gallo recibió reconocimiento tras participar en la final de la Copa del Mundo que coronó a España: así le fue al colombiano

Atlético Nacional y América vuelven a la acción: hora y dónde ver los partidos