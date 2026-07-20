Colombia

Dura crítica a los congresistas del Partido Comunes: dicen que los exFarc “se van como llegaron, como los criminales que siempre han sido”

José Félix Lafaurie y la corporación Rosa Blanca criticaron el Acuerdo de Paz del expresidente Juan Manuel Santos ante la gestión de los miembros de la extinta guerrilla

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La instalación del nuevo periodo legislativo en el Congreso de la República se da el 20 de julio - crédito Colprensa
La instalación del nuevo periodo legislativo en el Congreso de la República se da el 20 de julio - crédito Colprensa

Antes de la instalación del nuevo Congreso de la República, el presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie, aprovechó para cuestionar por medio de X la gestión de los congresistas que hacen parte del Partido Comunes. Lo hizo el 20 de julio con dos mensajes en la red social.

“Salen los congresistas que llegaron sin votos al Capitolio gracias al falso de acuerdo Farc - Santos”, escribió el dirigente gremial. En otro mensaje, Lafaurie añadió que “nunca repararon a sus víctimas y ahora se victimizan cada vez que les recuerdan su pasado en las filas del grupo terrorista Farc”.

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Los señalamientos del dirigente gremial surgieron a propósito de una publicación de la Corporación Rosa Blanca, ONG de mujeres víctimas de reclutamiento infantil, abusos sexuales y violencia de género, cometidos por las Farc. La organización, por medio de X, escribió que ”cesó la horrible noche". También afirmó que “se van como llegaron, por la puerta de atrás, como los criminales que siempre han sido y que siempre serán”.

José Félix Lafaurie, presidente ejecutivo de Fedegán, dijo que las antiguas Farc unca repararon a sus víctimas - crédito @JFlafaurie/X
José Félix Lafaurie, presidente ejecutivo de Fedegán, dijo que las antiguas Farc unca repararon a sus víctimas - crédito @JFlafaurie/X

Dicho pronunciamiento apareció en medio del cierre del ciclo en el Congreso de la República de Comunes, partido que preside Rodrigo Londoño.

Fin de las curules garantizadas

Las declaraciones se conocieron cuando el partido deja de tener asiento en el Congreso. El fin de las curules garantizadas, como se acordó en 2016 entre el Estado y la extinan guerrilla, dejó al Partido Comunes sin representación en el Congreso de Colombia desde el 20 de julio de 2026.

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El partido salió del Legislativo porque terminó el período excepcional de ocho años de escaños asegurados, que abarcó 2018-2022 y 2022-2026, y porque no superó el umbral electoral en las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026.

Comunes surgió en agosto de 2017 como resultado directo de la firma del Acuerdo de Paz de 2016 entre el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y las Farc-EP. El partido quedó conformado originalmente por excombatientes de la extinta guerrilla.

Ocho años de curules derivadas del Acuerdo de Paz

Comunes ocupó diez curules en el Congreso de la República durante dos períodos legislativos consecutivos. Ese reparto incluyó cinco escaños en el Senado y cinco en la Cámara.

El certificado electoral en Colombia pierde validez cuando se celebran nuevas elecciones ordinarias para el mismo cargo o corporación - crédito @Registraduria/X
Comunes no alcanzó el umbral necesario en las elecciones de marzo de 2026 - crédito @Registraduria/X

En su último período legislativo, la bancada en el Senado estuvo integrada por:

  • Julián Gallo.
  • Sandra Ramírez.
  • Pablo Catatumbo.
  • Imelda Daza.
  • Omar Restrepo.

En la Cámara de Representantes estuvieron:

  • Sergio Marín.
  • Jairo Cala.
  • Carlos Carreño.

Además, otras dos curules para completar los cinco escaños garantizados en la Cámara. La representación asegurada terminó en 2026.

Balance legislativo de Comunes

Durante esos ocho años, Comunes centró su trabajo en la implementación del Acuerdo de Paz, la reincorporación de excombatientes, el desarrollo rural y las políticas para las víctimas. Al no ser un partido mayoritario, su papel se orientó más al impulso y apoyo de proyectos de ley transversales que a la aprobación independiente de leyes.

Rodrigo Londoño es el presidente del Partido Comunes - crédito Montaje Johan Largo/Infobae-Rodrigo Londoño/X-Partido Comunes/X
Rodrigo Londoño es el presidente del Partido Comunes - crédito Montaje Johan Largo/Infobae-Rodrigo Londoño/X-Partido Comunes/X

Sus congresistas participaron como autores o coautores en cerca de 141 proyectos de ley. También actuaron como ponentes en cerca de 57 iniciativas. Dentro de las iniciativas que apoyó, impulsó o promovió el partido figuran las relacionadas con:

  • Desarrollo rural integral.
  • Reforma agraria.
  • Estatuto de la oposición.
  • Creación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
  • Jurisdicción Agraria y el derecho fundamental a la protesta social.

El balance incluye además el apoyo a reformas del Gobierno de Gustavo Petro, como:

  • Reforma Laboral
  • Creación del Ministerio de Igualdad.

A eso se sumaron leyes y actos legislativos sobre reincorporación socioeconómica, seguridad de los firmantes de paz y protección de los derechos de las personas privadas de la libertad. El cierre de ese ciclo dejó al partido fuera del Capitolio al terminar el mecanismo excepcional creado tras la firma del acuerdo.

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