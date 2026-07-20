Colombia

Ministro de Agricultura designado y Asbama acuerdan plan para fortalecer el sector bananero durante los próximos cuatro años

La agenda definida en una reunión realizada en Barranquilla incluye medidas para modernizar el riego, ampliar el acceso al crédito, fortalecer el seguro agropecuario, intervenir vías terciarias y brindar mayor apoyo a los pequeños productores

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Los acuerdos incluyen nuevos mecanismos de financiamiento para modernizar los sistemas de riego en las fincas bananeras-crédito Jaime Saldarriaga/REUTERS
Los acuerdos incluyen nuevos mecanismos de financiamiento para modernizar los sistemas de riego en las fincas bananeras-crédito Jaime Saldarriaga/REUTERS

El sector bananero comenzó a trazar la agenda que buscará impulsar su crecimiento durante los próximos cuatro años. Productividad, rentabilidad y competitividad serán los ejes sobre los que girarán las acciones acordadas entre los representantes del gremio y el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural designado, Indalecio Dangond Baquero.

Uno de los principales objetivos será avanzar en medidas que permitan mejorar las condiciones para los productores, fortalecer la infraestructura del sector y facilitar el acceso a herramientas financieras que respondan a las necesidades de la actividad bananera.

La hoja de ruta prioriza acciones para mejorar la productividad, la rentabilidad y la competitividad del sector bananero-crédito @defensoresco/X
La hoja de ruta prioriza acciones para mejorar la productividad, la rentabilidad y la competitividad del sector bananero-crédito @defensoresco/X

La hoja de ruta quedó definida durante una reunión de trabajo realizada el lunes 20 de julio en Barranquilla entre Dangond y la junta directiva de la Asociación de Bananeros del Magdalena y La Guajira (ASBAMA). El encuentro fue encabezado por el presidente ejecutivo del gremio, José Francisco Zúñiga Cotes, junto con representantes de las principales empresas productoras y comercializadoras de banano.

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Como resultado de la reunión, las partes acordaron desarrollar una agenda enfocada en mejorar el desempeño del sector mediante acciones dirigidas a fortalecer la productividad, aumentar la rentabilidad y elevar la competitividad de la cadena productiva. Entre los compromisos definidos figura el diseño de nuevos mecanismos de financiamiento de largo plazo destinados a la modernización de los sistemas de riego, una necesidad que el sector considera clave para mejorar la eficiencia de los cultivos.

La agenda también contempla promover la adopción de energías alternativas en las fincas bananeras, además de avanzar hacia un modelo de crédito agropecuario que tenga en cuenta el flujo de caja de cada proyecto productivo al momento de evaluar el acceso a financiamiento. Otro de los acuerdos alcanzados apunta al fortalecimiento del seguro agropecuario mediante esquemas más accesibles para los productores. A ello se suma un plan de intervención de vías terciarias con el propósito de reducir los costos asociados al transporte de la fruta desde las zonas de producción.

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Indalecio Dangond, candidato al Senado por el Centro Democrático
El encuentro entre el ministro designado y Asbama se realizó el lunes en Barranquilla- crédito redes sociales

Las iniciativas definidas durante la reunión no estarán dirigidas únicamente a las grandes empresas del sector. El plan incorpora un componente específico para los pequeños productores, quienes tendrán un papel dentro de la estrategia prevista para los próximos años. Ese capítulo incluye procesos de caracterización, asistencia técnica y acompañamiento orientados a mejorar sus ingresos y fortalecer sus capacidades productivas. Además, se plantea simplificar trámites y reducir las cargas normativas que actualmente afectan la competitividad del campo.

Tras el encuentro, el presidente ejecutivo de ASBAMA destacó el ambiente de trabajo alcanzado con el ministro designado y valoró la disposición del nuevo Gobierno para construir una agenda conjunta con el sector bananero. “Salimos de esta reunión con optimismo y con tareas concretas”, afirmó José Francisco Zúñiga Cotes.

El dirigente gremial sostuvo que “El sector bananero ha demostrado su capacidad de sobreponerse a las dificultades”, al referirse a los desafíos que enfrentó esta actividad productiva en los últimos años. Además, aseguró que “hoy encontramos en el nuevo Gobierno una disposición real de trabajar en equipo para convertir los retos en oportunidades de crecimiento para nuestros productores, trabajadores y comunidades”.

José Francisco Zúñiga, presidente ejecutivo de Asbama, mostró preocupación sobre el sector durante el 4° Congreso Bananero Colombiano 2026 - crédito @asbama_/X
La agenda contempla asistencia técnica y acompañamiento para fortalecer a los pequeños productores de Magdalena y La Guajira - crédito @asbama_/X

Los acuerdos alcanzados buscan convertirse en una hoja de ruta para orientar las acciones entre el Ministerio de Agricultura y el sector bananero durante el próximo cuatrienio. La apuesta contempla medidas relacionadas con infraestructura, acceso al crédito, seguros, modernización tecnológica y fortalecimiento de la producción. El encuentro permitió definir prioridades compartidas entre el Gobierno entrante y los empresarios del banano, con el propósito de impulsar proyectos que favorezcan el desarrollo de esta actividad y mejoren las condiciones para quienes dependen de ella en Magdalena y La Guajira.

Con esa agenda, las partes aspiran a avanzar en soluciones para los principales retos que enfrenta el sector, al tiempo que buscan generar condiciones que permitan aumentar la competitividad, mejorar la rentabilidad de las explotaciones bananeras y fortalecer las oportunidades de crecimiento para productores, trabajadores y comunidades vinculadas a esta cadena agrícola.

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