Canciller Rosa Villavicencio se habría quedado dormida durante el último discurso de Gustavo Petro ante el Congreso

La integrante del gabinete del saliente mandato no pudo contenerse y, a juzgar por las imágenes, fue vencida por el cansancio durante la instalación del nuevo Congreso - crédito @ErikaSalamanca/X

La instalación del nuevo Congreso de la República, para la vigencia 2026-2030, que se llevó a cabo en la jornada del 20 de julio, dejó una serie de episodios que causaron revuelo en las redes sociales. En especial, los relacionados con el extenso discurso del jefe de Estado, Gustavo Petro, que si bien prometió una intervención breve, terminó extendiéndose por cerca de una hora y 48 minutos en su intervención.

Petro, que acudió por última vez en su condición de presidente al recinto legislativo, estuvo acompañado por gran parte de su gabinete, que acudió al Capitolio para respaldarlo en su intervención. En la que habló de temas que consideró claves, como la reducción de la pobreza, los avances en educación y salud, y la política en materia de seguridad que, en su concepto, ha dado resultados.

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La canciller Rosa Villavicencio se habría quedado dormida durante el discurso del presidente saliente, Gustavo Petro, ante el legislativo; momento que fue captado en redes sociales - crédito @ErikaSalamanca/X - Presidencia

Sin embargo, tal parece que su discurso, que apoyó con una serie de diapositivas en la que presentó datos que soportarían los avances logrados, no fueron recibidos de manera íntegra por los miembros de su equipo; más aún cuando algunos de ellos venían de una extensa jornada, pues en la mañana Petro presidió el tradicional desfile militar y, posteriormente, habló ante sus simpatizantes por última vez.

Durante la intervención del primer mandatario, algunos de los asistentes captaron el momento en que la canciller Rosa Villavicencio la venció el sueño y, por momentos, no pudo mantener la concentración ni los ojos abiertos para prestarle atención a lo dicho por Petro. El momento se hizo viral en las redes sociales, en la que cuestionaron a la funcionaria por su presencia en el órgano legislativo.

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Villavicencio ya venía siendo objeto de críticas luego del recibimiento que hizo el jueves 16 de julio al activista e influenciador digital Franklin Humberto Coral Garrido, más conocido como Beto Coral, deportado desde los Estados Unidos, tras estar un mes detenido luego del operativo organizado por el ICE (Immigration and Customs Enforcement, en inglés), que se efectuó en Arizona (Estados Unidos).

La canciller Rosa Villavicencio fue encargada de recibir al activista Beto Coral el pasado jueves 16 de julio, en la base militar de Catam; en un acto que causó controversia - crédito @cancilleriacol/X

¿De qué habló Gustavo Petro en su intervención ante el Congreso?

Es válido precisar que Petro adelantó su última intervención ante el legislativo enfocándose en el legado socioeconómico de su administración, además de sacar pecho por su balance positivo en diferentes frentes, y en lanzar fuertes pullas tanto a su antecesor, Iván Duque Márquez, como a su sucesor, el mandatario electo Abelardo de la Espriella; al que cuestionó por la reanudación de relaciones con Israel.

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En su balance económico y social, Petro centró la atención en los indicadores macroeconómicos de su gestión. Señaló que la pobreza monetaria en Colombia descendió del 37% al 28% durante su mandato, lo que representó que 4,5 millones de personas superaron esta condición; y destacó una reducción significativa en la desigualdad, que se vio reflejada en el coeficiente Gini, indicador que mide el balance.

A su vez, el presidente saliente también reiteró la diversificación de las exportaciones y los avances logrados en salud pública, como la disminución de la mortalidad materna y neonatal. El mandatario también resaltó la decisión de su administración de elevar sustancialmente el salario mínimo, orientándolo hacia un “salario mínimo vital”, con el que se definió el incremento en la vigencia 2026.

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El mandatario aseguró que la reducción del hurto y de los homicidios por intolerancia demuestra que combatir la pobreza, ampliar el acceso a la educación y reducir la desigualdad también fortalece la seguridad ciudadana, procesos que se hicieron durante su gobierno - crédito Presidencia

A su vez, destacó también el crecimiento de las exportaciones de sectores no extractivos entre 2022 y 2025, con aumentos significativos en el equipo de transporte e industria metalmecánica (170,2%), aceites y grasas vegetales (75,4%) y turismo (52,3%). Según su postura, estos resultados evidencian que el fracking representa un “profundo error económico nacional”.

Del mismo modo, en el ámbito de salud y educación, reiteró la implementación de 14.608 equipos básicos de salud en los territorios, financiados con una inversión directa de 6,87 billones de pesos y sin intermediación de las EPS. Indicó que la mortalidad infantil en menores de un año disminuyó un 71,4%, lo que permitió salvar cerca de 10.000 vidas, siendo este uno de sus principales logros.

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En cuanto a educación, el presidente de la República celebró la reforma a la Ley 30, el incremento del 50% en el presupuesto para las instituciones de educación superior públicas y la incorporación de 425.000 nuevos estudiantes bajo una política de gratuidad del 97%; y vinculó estas medidas a la ausencia de estallidos sociales violentos durante su administración, lo que generó ciertas críticas.