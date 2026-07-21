Congresistas se robaron las miradas durante la instalación del Congreso por sus ‘outfits’: lucieron como en un reinado de belleza

La instalación del nuevo Congreso no solo estuvo marcada por la agenda política; el vestuario de varias congresistas captó la atención de asistentes y usuarios en redes sociales por la variedad de estilos y propuestas - crédito @cathy_juvinao - @mafecarrascalr/Instagram - @MaclaPosada/X

La instalación del nuevo periodo del Congreso de la República para el cuatrienio 2026-2030 se llevó a cabo este 20 de julio en el Capitolio Nacional. Más allá de los discursos y los trámites de la jornada legislativa, la atención de los asistentes y de los usuarios en redes sociales se centró en el vestuario seleccionado por varias parlamentarias.

La variedad de cortes, accesorios y combinaciones generó comentarios que compararon el despliegue de tendencias con la pasarela de un certamen de belleza.

La representante a la Cámara por el Pacto Histórico Mafe Carrascal, que integró la delegación protocolaria que acompañó al presidente saliente Gustavo Petro desde la Casa de Nariño hasta el Congreso, fue una de las primeras que llamó la atención por su vestuario.

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Mafe Carrascal asistió con un diseño del creador Agustín Nicolás Rivero, elaborado con lana y seda, acompañado por accesorios alusivos a las causas sociales que respalda - crédito @mafecarrascalr/Instagram

Durante el recorrido por la alfombra roja hacia el edificio legislativo, la congresista lució un atuendo concebido por el diseñador Agustín Nicolás Rivero, creador de la marca A New Cross.

El vestuario estuvo compuesto por un abrigo de lana tejido en degradé de tonos beige, blanco, gris y negro, acompañado por un prendedor en forma de anémona. El diseñador detalló las características del tejido utilizado en la elaboración de las prendas.

“Están hechas para durar, están hechas para resistir fricción, están hechas para acompañar y albergar el cuerpo. Quise mantener a la vista muchos de los detalles de las construcciones que son un poco más toscas, pero pensadas en el trabajo y en la rutina del día a día”, explicó el diseñador sobre la estructura del diseño.

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Rivero agregó que el accesorio principal fue elaborado con insumos provenientes de las regiones del suroccidente colombiano: “Añadimos un elemento que es esta anémona elaborada con seda del Tambo del Cauca y lana virgen en fieltro con trabajo manual”. Además, Mafe Carrascal complementó su peinado recogido tipo ponytail con pañoletas verdes y moradas en sus muñecas, alusivas a sus causas sociales.

Así fue como Mafe Carrascal logró su look para la instalación del Congreso - crédito @mafecarrascalr/Instagram

El llamativo estilo de Cathy Juvinao

La congresista Cathy Juvinao asistió al recinto del Salón Elíptico luciendo una combinación que incluyó un corsé negro ajustado con malla y cordón cruzado en la zona posterior. La prenda superior fue combinada con una falda abombada de corte harem en tono terracota, ajustada por un cinturón ancho.

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Para los desplazamientos en exteriores, la legisladora utilizó un abrigo largo de color negro sobre los hombros y calzado de tacón destalonado. Asimismo, Juvinao llevó un peinado en coleta alta y joyería decorada con esmeraldas.

El elemento que generó mayor cantidad de comentarios fue una inscripción realizada sobre su piel. En la parte superior de la espalda, la legisladora exhibió un texto escrito con marcador que contenía la frase “Todos tenemos arreglo”.

Cathy Juvinao llamó la atención con un corsé negro, una falda de gran volumen y un mensaje escrito sobre su espalda que generó comentarios durante la jornada - crédito @cathy_juvinao/Instagram

La propuesta monocromática de María Clara Posada

Por su parte, la integrante de la bancada del Centro Democrático María Clara Posada se presentó a la jornada parlamentaria con un traje monocromático en tono verde esmeralda profundo. El conjunto estuvo integrado por un suéter de cuello alto ajustado, un abrigo tipo trench coat con solapas anchas y una falda con cinturón anudado; todo era un conjunto.

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La congresista uribista acompañó su indumentaria con un bolso de mano, al parecer, tejido en tonos verdes degradados y cadenas finas con incrustaciones de piedras naturales. Su peinado lució suelto con ondas definidas.

La elección de vestuario de Posada generó comparaciones en plataformas digitales con Serena Joy Waterford, personaje de El cuento de la criada, cuya apariencia se caracteriza por el uso de atuendos monocromáticos en tonalidades azules, pero lo llamativo del personaje ficticio es su activismo cultural religioso de extrema derecha.

María Clara Posada optó por un conjunto monocromático en color verde esmeralda que despertó comparaciones en redes sociales con un personaje de la serie 'El cuento de la criada' - crédito @MaclaPosada/X

El debut de Lalis con tenis y simbología artesanal

Laura Beltrán, conocida en las redes sociales como Lalis, asumió formalmente su curul en la Cámara de Representantes luciendo un atuendo que combinó elementos institucionales con estampados florales.

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La nueva congresista del Pacto Histórico vistió un diseño de corte halter de largo midi con motivos botánicos en tonos naranja, negro, azul, morado y blanco.

La representante estructuró su silueta con un cinturón ancho de color negro y cubrió sus hombros con una chaqueta tipo capa en tono oscuro. La particularidad de su vestuario radicó en la selección del calzado para el evento protocolario.

Laura Beltrán, conocida como Lalis, debutó como representante a la Cámara con un vestido estampado, tenis blancos y accesorios artesanales inspirados en la figura de un jaguar - crédito @smilelalis/Instagram

En lugar de zapatos de tacón o calzado formal, Beltrán asistió a la posesión parlamentaria con zapatillas deportivas blancas tipo casual con cordones de color rojo. Como complemento final, la legisladora lució pendientes artesanales de gran tamaño con la figura de un jaguar, animal utilizado como referente de su sector político durante la campaña electoral de 2026.

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