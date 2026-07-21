Keralty anuncia denuncias contra Petro tras fallo sobre intervención a EPS Sanitas

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Keralty respondió con dureza a los señalamientos del presidente Gustavo Petro y anunció acciones legales tras el fallo de la Corte Constitucional que, según el comunicado de la compañía, declaró ilegal la intervención a EPS Sanitas. La carta, dirigida a sus colaboradores y a la opinión pública colombiana, fue firmada por Joseba Grajales, presidente del Grupo Keralty.

El pronunciamiento sostiene que la decisión del alto tribunal marca “un hito claro” en defensa de la legalidad, los principios y el propósito de la organización. A partir de ese fallo, la compañía cuestionó las reacciones del jefe de Estado y de algunos integrantes de su Gobierno, a quienes acusó de mantener una narrativa contra el grupo durante más de tres años.

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Keralty afirmó que esas declaraciones no solo representan un atropello institucional, sino que hacen parte de una “campaña sistemática de desinformación”. En la carta, la empresa asegura que esa campaña estaría “plagada de mentiras, calumnias e insultos” y tendría como objetivo afectar la legitimidad de su trabajo, su historia y la reputación de quienes integran sus instituciones.

El grupo Keralty acusa al Estado de ejecutar una estrategia premeditada para debilitar el modelo de aseguramiento de las EPS - crédito Keralty

Keralty dice que defenderá su reputación en tribunales

El comunicado elevó el tono al anunciar que el equipo legal del grupo recibió instrucciones para actuar ante instancias nacionales e internacionales. La compañía sostuvo que no permitirá que se afecte con impunidad el nombre de quienes, según su mensaje, han dedicado su vida a servir en el sector salud.

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“Vamos a denunciar, ante los juzgados nacionales e internacionales, no solo al presidente Gustavo Petro, sino también a los miembros de su equipo de gobierno que han colaborado en la difusión de estas mentiras”, señaló Grajales en la carta.

La advertencia también se extendió a cualquier persona o entidad, pública o privada, que por acción u omisión intente dañar la imagen del grupo, sus instituciones o las personas que lo conforman. Para Keralty, la respuesta jurídica será el camino para defenderse de acusaciones que considera falsas.

Grajales sostuvo que la honestidad, la honradez y la trayectoria de una persona o de una organización no son concedidas por los “resentidos”, ni pueden ser cuestionadas por quienes, según dijo, viven en la mentira. También afirmó que la virtud se demuestra con coherencia y no puede ser destruida por quienes no la conocen ni la practican.

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Mensaje interno a los colaboradores

Además de responder a Petro, el comunicado buscó enviar un mensaje de respaldo a los trabajadores del grupo. Grajales les pidió mantenerse en pie y afirmó que la mejor defensa de la compañía está en los millones de personas que confían en sus servicios y en las comunidades que atienden.

Presidente de Colombia. Gustavo Petro . EFE/Octavio Guzmán

“A ustedes, nuestro equipo, les digo con orgullo: sigamos en pie”, expresó el presidente de Keralty. En su mensaje añadió que la innovación del grupo nace de su compromiso con la salud y el bienestar.

La carta también incorpora referencias filosóficas para reforzar su postura. Menciona a Platón, Aristóteles, Séneca y Kant para defender ideas como el bien común, el carácter, la integridad y la dignidad humana. Con esas alusiones, Grajales buscó presentar la respuesta de la organización como una defensa ética, jurídica e institucional.

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El comunicado cierra con una frase dirigida a sus colaboradores: “El ruido de la mentira no debe desviar nuestro rumbo”. Para Keralty, la historia terminará separando “al justo del oportunista” y “al ético del manipulador”.