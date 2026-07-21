Colombia

Keralty anuncia denuncias contra Petro tras fallo sobre intervención a EPS Sanitas

El grupo calificó los señalamientos como una campaña de desinformación y dijo que denunciará al presidente y a miembros de su Gobierno

Guardar
Google icon
- crédito Colprensa
- crédito Colprensa

Keralty respondió con dureza a los señalamientos del presidente Gustavo Petro y anunció acciones legales tras el fallo de la Corte Constitucional que, según el comunicado de la compañía, declaró ilegal la intervención a EPS Sanitas. La carta, dirigida a sus colaboradores y a la opinión pública colombiana, fue firmada por Joseba Grajales, presidente del Grupo Keralty.

El pronunciamiento sostiene que la decisión del alto tribunal marca “un hito claro” en defensa de la legalidad, los principios y el propósito de la organización. A partir de ese fallo, la compañía cuestionó las reacciones del jefe de Estado y de algunos integrantes de su Gobierno, a quienes acusó de mantener una narrativa contra el grupo durante más de tres años.

PUBLICIDAD

Keralty afirmó que esas declaraciones no solo representan un atropello institucional, sino que hacen parte de una “campaña sistemática de desinformación”. En la carta, la empresa asegura que esa campaña estaría “plagada de mentiras, calumnias e insultos” y tendría como objetivo afectar la legitimidad de su trabajo, su historia y la reputación de quienes integran sus instituciones.

El grupo Keralty acusa al Estado de ejecutar una estrategia premeditada para debilitar el modelo de aseguramiento de las EPS - crédito Keralty
El grupo Keralty acusa al Estado de ejecutar una estrategia premeditada para debilitar el modelo de aseguramiento de las EPS - crédito Keralty

Keralty dice que defenderá su reputación en tribunales

El comunicado elevó el tono al anunciar que el equipo legal del grupo recibió instrucciones para actuar ante instancias nacionales e internacionales. La compañía sostuvo que no permitirá que se afecte con impunidad el nombre de quienes, según su mensaje, han dedicado su vida a servir en el sector salud.

PUBLICIDAD

Vamos a denunciar, ante los juzgados nacionales e internacionales, no solo al presidente Gustavo Petro, sino también a los miembros de su equipo de gobierno que han colaborado en la difusión de estas mentiras”, señaló Grajales en la carta.

La advertencia también se extendió a cualquier persona o entidad, pública o privada, que por acción u omisión intente dañar la imagen del grupo, sus instituciones o las personas que lo conforman. Para Keralty, la respuesta jurídica será el camino para defenderse de acusaciones que considera falsas.

Grajales sostuvo que la honestidad, la honradez y la trayectoria de una persona o de una organización no son concedidas por los “resentidos”, ni pueden ser cuestionadas por quienes, según dijo, viven en la mentira. También afirmó que la virtud se demuestra con coherencia y no puede ser destruida por quienes no la conocen ni la practican.

Mensaje interno a los colaboradores

Además de responder a Petro, el comunicado buscó enviar un mensaje de respaldo a los trabajadores del grupo. Grajales les pidió mantenerse en pie y afirmó que la mejor defensa de la compañía está en los millones de personas que confían en sus servicios y en las comunidades que atienden.

Presidente de Colombia. Gustavo Petro . EFE/Octavio Guzmán
Presidente de Colombia. Gustavo Petro . EFE/Octavio Guzmán

A ustedes, nuestro equipo, les digo con orgullo: sigamos en pie”, expresó el presidente de Keralty. En su mensaje añadió que la innovación del grupo nace de su compromiso con la salud y el bienestar.

La carta también incorpora referencias filosóficas para reforzar su postura. Menciona a Platón, Aristóteles, Séneca y Kant para defender ideas como el bien común, el carácter, la integridad y la dignidad humana. Con esas alusiones, Grajales buscó presentar la respuesta de la organización como una defensa ética, jurídica e institucional.

El comunicado cierra con una frase dirigida a sus colaboradores: “El ruido de la mentira no debe desviar nuestro rumbo”. Para Keralty, la historia terminará separando “al justo del oportunista” y “al ético del manipulador”.

Temas Relacionados

KeraltyEPS SanitasGustavo PetroCorte ConstitucionalColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Pico y Placa Medellín: evita multas este martes 21 de julio

El programa de restricción vehicular Pico y Placa aplica de lunes a viernes en la ciudad

Pico y Placa Medellín: evita multas este martes 21 de julio

Instalación del Congreso 2026 EN VIVO: inicia postulación de candidatos a las mesas directivas de la Cámara de Representantes y del Senado

El Senado y la Cámara de Representantes inician un nuevo cuatrienio legislativo en una sesión solemne que definirá las primeras decisiones de la agenda parlamentaria

Instalación del Congreso 2026 EN VIVO: inicia postulación de candidatos a las mesas directivas de la Cámara de Representantes y del Senado

Congresistas se robaron las miradas durante la instalación del Congreso por sus ‘outfits’: lucieron como en un reinado de belleza

Diseños de autor, prendas monocromáticas, accesorios artesanales y calzado poco convencional hicieron parte de los looks que protagonizaron la jornada legislativa del 20 de julio

Congresistas se robaron las miradas durante la instalación del Congreso por sus ‘outfits’: lucieron como en un reinado de belleza

Canciller Rosa Villavicencio se habría quedado dormida durante el último discurso de Gustavo Petro ante el Congreso

Acompañado por buena parte de su gabinete, el presidente saliente abordó temas que consideró fundamentales, como la reducción de la pobreza, avances en educación y salud, y resultados en materia de seguridad; no obstante, su discurso no habría captado la atención en la funcionaria

Canciller Rosa Villavicencio se habría quedado dormida durante el último discurso de Gustavo Petro ante el Congreso

Yina Calderón arremetió contra Karina García por hablar de su intimidad en un ‘stream’: “¿Qué es esa mier...”

La empresaria de fajas protagonizó una nueva polémica en redes sociales tras lanzar fuertes críticas contra la influenciadora paisa, su rol como madre y su actual embarazo, sin escatimar palabras hacia la modelo y su familia

Yina Calderón arremetió contra Karina García por hablar de su intimidad en un ‘stream’: “¿Qué es esa mier...”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón arremetió contra Karina García por hablar de su intimidad en un ‘stream’: “¿Qué es esa mier...”

Yina Calderón arremetió contra Karina García por hablar de su intimidad en un ‘stream’: “¿Qué es esa mier...”

Shakira emocionó a sus fans con la compañía que tuvo durante el Mundial 2026: desde Beyoncé hasta BTS

Silvia Tcherassi publicó un mensaje el Día de la Independencia y agradeció a Abelardo de la Espriella por su nuevo cargo honorífico

Ana del Castillo frenó su show en Aracataca tras agresión a una fan: “Seguridad, esa mondá qué es”

Video: el llanto de Río, hijo de J Balvin, conmovió en redes tras la derrota de Argentina en el Mundial 2026

Deportes

James Rodríguez después del Mundial 2026: conservó importante distinción, pero lideró un penoso ranking

James Rodríguez después del Mundial 2026: conservó importante distinción, pero lideró un penoso ranking

David Ospina es nuevo jugador de El Equipo del Pueblo: así recibieron al arquero colombiano

Dimayor transmitirá unos partidos del fútbol profesional colombiano por YouTube: este será el primero

Así es la nueva camiseta que lucirá Luis Díaz con el Bayern Múnich: precio y cómo comprarla en Colombia

Colombia celebra 216 años de independencia: Clubes internacionales felicitaron al país