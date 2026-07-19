Colombia

Yina Calderón arremetió contra Andrea Valdiri por el final de su relación con Juan Daniel Sepúlveda: “No muestre a su pareja”

El fin del noviazgo desató un debate en el medio: Calderón sostuvo que hacer pública una relación es lo que la destruye. Valdiri confirmó la ruptura el sábado y aseguró que seguirá adelante con su trabajo y su familia

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La empresaria y presentadora no se quedó callada y dio su opinión sobre el nuevo romance fallido de la Valdiri - crédito @teamyina/IG

La ruptura entre Andrea Valdiri y Juan Daniel Sepúlveda reavivó un debate que Yina Calderón no tardó en alimentar: mostrar una relación en redes sociales es, en sí mismo, un factor que la condena al fracaso.

“¿Cuál es la necesidad de nosotras, las mujeres del medio, estar mostrando nuestras relaciones sentimentales?”, cuestionó Calderón en un video junto a su compañero Junior.

La pregunta no era retórica: venía acompañada de una descripción precisa del ciclo que, según ella, se repite una y otra vez en el medio.

Yo veo algunas que consiguen el novio y terminan, y luego se consiguen otro, lo cual está bien, porque uno verá cuántos novios tiene. Pero cada uno que tiene lo presenta, lo muestra: «Me voy a casar, hizo el viaje de tus sueños, la habitación llena de flores»”, describió Calderón, para luego sentenciar que esa exposición es precisamente lo que acelera el fin.

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“Mostrando algo que luego se va a acabar por eso mismo, porque lo publica, porque lo muestra”.

La audiencia como arma de doble filo

El novio de La Valdiri aseguró que defenderá a su pareja de los insultos de Yina Calderón pese a los comentarios que le hagan en redes sociales - crédito @sepulv.jjd/ Instagram
El novio de La Valdiri aseguró que defenderá a su pareja de los insultos de Yina Calderón pese a los comentarios que le hagan en redes sociales - crédito @sepulv.jjd/ Instagram

El argumento de Calderón va más allá de la simple exposición pública. Para ella, son las mismas seguidoras las que terminan jugando en contra. “Con esas mismas seguidoras lo engañan a uno y le montan los cuernos. Y luego, con esos mismos seguidores, salen a hablar mal de uno cuando se termina la relación”, advirtió.

Calderón dijo haber hablado del tema con Marcela Reyes, y señaló que el error de fondo es ceder poder sin saberlo. “Uno se encarga de darles el poder. Una misma se encarga de darles los seguidores, de mostrarlos”, explicó.

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También lanzó una advertencia sobre las parejas que exigen visibilidad. “Si el man le exige que lo tiene que mostrar, es porque el man está en sus redes, no por usted”, dijo. Y cerró con una máxima que resumió toda su postura: “Coma callado, que el que come callado... vuelve a repetir”.

Andrea Valdiri dio su versión sobre el presunto accidente de tránsito durante un bloqueo de comerciantes en Riohacha y afirmó que avanzó con autorización - crédito andreavaldirisos1 / TikTok
Andrea Valdiri dio su versión sobre el presunto accidente de tránsito durante un bloqueo de comerciantes en Riohacha y afirmó que avanzó con autorización - crédito andreavaldirisos1 / TikTok

Sobre su propia experiencia, Calderón fue directa. “A mí muchas veces me han dicho: ‘No, es que usted se inventa novios, que sus novios imaginarios’. Y yo digo: bueno, a mí no me importa, pero prefiero tener mi relación totalmente oculta. Siento que es lo único privado que yo tengo”.

La ruptura que disparó el debate

El contexto que motivó las palabras de Calderón tomó forma la mañana del sábado 18 de julio, cuando Valdiri confirmó ante sus seguidores lo que los rumores ya anticipaban desde la noche anterior: “La gente me ha preguntado que sí, que no estoy con Ternerito. Sí, es verdad, no estoy con Ternerito”.

La primera señal había llegado el viernes 17 de julio, cuando los seguidores notaron que la pareja dejó de seguirse mutuamente en redes sociales.

Poco después, Valdiri publicó un mensaje que un sector de su audiencia leyó como una despedida velada: “Las situaciones cambian, los caminos también, pero Dios nunca deja de guiar mis pasos, abriendo puertas mientras yo sigo enfocada en lo que él tiene para mí”.

Duelo sin culpables y vuelta al trabajo

La creadora de contenido no dio detalles sobre las causas, pero pidió a sus seguidores no buscar culpables de esta decisión - crédito @kingarturo23oficial/Instagram

Valdiri eligió hablar sin rodeos sobre su estado de ánimo. “Uno entra en un proceso de tristeza, un proceso en el que tú no quieres nada. Y en ese proceso estoy yo viviéndolo tranquilo, poquito a poquito”, reconoció, y descartó de entrada la búsqueda de responsables: “Lo importante es que tú puedes pasar por la vida de las personas, pero no hiriendo, no dejando una mala huella, sino dejando algo bonito”.

Cerca de los 35 años, la creadora de contenido barranquillera dice haber cambiado la forma en que procesa estas situaciones. “Yo en otros años de mi vida, ¿qué hacía? ‘que este tuvo la culpa, que este no...’ Ya estoy mamada de esa vaina. ¿Qué quiero ahora? Tranquilidad”, afirmó.

La ruptura no frena sus proyectos. “Con tusa, sin tusa, ¿a uno qué le toca? Seguir trabajando. A mí no me mantiene nadie”, sostuvo Valdiri, quien confirmó que se encontraba en República Dominicana al momento de hablar. “Da tristeza, obvio, pero me toca levantarme, secarme las lágrimas y seguir camellando, así el mundo se le caiga a uno”, cerró.

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